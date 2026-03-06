ब्रेस्ट कैंसर शुरू होने पर नजर आते हैं ये 5 लक्षण, 90 फीसदी महिलाएं कर देती हैं नजरअंदाज

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Breast Cancer Symptoms in Hindi: ब्रेस्ट कैंसर, दुनिया भर में महिलाओं में होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हुई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है। लेकिन, अब यह बीमारी कम उम्र की महिलाओं में भी देखने को मिल रही है। चिंता की बात यह है कि अधिकतर महिलाएं शुरुआती संकेतों को पहचान नहीं पाती हैं और इन्हें नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। इसकी वजह से बीमारी गंभीर रूप ले लेती है और महिला की जान पर भारी पड़ जाती है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों पर शुरुआत में ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर-सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. अरुण कुमार गिरी (Dr. Arun Kumar Giri, Director - Surgical Oncology, Aakash Healthcare) से जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण (Breast Cancer ke Lakshan)-
ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए समय-समय पर स्तनों की जांच करना जरूरी है। अगर आपको स्तन में गांठ महसूस हो रही है, तो यह ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर आपको नहाते समय या कपड़े बदलते समय स्तन पर गांठ महसूस हो तो ब्रेस्ट कैंसर की जांच जरूर कराएं। आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर की गांठ दर्द रहित होती है, इसलिए ज्यादातर महिलाएं इसे गंभीरता से नहीं लेती हैं। जबकि, गांठ के लक्षण को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
हालांकि, हर गांठ कैंसर नहीं होती है। कई बार हार्मोनल बदलाव, सिस्ट या अन्य गैर-कैंसर कारणों से भी गांठ बन सकती है। लेकिन, अगर यह गांठ नई हो और धीरे-धीरे बढ़ रही हो, तो इसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
स्तनों के आकार में थोड़ा अंतर होना सामान्य है। लेकिन, अगर अचानक किसी एक स्तन में सूजन, भारीपन या आकार में बदलाव दिखाई देता है तो यह चेतावनी का संकेत हो सकता है। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि यह वजन बढ़ने या हार्मोनल बदलाव की वजह से हुआ है। लेकिन, अगर स्तन में बदलाव अचानक से हो रहा है तो इसे गंभीरता से लें। यह ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है।
अगर आपको निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है तो यह भी ब्रेस्ट कैंसर का संकेत हो सकता है। अगर निप्पल से बिना किसी दबाव के तरल पदार्थ निकलने लगे, तो इसे नॉर्मल बिल्कुल न समझें। अगर यह डिस्चार्ज खून जैसा हो तो तुरंत जांच करवाएं। कई बार महिलाएं इसे संक्रमण या हार्मोनल बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन लगातार या असामान्य डिस्चार्ज स्तन में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।
स्तन की त्वचा में बदलाव भी ब्रेस्ट कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकता है। अगर त्वचा लाल दिखने लगे, मोटी महसूस हो या उस पर छोटे-छोटे गड्ढे दिखाई दें, तो यह ब्रेस्ट कैंसर का चेतावनी संकेत हो सकता है। इसके अलावा, त्वचा पर खुजली, जलन या असामान्य सूजन दिखाई दे तो यह गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है।
अगर निप्पल अचानक अंदर की ओर मुड़ जाए या उसकी स्थिति में बदलाव दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें। कई बार निप्पल के आसपास दर्द, सूजन या त्वचा में बदलाव भी दिखाई दे सकता है। यह बदलाव धीरे-धीरे भी हो सकता है, इसलिए कई महिलाएं इसे नोटिस नहीं कर पाती हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
