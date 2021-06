Brain Tumor in Children: ऐसा माना जाता है कि ब्रेन ट्यूमर आमतौर पर सिर्फ बड़ों को होता है, पर ऐसा नहीं है। बच्चों में भी यह बीमारी होती है। हर साल भारत में लगभग 50 हजार लोगों में ब्रेन ट्यूमर का निदान होता है। हालांकि, बच्चों की तुलना में ब्रेन ट्यूमर बड़ों में ज्यादा कॉमन है। पर आज कल की लाइफस्टाइल, बच्चों का अधिक गैजेट्स फ्रीक होते जाने से इनमें ब्रेन ट्यूमर के मामले बढ़ रहे हैं। 8 जून को ‘वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2021’ (World Brain Tumor Day 2021) है। ऐसे में बच्चों में होने वाली इस घातक बीमारी के लक्षण, कारण (Brain Tumor in Children) और इलाज को जानना जरूरी हो जाता है। Also Read - World Bicycle Day 2021: बच्चों के लिए साइकिल चलाने के फायदे

बड़ों और बच्चों में होने वाले ब्रेन ट्यूमर के होता है अंतर

ब्रेन ट्यूमर (Brain tumor) मुख्य रूप से खोपड़ी के अंदर कैंसरजनक असामान्य वृद्धि है। बच्चों में यह सबसे कॉमन टाइप का कैंसर है, जो रक्त कैंसर (Blood cancer) के बाद दूसरे स्थान पर है। बच्चों में होने वाला ब्रेन ट्यूमर बड़ों में होने वाले इस रोग से बहुत अलग होता है। इसके लक्षण भी अलग होते हैं। बच्चों के लिए उपचार की प्रक्रिया भी काफी अलग होती है। Also Read - ICU में भर्ती कोविड-19 मरीज़ों को है ब्रेन डिस्फंक्शन का खतरा, नयी स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

क्यों होता है बच्चों में ब्रेन ट्यूमर (Causes of brain tumor in kids)

बच्चों में आहार, शरीर का वजन और शारीरिक गतिविधियों के कारण ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है। बड़ों की तुलना में, बच्चों में भ्रूणीय ट्यूमर होने की संभावना अधिक होती है, जैसे कि मेडुलोब्लास्टोमा। साथ ही दिमाग के नीचे वाले हिस्से में ब्रेन ट्यूमर होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। उपचार में कई बार विकिरण चिकित्सा (radiation therapy) से इलाज किया जाता है। हालांकि, इससे बच्चे के संज्ञानात्मक संकायों (Cognitive faculties) में प्रगतिशील क्षति की संभावना बढ़ जाती है। Also Read - बच्चों में कैल्शियम की कमी के लक्षण और दूर करने के उपाय

ब्रेन ट्यूमर के कारक (Brain tumor factors)

ब्रेन ट्यूमर वाले बच्चे (Brain Tumor in Children in hindi) में कोई ज्ञात अंतर्निहित विकार या जोखिम कारक नहीं है, जो रोग होने की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा से ग्रस्त बच्चों में अन्य बच्चों की तुलना में ट्यूमर विकसित करने का उच्च जोखिम होता है। वंशानुगत अनुवांशिक कारकों में लगभग 5 % से भी कम मामलों का प्रभाव होता है, जिनमें बच्चों के माता-पिता के असामान्य जीन होते हैं। कुछ उपचार के तरीकों के कारण जैसे विकिरण (Radiation exposure) का एक्सपोजर, मोबाइल फोन का अधिक उपयोग भी ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं।

बच्चों में होने वाले ब्रेन ट्यूमर के लक्षण (Symptoms of Brain tumor in kids)

बच्चों में इस खतरनाक बीमारी का जितनी जल्दी निदान हो जाए, उतनी ही ज्यादा उनके बचने की संभावन रहती है। ऐसे में बच्चों में होने वाले ब्रेन ट्यूमर के संभावित संकेत और लक्षणों को जानना जरूरी है। यदि आपके बच्चे को बार-बार सिरदर्द, सुस्ती, उल्टी, चिड़चिड़ापन, आहार में कमी, स्कूल में खराब प्रदर्शन जैसे लक्षण दिखें, तो इन्हें नजरअंदाज ना करें। इसके साथ ही क्रेनियल नसों जैसे मस्तिष्क के हिस्सों का संपीड़न (Compression of brain parts) इन लक्षणों का कारण बनता है- दृष्टि की हानि, चक्कर आना, दौरे, चेहरे/मुंह का टेढ़ापन, शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी और बोलने में असमर्थता/बोलने में परिवर्तन आदि।

ब्रेन ट्यूमर का निदान और इलाज

शुरुआती निदान और पर्याप्त उपचार ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त बच्चों में जीवित रहने और जीवन की गुणवत्ता की बेहतर संभावनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उपरोक्त लक्षण नजर आने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खासकर, जब बच्चा बार-बार सिर दर्द की शिकायत करे। ब्रेन ट्यूमर के निदान में कॉमन तरीका एमआरआई है। ब्लड टेस्ट ट्यूमर के कुछ प्रकार का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। बायोप्सी से भी गुजरना पड़ सकता है, जिसमें ट्यूमर के ऊतक का एक छोटा सा हिस्सा निकाला जाता है। बायोप्सी के जरिए ट्यूमर के प्रकार को समझने की कोशिश की जाती है।

मस्तिष्क ट्यूमर के प्रकार, आकार और स्थान को देखने के बाद ही डॉक्टर सही इलाज प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। कई बार सर्जरी के जरिए भी ट्यूमर को हटाने की कोशिश की जाती है। इसमें ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी द्वारा ट्यूमर को हटाया जाता है। कीमोथेरेपी के जरिए कैंसर कोशिकाओं को हटाया जाता है। ये सभी उपचार विधियां तीव्र होती हैं, जो कुछ बच्चों में साइड एफेक्ट्स का भी कारण बनते हैं।

