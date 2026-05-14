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हर ब्रेस्ट लंप कैंसर नहीं होता, फिर भी क्यों जरूरी है समय पर जांच?

ब्रेस्ट के आसपास गांठ दिखते ही महिलाएं घबरा जाती हैं, लेकिन आपको इस बात को समझने की जरूरत होती है कि हर ब्रेस्ट पर दिखने वाली गांठ कैंसर नहीं होती है। आइए इस लेख में हम इस विषय को विस्तार से समझते हैं-

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Written By: Dr Pankaj Sharma | Published : May 14, 2026 12:55 PM IST

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Lumps on Breast

ब्रेस्ट लंप यानी स्तन में गांठ एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र की महिला में हो सकती है। कई बार यह हार्मोनल बदलाव, संक्रमण, सिस्ट या फैटी टिश्यू के कारण भी बन सकती है। मुख्य रूप से वयस्क महिलाओं में अधिकांश गांठें गैर-कैंसरकारी यानी बेनाइन होती हैं। लेकिन बिना जांच के यह तय करना संभव नहीं होता कि गांठ सामान्य है या गंभीर।

मैंने कई केस में देखा है कि ब्रेस्ट में गांठ महसूस होते ही अधिकतर महिलाएं घबरा जाती हैं और सीधे कैंसर का डर मन में आने लगता है। लेकिन हर गांठ कैंसर नहीं होती। फिर भी हर गांठ की जांच कराना बेहद जरूरी है। उनके अनुसार, समय पर जांच न केवल गंभीर बीमारी को शुरुआती अवस्था में पकड़ने में मदद करती है, बल्कि कई मामलों में मरीज की चिंता भी दूर कर देती है।

ब्रेस्ट में गांठ बनने के सामान्य कारण

ब्रेस्ट में गांठ कई कारणों से हो सकती हैं, कुछ कारण निम्न हो सकते हैं-

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फाइब्रोएडेनोमा : यह 20 से 30 वर्ष महिलाओं में होने वाली सबसे सामान्य गैर-कैंसरकारी गांठ होती है। यह आमतौर पर मुलायम और आसानी से हिलने वाली होती है।

सिस्ट  : ब्रेस्ट में तरल पदार्थ से भरी छोटी थैली बन सकती है, जिसे सिस्ट कहा जाता है। कई बार पीरियड्स के दौरान यह ज्यादा महसूस होती है।

संक्रमण या सूजन :ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं में संक्रमण के कारण दर्द और गांठ जैसी समस्या हो सकती है।

ब्रेस्ट कैंसर : कुछ मामलों में गांठ कैंसर का संकेत भी हो सकती है, खासकर अगर वह कठोर हो, तेजी से बढ़ रही हो या त्वचा में बदलाव के साथ दिख रही हो।

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

सिर्फ गांठ ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य संकेत भी गंभीर हो सकते हैं।

  1. अगर स्किन पर गड्ढे पड़ने लगें या संतरे के छिलके जैसी बनावट दिखे, तो जांच जरूरी है।
  2. ब्रेस्ट से खून जैसा डिस्चार्ज काफी खतरनाक संकेत माना जाता है।
  3. अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे या सूजन बढ़ती जाए, तो डॉक्टर से सलाह लें।
  4. कई बार लिम्फ नोड्स में सूजन भी ब्रेस्ट से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकती है।

गांठ दिखने पर जांच क्यों जरूरी है?

अक्सर महिलाएं शर्म, डर या लापरवाही के कारण जांच टालती रहती हैं। यही देरी कई बार बीमारी को गंभीर बना देती है। ब्रेस्ट लंप की जांच के लिए आपके डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी या जरूरत पड़ने पर बायोप्सी की सलाह दे सकते हैं। इन जांचों से गांठ की सही प्रकृति का पता चलता है।

क्या हर गांठ में सर्जरी जरूरी होती है?

नहीं, अगर गांठ सामान्य और छोटी है, तो कई बार केवल नियमित मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। लेकिन अगर गांठ तेजी से बढ़ रही हो, दर्द दे रही हो या कैंसर की आशंका हो, तो सर्जरी की सलाह दी जा सकती है। आजकल कई प्रक्रियाएं मिनिमली इनवेसिव तकनीकों से की जाती हैं, जिससे रिकवरी भी जल्दी होती है।

स्वयं जांच की आदत डालें

हर महिला को महीने में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ-एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। नहाते समय या शीशे के सामने खड़े होकर किसी भी असामान्य बदलाव को महसूस किया जा सकता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद नियमित मैमोग्राफी भी जरूरी मानी जाती है।

Disclaimer  : अंत में मेरा कहना है कि ब्रेस्ट में गांठ का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच और सही सलाह से अधिकांश समस्याओं का सफल इलाज संभव है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।

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