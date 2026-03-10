डकार क्यों आती है, क्या डकार लेना हेल्दी होता है?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Burping why we do it and what can go wrong : अक्सर खाना खाने के बाद या कभी-कभी खाली पेट भी डकार (Belching) आ जाती है। डकार लेने को अक्सर लोग सामान्य प्रक्रिया मानते हैं। दिल्ली के इंटरनल मेडिसिन डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि डकार आना हमारे शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यह शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने का तरीका होता है। लेकिन अगर डकार बहुत ज्यादा आने लगे या उसके साथ जलन, पेट दर्द या खट्टी डकार की समस्या हो तो यह बीमारी का संकेत होता है।
डकार वह प्रक्रिया है जिसमें पेट या भोजन नली (Esophagus) में जमा हवा मुंह के रास्ते बाहर निकलती है। जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या बात करते हुए खाते हैं, तब कुछ मात्रा में हवा भी हमारे पेट में चली जाती है। जब पेट में यह हवा ज्यादा हो जाती है, तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए डकार के रूप में रिलीज करता है। इसलिए कभी-कभी डकार आना पूरी तरह सामान्य माना जाता है।
डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि डकार लेना हमेशा बुरा नहीं होता है। वास्तव में कभी-कभी डकार आना हेल्दी माना जाता है, क्योंकि यह शरीर में जमा अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। डकार लेने से शरीर को विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैंः
डॉक्टर बताते हैं कि किसी व्यक्ति को लगातार डकार आए या बार-बार डकार की समस्या हो या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई दें तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है। जैसे:
डकार ज्यादा आने के साथ-साथ अगर आपको ऊपर बताए गए लक्षण खुद में नजर आते हैं, इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।
अगर आपको बार-बार डकार आती है तो कुछ आसान से उपायों को अपनाकर इसे कम कर सकते हैं।
डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि डकार आना हमारे शरीर की एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। कभी-कभी डकार आना हेल्दी माना जाता है क्योंकि यह पेट में जमा अतिरिक्त गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन अगर डकार बहुत ज्यादा आने लगे या इसके साथ अन्य लक्षण दिखाई दें तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
