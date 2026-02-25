किस उम्र तक आ जानी चाहिए अक्ल दाढ़? जानें किन परिस्थितियों में डॉक्टर देते हैं इसे निकलवाने की सलाह

मैं पिछले 2 वर्षों से अक्ल दाढ़ के दर्द से परेशान थी। हर 2 से 3 महीने में बार-बार अक्ल दाढ़ के निकलने का दर्द उठ जाता था। इससे राहत पाने के लिए मैं या तो दवाइयां लेती थी या आइस क्यूब से सिंकाई किया करती थी। लेकिन, इस बार जब मुझे अक्ल दाढ़ निकलने की वजह से दर्द हुआ तो यह असहनीय था। मैंने पेनकिलर खाई, बर्फ से सिंकाई भी थी। लेकिन, कुछ आराम नहीं मिला। आराम मिलता भी तो कैसे, मसूड़ों पर पूरी सूजन आ गई थी और उसमें पस जमा हो गया था। 2 रात दर्द की वजह से मैं सो नहीं पाई। फिर जब मैं अस्पताल गई, तो डॉक्टर ने चेकअप किया और इस दांत को तुरंत निकलवाने की सलाह दी। मैं काफी डर गई थी, क्योंकि अक्ल दाढ़ को निकलवाना बेहद पीड़ादायक होता है, ऐसा मैंने कई लोगों से सुना था। मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही रहा, जब डॉक्टर मेरी अक्ल दाढ़ निकाल रहे थे तो मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं लगातार दर्द की वजह से रो रही थी और डॉक्टर अक्ल दाढ़ को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में मेरा अक्ल दाढ़ निकल गया है और इसके बाद डॉक्टर से मुझे कई सुझाव और सावधानियां बरतने की सलाह दी।

जब मैंने थोड़ा ठीक महसूस किया, तो डॉक्टर से पूछा कि अक्ल दाढ़ को कब निकलवा देना चाहिए और यह पीड़ादायक कब बनता है। यानी किन परिस्थितियों और किस उम्र में अक्ल दाढ़ को निकाल देना चाहिए? फिर जब डॉक्टर ने बताया कि अक्ल दाढ़ आमतौर पर 25 साल तक निकल जाता है। इसके बाद अक्ल दाढ़ को निकलने में काफी दर्द महसूस होता है और ज्यादातर मामलों में निकलवाना ही पड़ता है। तब एक लेखक के तौर पर मैंने सोचा कि इस पर लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। फिर इस बारे में विस्तार से जानने के लिए हमने एशियन हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट-डेंटल विभाग डॉ. डॉ. जुल्फिकार हाफिज से बातचीत की, आइए जानते हैं-़

अक्ल दाढ़, जिसे मेडिकल भाषा में Wisdom Tooth कहा जाता है। युवाओं में दांतों से जुड़ी एक बड़ी परेशानी बन गई है। कई लोगों को इसके निकलने के दौरान तेज दर्द, सूजन या संक्रमण का सामना करना पड़ता है। जबकि, कुछ लोगों में यह दांत बिना किसी समस्या के निकल आता है। ऐसे में सबसे आम सवाल यही होता है, अक्ल दाढ़ किस उम्र तक आ जानी चाहिए और किन हालात में इसे निकलवाना जरूरी हो जाता है?

अक्ल दाढ़ क्या होती है?

अक्ल दाढ़ हमारे मुंह के सबसे पीछे निकलने वाली तीसरी दाढ़ होती है। आमतौर पर ये चार होती हैं, दो ऊपर और दो नीचे। इन्हें अक्ल दाढ़ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये उस उम्र में निकलती हैं जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो रहा होता है।

किस उम्र में निकलती है अक्ल दाढ़?

डॉ. जुल्फिकार हाफिज बताते हैं, "अक्ल दाढ़ आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र के बीच निकल जाती है। हालांकि, यह उम्र हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोगों में अक्ल दाढ़ 30 साल के बाद भी निकलती है। जबकि कुछ लोगों में अक्ल दाढ़ कभी भी नहीं निकलती हैं। कई मामलों में अक्ल दाढ़ जबड़े के अंदर ही फंसी रह जाती है, इस स्थिति में दांत को निकलवाने की जरूरत पड़ सकती है।"

अक्ल दाढ़ निकलने में होने वाली आम समस्याएं

जब अक्ल दाढ़ के लिए जबड़े में पर्याप्त जगह नहीं होती है, तो यह टेढ़ी-मेढ़ी या आधी निकली हुई स्थिति में आ सकती है। इसकी वजह व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।

तेज दर्द और सूजन: अक्ल दाढ़ निकलने पर मसूड़ों पर सूजन हो सकती है। इसकी वजह से तेज दर्द का अनुभव हो सकता है। इसलिए अगर आपको बार-बार दर्द होता है, तो एक बार डेंटिस्ट से जरूर मिलें।

मसूड़ों में लालिमा और संक्रमण: अक्ल दाढ़ निकलने पर मसूड़ों पर लालिमा नजर आ सकती है। मसूड़ों पर संक्रमण हो सकता है और पस जमा हो सकता है।

मुंह खोलने में परेशानी होना: कुछ लोगों को जब अक्ल दाढ़ निकलती है, तो उस स्थिति में मुंह खोलने में परेशानी हो सकती है।

सांस से बदबू आना: अक्ल दाढ़ आने पर मुंह की सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। इसकी वजह से सांस से बदबू आ सकती है।

पास के दांतों पर दबाव और दर्द: अक्ल दाढ़ आने पर उसके साथ वाले दांत भी प्रभावित हो सकते हैं। उन पर दबाव पड़ सकता है और दर्द का अनुभव भी हो सकता है।

बार-बार सूजन या पस बनना: अक्ल दाढ़ निकलने पर बार-बार सूजन हो सकती है। इसकी वजह से पस बन सकता है और स्थिति गंभीर हो सकती है।

आधी निकली अक्ल दाढ़ के आसपास खाना फंस जाता है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

किन परिस्थितियों में अक्ल दाढ़ निकालने की सलाह दी जाती है?

