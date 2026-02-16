बदलते मौसम में बार-बार पड़ रहे हैं बीमार? जनरल फिजिशन से जानें इम्यूनिटी बूस्ट करने के टिप्स

Ho to Boost Immunity : बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ना काफी कॉमन हो चुका है। इस सीजन में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप डॉक्टर द्वारा बताए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान से टिप्स-

immunity

Weather change sickness : बदलते मौसम में कब ठंडी और गर्म हवाएं चलने लगती हैं, इसका पता ही नहीं चल पाता है। इस वजह से अक्सर बड़े से लेकर बच्चे बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे सीजन में न सिर्फ स्किन ड्राई होती है, बल्कि सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई शहरों में अचानक तापमान गिरने या फिर अचानक से बढ़ने की वजह से लोगों को तमाम तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसकी वजह से कई बार लंबे समय तक हॉस्टिपल में भर्ती भी रहना पड़ सकता है। अहमदाबाद स्थित नारायणा हॉस्पिटल के फिजिशयन कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष माहेश्वरी का कहना है कि अगर आपकी इम्यून पावर मजबूत रहेगी, तो आप बार-बार कम बीमार पड़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं बदलते मौसम में कैसे इम्यूनिटी बूस्ट करें?

रोजमर्रा की आदतों से इम्यूनिटी कर सकते हैं बूस्ट

डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि इम्यूनिटी सिर्फ दवाओं के इस्तेमाल से रातों-रात नहीं बनती, बल्कि एक रेगुलर और एक जैसा लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करने से भी बनती है। लाइफस्टाइल की कुछ आदतें शरीर को इंफेक्शन से ज्यादा असरदार तरीके से लड़ने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स-

गले को नम रखने के लिए रेगुलर गुनगुना पानी पीते रहें, इससे आपको डिहााइड्रेशन महसूस नहीं होगा।

ठंडी और फ्रिज में रखी खाने की चीजों को कम से कम खाएं।

सोने और उठने का समय तय रखना

रोजाना कुछ देर के लिए धूप में जरूर बैठें।

स्मार्ट न्यूट्रिशन लें।

आप जो खाना खाते हैं, वह सर्दियों में शरीर को सुरक्षित रखने और इन्फेक्शन से बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। हमेश आपका खाना फ्रेश, घर का बना और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए।

रोजाना की डाइट में शामिल करें ये चीज़ें

विटामिन C बढ़ाने के लिए खट्टे फल जैसे-, स्ट्रॉबेरी, कीवी, आंवला और अमरूद का सेवन करें।

इम्यूनिटी और पेट की सेहत सुधारने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें।

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नट्स, बीज और दूध से बने प्रोडक्ट का सेवन करें।

नैचुरली गर्मी के लिए हल्दी वाला दूध, खजूर और गुड़ का सेवन करें।

ये खाने की चीजें सांस की नली को मजबूत रखने और इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम करने में मदद करती हैं।

घर के अंदर की हवा की क्वालिटी में सुधार करें?

सूखी घर के अंदर की हवा नाक और गले में जलन पैदा कर सकती है, जिससे इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों में हीटिंग सिस्टम और बंद खिड़कियां अक्सर हवा का सर्कुलेशन खराब कर देती हैं। घर के अंदर की हवा को फ्रेश रखने के आसान तरीके-

वेंटिलेशन के लिए रोज थोड़ी देर के लिए खिड़कियां खोलें।

अगर हवा बहुत सूखी है तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें।

घर के अंदर कहीं भी स्मोकिंग न करें।

रेगुलर गीली सफाई से धूल कम करें।

साफ-सफाई की आदतें जो इंफेक्शन फैलने से रोकती हैं?

अच्छी पर्सनल हाइजीन मौसमी बीमारियों को रोकने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं-

You may like to read

साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना

खांसने और छींकने का सही तरीका, ऐसा करते समय मुंह बंद रखें।

गंदे हाथों से चेहरा छूने से बचें।

साफ रूमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें

शुरुआती संकेतों की समय पर पहचान करें

कभी-कभी सर्दी-जुकाम को गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन याद रखें, हर सर्दी-जुकाम नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ लक्षण बताते हैं कि डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। अगर ये लक्षण बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लें-

Add The HealthSite as a Preferred Source

तीन दिन से ज्यादा बुखार रहना गले में बहुत ज़्यादा खराश या कान में दर्द दस दिन से ज्यादा खांसी रहना सांस लेने में दिक्कत या घरघराहट

बचाव ही सर्दियों की सबसे अच्छी दवा है?

डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि सर्दी-ज़ुकाम और दूसरे इन्फेक्शन आम बात हैं। बदलते मौसम में अक्सर इनके मामले बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनसे आसानी से बचा जा सकता है। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, नींद, साफ-सफाई और हवा की क्वालिटी पर ध्यान देकर, परिवार को इन्फेक्शन के खतरे से काफी हद तक बचाया जा सकता है। रोज की आम आदतों से इम्यूनिटी मजबूत करने से न सिर्फ़ लोग, बल्कि पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।