डकार क्यों आती है, क्या डकार लेना हेल्दी होता है?

डकार वह प्रक्रिया है जिसमें पेट या भोजन नली (Esophagus) में जमा हवा मुंह के रास्ते बाहर निकलती है। लेकिन क्या डकार लेना हमेशा हेल्दी होता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब डॉक्टर से...

Burping why we do it and what can go wrong : अक्सर खाना खाने के बाद या कभी-कभी खाली पेट भी डकार (Belching) आ जाती है। डकार लेने को अक्सर लोग सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि डकार आना हमारे शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने का तरीका होता है। लेकिन अगर डकार बहुत ज्यादा आने लगे या उसके साथ जलन, पेट दर्द या खट्टी डकार की समस्या हो तो यह बीमारी का संकेत होता है।

डकार क्या होती है?

डकार वह प्रक्रिया है जिसमें पेट या भोजन नली (Esophagus) में जमा हवा मुंह के रास्ते बाहर निकलती है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या बात करते हुए खाते हैं, तब कुछ मात्रा में हवा भी हमारे पेट में चली जाती है। जब पेट में यह हवा ज्यादा हो जाती है, तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए डकार के रूप में रिलीज करता है। इसलिए कभी-कभी डकार आना पूरी तरह सामान्य माना जाता है।

क्या डकार लेना हेल्दी होता है?

डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि डकार लेना हमेशा बुरा नहीं होता है। वास्तव में कभी-कभी डकार आना हेल्दी माना जाता है, क्योंकि यह शरीर में जमा अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। डकार लेने से शरीर को विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैंः

पेट में जमा गैस बाहर निकल जाती है पेट फूलने की समस्या कम होती है पाचन तंत्र को आराम मिलता है ज्यादा भारी खाना खाने के कारण पेट में दबाव कम होता है इसलिए अगर कभी-कभी डकार आती है तो यह सामान्य और हेल्दी प्रक्रिया मानी जाती है।

कब डकार आना अनहेल्दी हो सकता है?

डॉक्टर बताते हैं कि किसी व्यक्ति को लगातार डकार आए या बार-बार डकार की समस्या हो या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई दें तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है। जैसे:

बार-बार खट्टी डकार आना पेट में तेज दर्द सीने में जलन उल्टी या मतली पेट में लगातार गैस बनना

डकार ज्यादा आने के साथ-साथ अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण खुद में नजर आते हैं, इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।

डकार को कम करने के आसान उपाय

अगर आपको बार-बार डकार आती है तो कुछ आसान से उपायों को अपनाकर इसे कम कर सकते हैं।

धीरे-धीरे खाना खाएं- डकार को कम करने के लिए जल्दी-जल्दी खाना खाने की बजाय धीरे-धीरे खाना खाए। डॉक्टर बताते हैं कि जल्दी-जल्दी खाना खाने से हवा पेट में चली जाती है, इसलिए धीरे-धीरे खाना खाना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक कम करें- कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने के बाद आपको तत्काल प्रभाव से बेशक आराम मिलता हो, लेकिन इससे ज्यादा डकार आती है। डकार को कम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक और सोडा जैसे ड्रिंक्स का सेवन कम करना चाहिए। च्युइंग गम कम चबाएं- च्युइंग गम चबाने से भी ज्यादा हवा निगली जाती है, जिससे डकार बढ़ सकती है। इसलिए च्युइंग गम चबाने की कोशिश कम से कम करें। हल्की एक्सरसाइज करें- डकार कम करने के लिए हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। हल्की वॉक और 15 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करने से पाचन तंत्रिका बेहतर बनती है। इससे डकार आने की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है।

निष्कर्ष

डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि डकार आना हमारे शरीर की एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। कभी-कभी डकार आना हेल्दी माना जाता है क्योंकि यह पेट में जमा अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन अगर डकार बहुत ज्यादा आने लगे या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