डेंटल एक्सपर्ट्स हर अक्ल दाढ़ को निकालने की सलाह नहीं देते हैं। लेकिन, कुछ खास स्थितियों में इसे निकालना जरूरी हो जाता है।

1. बार-बार दर्द या संक्रमण होना

जब अक्ल दाढ़ की वजह से बार-बार दर्द या संक्रमण होता है, तो इसे निकलवाना बेहतर होता है। अगर आपको अक्ल दाढ़ की वजह से मुंह या चेहर पर सूजन आ जाती है, तो तुरंत अक्ल दाढ़ निकलवा दें। इससे आपको आराम मिलेगा और बार-बार के दर्द से मुक्ति मिलेगी।

2. दांत आधा निकला हुआ हो

कई बाद अक्ल दाढ़ आधी ही निकल पाती है। आधी निकली अक्ल दाढ़ के आसपास संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए डॉक्टर इसे निकलवाने की सलाह देते हैं।

3. दूसरे दांतों को नुकसान

अगर अक्ल दाढ़ सामने वाले दांतों पर दबाव डाल रही है या उन्हें खराब कर रही है, तो इसे निकालना जरूरी हो सकता है। वरना, दूसरे दांत खराब हो सकते हैं और मुंह में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

4. रसौली बनने का खतरा

कुछ मामलों में अक्ल दाढ़ के आसपास रसौली बन सकती है। इससे जबड़े की हड्डी को नुकसान पहुंच सकता है। रसौली की वजह से भविष्य में गंभीर समस्याएं होने का जोखिम बना रहता है।

5. दांतों की सफाई में परेशानी

अगर अक्ल दाढ़ में दर्द की वजह से आपको दांतों की सफाई करने में भी मुश्किल हो रही है, तो इस स्थिति में अक्ल दाढ़ निकलवाना ही बेहतर रहता है। अन्यथा, कैविटी और मसूड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें।

अक्ल दाढ़ निकालने की प्रक्रिया

अक्ल दाढ़ निकालना एक सामान्य डेंटल सर्जिकल प्रक्रिया है। इसे डेंटिस्ट या ओरल सर्जन द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 20 से 40 मिनट में पूरी हो जाती है।

अक्ल दाढ़ निकालने के लिए सबसे पहले मुंह की जांच और दांत का एक्स-रे किया जाता है। एक्स-रे की मदद से दांत की पोजिशन चेक की जाती है।

जिन जगह से दांत निकालना होता है, वहां एनेस्थीसिया दिया जाता है। यानी उस हिस्से को सुन्न कर दिया जाता है, जिससे दांत निकालते समय दर्द का अनुभव न हो।

अगर दांत मसूड़े के अंदर फंसा होता है, तो मसूड़े में छोटा चीरा लगाया जाता है। जिससे दांत आसानी से बाहर निकल जाए।

दांत निकालने के लिए डेंटल टूल्स की मदद ली जाती है। इससे दांत को धीरे-धीरे ढीला करके बाहर निकाला जाता है।

जैसे ही दांत बाहर निकल जाता है, खून रोकने के लिए उस जगह पर गॉज रखा जाता है। इसे कम से कम 1 घंटे तक दबाकर रखने को कहा जाता है।

अक्ल दाढ़ की रिकवरी में कितना समय लगता है?

अक्ल दाढ़ की रिकवरी में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। हालांकि, इसके बाद भी कुछ दिन तक हल्दी सूजन और दर्द बना रह सकता है। इसे पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है।

अक्ल दाढ़ निकालने के बाद क्या सावधानियां बरतें?

अक्ल दाढ़ निकलवाने के बाद आपको काफी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। अन्यथा, मसूड़ों में सूजन आ सकती है और उसमें पस जमा हो सकता है।

24 घंटे तक कुल्ला नहीं करना होता है।

24 घंटे तक थूकना नहीं होता है।

दांत निकलवाने के एक घंटे बाद तक गॉज को मुंह में दबाकर रखना होता है।

गर्म या सख्त खाना बिल्कुल न खाएं।

ठंडा और नरम खाना खाएं।

धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखें।

मुंह की सफाई करें। ओरल हेल्थ का पूरा ख्याल रखें।

24 घंटे बाद नमक के पानी से धीरे-धीरे गरारे करें।

बर्फ से सिंकाई करें। इससे सूजन को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां समय-समय पर लें।

अक्ल दाढ़ आमतौर पर 17 से 25 साल की उम्र में निकलती है। लेकिन, हर व्यक्ति में इसका पैटर्न अलग हो सकता है। अगर यह बिना दर्द और परेशानी के निकल रही है, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन बार-बार दर्द, सूजन या संक्रमण हो रहा है तो इस स्थिति को नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में अक्ल दाढ़ को निकलवा देना ही बेहतर विकल्प होता है।

