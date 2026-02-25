किस उम्र तक आ जानी चाहिए अक्ल दाढ़? जानें किन परिस्थितियों में डॉक्टर देते हैं इसे निकलवाने की सलाह

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
मैं पिछले 2 वर्षों से अक्ल दाढ़ के दर्द से परेशान थी। हर 2 से 3 महीने में बार-बार अक्ल दाढ़ के निकलने का दर्द उठ जाता था। इससे राहत पाने के लिए मैं या तो दवाइयां लेती थी या आइस क्यूब से सिंकाई किया करती थी। लेकिन, इस बार जब मुझे अक्ल दाढ़ निकलने की वजह से दर्द हुआ तो यह असहनीय था। मैंने पेनकिलर खाई, बर्फ से सिंकाई भी थी। लेकिन, कुछ आराम नहीं मिला। आराम मिलता भी तो कैसे, मसूड़ों पर पूरी सूजन आ गई थी और उसमें पस जमा हो गया था। 2 रात दर्द की वजह से मैं सो नहीं पाई। फिर जब मैं अस्पताल गई, तो डॉक्टर ने चेकअप किया और इस दांत को तुरंत निकलवाने की सलाह दी। मैं काफी डर गई थी, क्योंकि अक्ल दाढ़ को निकलवाना बेहद पीड़ादायक होता है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना था। मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा, जब डॉक्टर मेरी अक्ल दाढ़ निकाल रहे थे तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं लगातार दर्द की वजह से रो रही थी और डॉक्टर अक्ल दाढ़ को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में मेरा अक्ल दाढ़ निकल गया है और इसके बाद डॉक्टर से मुझे कई सुझाव और सावधानियां बरतने की सलाह दी।
जब मैंने थोड़ा ठीक महसूस किया, तो डॉक्टर से पूछा कि अक्ल दाढ़ को कब निकलवा देना चाहिए और यह पीड़ादायक कब बनता है। यानी किन परिस्थितियों और किस उम्र में अक्ल दाढ़ को निकाल देना चाहिए? फिर जब डॉक्टर ने बताया कि अक्ल दाढ़ आमतौर पर 25 साल तक निकल जाता है। इसके बाद अक्ल दाढ़ को निकलने में काफी दर्द महसूस होता है और ज्यादातर मामलों में निकलवाना ही पड़ता है। तब एक लेखक के तौर पर मैंने सोचा कि इस पर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। फिर इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने एशियन हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट-डेंटल विभाग डॉ. डॉ. जुल्फिकार हाफिज से बातचीत की, आइए जानते हैं-़
अक्ल दाढ़, जिसे मेडिकल भाषा में Wisdom Tooth कहा जाता है। युवाओं में दांतों से जुड़ी एक बड़ी परेशानी बन गई है। कई लोगों को इसके निकलने के दौरान तेज दर्द, सूजन या संक्रमण का सामना करना पड़ता है। जबकि, कुछ लोगों में यह दांत बिना किसी समस्या के निकल आता है। ऐसे में सबसे आम सवाल यही होता है, अक्ल दाढ़ किस उम्र तक आ जानी चाहिए और किन हालात में इसे निकलवाना जरूरी हो जाता है?
अक्ल दाढ़ हमारे मुंह के सबसे पीछे निकलने वाली तीसरी दाढ़ होती है। आमतौर पर ये चार होती हैं, दो ऊपर और दो नीचे। इन्हें अक्ल दाढ़ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये उस उम्र में निकलती हैं जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो रहा होता है।
डॉ. जुल्फिकार हाफिज बताते हैं, "अक्ल दाढ़ आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकल जाती है। हालांकि, यह उम्र हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोगों में अक्ल दाढ़ 30 साल के बाद भी निकलती है। जबकि कुछ लोगों में अक्ल दाढ़ कभी भी नहीं निकलती हैं। कई मामलों में अक्ल दाढ़ जबड़े के अंदर ही फंसी रह जाती है, इस स्थिति में दांत को निकलवाने की जरूरत पड़ सकती है।"
जब अक्ल दाढ़ के लिए जबड़े में पर्याप्त जगह नहीं होती है, तो यह टेढ़ी-मेढ़ी या आधी निकली हुई स्थिति में आ सकती है। इसकी वजह व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।
आधी निकली अक्ल दाढ़ के आसपास खाना फंस जाता है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
डेंटल एक्सपर्ट्स हर अक्ल दाढ़ को निकालने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन, कुछ खास स्थितियों में इसे निकालना जरूरी हो जाता है।
जब अक्ल दाढ़ की वजह से बार-बार दर्द या संक्रमण होता है, तो इसे निकलवाना बेहतर होता है। अगर आपको अक्ल दाढ़ की वजह से मुंह या चेहर पर सूजन आ जाती है, तो तुरंत अक्ल दाढ़ निकलवा दें। इससे आपको आराम मिलेगा और बार-बार के दर्द से मुक्ति मिलेगी।
कई बाद अक्ल दाढ़ आधी ही निकल पाती है। आधी निकली अक्ल दाढ़ के आसपास संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए डॉक्टर इसे निकलवाने की सलाह देते हैं।
अगर अक्ल दाढ़ सामने वाले दांतों पर दबाव डाल रही है या उन्हें खराब कर रही है, तो इसे निकालना जरूरी हो सकता है। वरना, दूसरे दांत खराब हो सकते हैं और मुंह में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
कुछ मामलों में अक्ल दाढ़ के आसपास रसौली बन सकती है। इससे जबड़े की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। रसौली की वजह से भविष्य में गंभीर समस्याएं होने का जोखिम बना रहता है।
अगर अक्ल दाढ़ में दर्द की वजह से आपको दांतों की सफाई करने में भी मुश्किल हो रही है, तो इस स्थिति में अक्ल दाढ़ निकलवाना ही बेहतर रहता है। अन्यथा, कैविटी और मसूड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें।
अक्ल दाढ़ निकालना एक सामान्य डेंटल सर्जिकल प्रक्रिया है। इसे डेंटिस्ट या ओरल सर्जन द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 20 से 40 मिनट में पूरी हो जाती है।
अक्ल दाढ़ की रिकवरी में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। हालांकि, इसके बाद भी कुछ दिन तक हल्दी सूजन और दर्द बना रह सकता है। इसे पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है।
अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद आपको काफी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। अन्यथा, मसूड़ों में सूजन आ सकती है और उसमें पस जमा हो सकता है।
अक्ल दाढ़ आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र में निकलती है। लेकिन, हर व्यक्ति में इसका पैटर्न अलग हो सकता है। अगर यह बिना दर्द और परेशानी के निकल रही है, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन बार-बार दर्द, सूजन या संक्रमण हो रहा है तो इस स्थिति को नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में अक्ल दाढ़ को निकलवा देना ही बेहतर विकल्प होता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
