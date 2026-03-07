बार-बार कम हो जाता है बीपी? जिम्मेदार हो सकते हैं ये 4 कारण, जरूर दें ध्यान

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Low BP Causes in Hindi: ज्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ हाई बीपी की समस्या ही खतरनाक होती है। जबकि, लो ब्लड प्रेशर (हाइपोटेंशन) भी उतना ही गंभीर हो सकता है, जितना हाई बीपी। जब ब्लड प्रेशर बार-बार कम होता है, तो इससे शरीर के कई जरूरी अंगों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से चक्कर आना, कमजोरी, धुंधला दिखाई देना, थकान और कभी-कभी बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आपको बता दें कि सामान्य ब्लड प्रेशर लगभग 120/80 mmHg होना चाहिए। अगर बीपी 90/60 mmHg या उससे कम हो जाए, तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। कई बार यह स्थिति अस्थायी होती है। लेकिन, अगर बार-बार ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं बार-बार बीपी कम होने के क्या कारण हो सकते हैं (Bar Bar BP Kam Hone ke Kya Karan ho Sakte Hai)?
शरीर में पानी की कमीसे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता है, तो खून की मात्रा कम हो जाती है। इससे ब्लड प्रेशर भी गिरने लगता है। ज्यादा पसीना आने, उल्टी-दस्त, बुखार या पर्याप्त पानी न पीने से भी डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। गर्मियों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से आपको चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने और सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इससे बचने के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं।
शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी से भी बीपी लो हो सकता है। शरीर में विटामिन B12, फोलेट और आयरन की कमी होने पर शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम बनने लगती हैं। इससे खून की मात्रा और ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होती है और बीपी कम हो सकता है। यह समस्या उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, जो सही डाइट नहीं लेते है या लंबे समय तक डाइटिंग करते हैं। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और साबुत अनाज का सेवन करें। अंडा, डेयरी उत्पाद और ड्राई फ्रूट्स खाने से भी पोषक तत्वों की कमी पूरी होती है।
शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ने से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। थायरॉयड की समस्या और एड्रिनल ग्लैंड से जुड़ी बीमारियां लो बीपी का कारण बन सकती हैं। शुगर लेवल अचानक गिरने भी बीपी कम हो सकता है। इसकी वजह से अत्यधिक थकान, ठंड ज्यादा लगना, वजन बढ़ना और चक्कर आना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर बीपी बार-बार कम हो रहा है, तो हार्मोन से जुड़ी जांच जरूर करवाएं।
कई बार कुछ दवाओं की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। हाई बीपी की दवाइयां, डिप्रेशन की दवाइयां, दर्द निवारक दवाएं और कुछ हार्ट से जुड़ी दवाएं बीपी को बहुत ज्यादा गिरा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को दवा लेने के बाद बार-बार चक्कर आने लगते हैं या कमजोरी महसूस होती है तो यह लो बीपी का संकेत हो सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
