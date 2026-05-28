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क्या रूटीन ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है ब्लड कैंसर? डॉक्टर से जानें क्या रिवील करता है CBC

World Blood Cancer Day 2026: सीबीसी टेस्ट काफी कॉमन टेस्ट है, जो डॉक्टर कमजोरी, थकान या फिर किसी तरह की छोटी-मोटी समस्याओं में कराने की सलाह दे देते हैं। लेकिन क्या यह टेस्ट ब्लड कैंसर का पता लगा सकता है। आइए वीडियो में जानते हैं इस बारे में डॉक्टर से-

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 28, 2026 3:38 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Rohit Swami

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Image Credit : ChatGPT

World Blood Cancer Day : आजकल हेल्थ चेकअप के दौरान सबसे पहले डॉक्टर सीबीसी (Complete Blood Count) टेस्ट करवाने की सबसे पहले सलाह देते हैं। यह छोटा सा ब्लड टेस्ट शरीर में छिपी कई तरह की बीमारियों की ओर इशारा करता है। हम में कुछ कई लोग सीबीसी की रिपोर्ट में ब्लड सेल्स की संख्या असामान्य आने पर घबरा जाते हैं और हमें ब्लड कैंसर का डर सताने लग जाता है। वहीं, कुछ मामलों में डॉक्टर इसी टेस्ट के जरिए शरीर में छिपी गंभीर बीमारी के शुरुआती संकेत भी पकड़ लेते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि क्या एक कॉमन ब्लड टेस्ट सच में ब्लड कैंसर का पता लगा सकता है और CBC रिपोर्ट आखिर क्या-क्या संकेत देती है। इसकी जानकारी के लिए हमने जयपुर स्थिति नारायणा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रोहित स्वामी से बातचीत है। आइए वीडियो में डॉक्टर की बातों को विस्तार से जानते हैं-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर कहते हैं कि बेसिकली ब्लड कैंसर को सीबीसी से ही सबसे पहले सस्पेक्ट किया जाता है। जैसे- किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट्स कम होता है, WBC  काफी कम या ज्यादा होती है। वहीं, इसका उल्टा हो, जैसे हीमोग्लोबिन ज्यादा हो, प्लेटलेट्स ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में अन्य टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है।

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इतना ही नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि कुछ लक्षण जैसे- गले के अंदर, कांख के अंदर जैसे हिस्सों में अगर किसी तरह की गांठ महसूस हो, तो डॉक्टर फौरन अन्य टेस्ट की सलाह देते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि  रूटीन सीबीसी टेस्ट ब्लड कैंसर के शुरुआती संकेत दे सकता है, लेकिन सिर्फ इसी टेस्ट से बीमारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस टेस्ट के जरिए अगर डॉक्टर को किसी तरह का संदेह होता है, तो वो आगे कुछ अन्य टेस्ट कराने की सलाह देते हैं।

क्या होता है सीबीसी टेस्ट?

सीबी एक कॉमन ब्लड टेस्ट है, जिसमें खून के अलग-अलग हिस्सों की जांच की जाती है। इसमें मुख्य रूप से रेड ब्लड सेल्स (RBC), व्हाइट ब्लड सेल्स (WBC), हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स देखा जाता है। डॉक्टर इस टेस्ट को अक्सर कमजोरी, बुखार, थकान या रेगुलर हेल्थ चेकअप के दौरान कराने की सलाह देते हैं।

सीबीसी में क्या दिख सकता है?

डॉक्टर के मुताबिक, ब्लड कैंसर बोन मैरो को प्रभावित करता है, जहां ब्लड सेल्स बनती हैं। ऐसे में सीबीसी रिपोर्ट में कुछ असामान्य बदलाव दिखाई दे सकते हैं, जैसे-

  • व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट बहुत ज्यादा या बहुत कम होना
  • हीमोग्लोबिन कम होना
  • प्लेटलेट्स की संख्या कम होना।
  • असामान्य या अधपके ब्लड सेल्स दिखना, इत्यादि।

इस तरह के संकेत अगर ब्लड टेस्ट में दिखते हैं, तो डॉक्टर आगे की जांच कराने की सलाह दे सकते हैं।

Blood Cancer Blood Cancer

क्या सिर्फ सीबीसी से ब्लड कैंसर कन्फर्म हो जाता है?

डॉक्टर कहते हैं कि 100 प्रतिशत यह कहना गलत होगा कि सिर्फ सीबीसी से ब्लड कैंसर कन्फर्म होता है। लेकिन 99 फीसदी सीबीसी टेस्ट यह अंदेशा दे देता है कि मरीज को किसी तरह का कैंसर है या नहीं। इसके अलावा सीबीसी कई अन्य  तरह की परेशानी भी बताता है, जैसे-  कई बार इंफेक्शन, आयरन की कमी, सूजन या दूसरी कई बीमारियों की वजह से भी ब्लड काउंट प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर कुछ और टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, जो निम्न हैं-

  1. पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट
  2. बोन मैरो बायोप्सी
  3. फ्लो साइटोमेट्री
  4. स्कैनिंग टेस्ट, इत्यादि।

इसलिए अगर आपके सीबीसी रिपोर्ट में कुछ संख्या असामान्य है, तो घबराए नहीं बल्कि डॉक्टर की सलाह पर समय पर अन्य टेस्ट कराएं।

इन लक्षणों को न करें इग्नोर

अगर लंबे समय तक आपको अपने शरीर में कुछ परेशानियां महसूस हो रही हैं, तो इन्हें इग्नोर न करें, ऐसी स्थिति में फौरन डॉक्टर की सलाह लें, जैसे-

  • शरीर में लगातार थकान होना।
  • बार-बार बुखार या इंफेक्शन होना।
  • बिना वजह शरीर का वजन कम होना।
  • रात में ज्यादा पसीना आना
  • शरीर पर आसानी से निशान पड़ना
  • लिम्फ नोड्स में सूजन, इत्यादि।

Disclaimer : डॉक्टर का कहना है कि कई बार ब्लड कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में सिर्फ रूटीन ब्लड टेस्ट से मिले संकेतों के जरिए चल जाता है। समय पर जांच और सही इलाज से बीमारी को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एक कॉमन सीबीसी टेस्ट अंतिम निदान नहीं करता, लेकिन यह शरीर में छिपी गंभीर समस्या की शुरुआती चेतावनी जरूर दे सकता है।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More