बदलते मौसम में बार-बार पड़ रहे हैं बीमार? जनरल फिजिशन से जानें इम्यूनिटी बूस्ट करने के टिप्स

Weather change sickness : बदलते मौसम में कब ठंडी और गर्म हवाएं चलने लगती हैं, इसका पता ही नहीं चल पाता है। इस वजह से अक्सर बड़े से लेकर बच्चे बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे सीजन में न सिर्फ स्किन ड्राई होती है, बल्कि सर्दी, खांसी, गले में खराश और बुखार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कई शहरों में अचानक तापमान गिरने या फिर अचानक से बढ़ने की वजह से लोगों को तमाम तरह के इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसकी वजह से कई बार लंबे समय तक हॉस्टिपल में भर्ती भी रहना पड़ सकता है। अहमदाबाद स्थित नारायणा हॉस्पिटल के फिजिशयन कंसल्टेंट डॉक्टर मनीष माहेश्वरी का कहना है कि अगर आपकी इम्यून पावर मजबूत रहेगी, तो आप बार-बार कम बीमार पड़ेंगे। इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं बदलते मौसम में कैसे इम्यूनिटी बूस्ट करें?
डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि इम्यूनिटी सिर्फ दवाओं के इस्तेमाल से रातों-रात नहीं बनती, बल्कि एक रेगुलर और एक जैसा लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करने से भी बनती है। लाइफस्टाइल की कुछ आदतें शरीर को इंफेक्शन से ज्यादा असरदार तरीके से लड़ने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स-
आप जो खाना खाते हैं, वह सर्दियों में शरीर को सुरक्षित रखने और इन्फेक्शन से बचाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। हमेश आपका खाना फ्रेश, घर का बना और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए।
ये खाने की चीजें सांस की नली को मजबूत रखने और इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम करने में मदद करती हैं।
सूखी घर के अंदर की हवा नाक और गले में जलन पैदा कर सकती है, जिससे इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। सर्दियों में हीटिंग सिस्टम और बंद खिड़कियां अक्सर हवा का सर्कुलेशन खराब कर देती हैं। घर के अंदर की हवा को फ्रेश रखने के आसान तरीके-
अच्छी पर्सनल हाइजीन मौसमी बीमारियों को रोकने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं-
कभी-कभी सर्दी-जुकाम को गंभीरता से नहीं लिया जाता। लेकिन याद रखें, हर सर्दी-जुकाम नुकसान नहीं पहुंचाता। कुछ लक्षण बताते हैं कि डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। अगर ये लक्षण बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लें-
डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि सर्दी-ज़ुकाम और दूसरे इन्फेक्शन आम बात हैं। बदलते मौसम में अक्सर इनके मामले बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनसे आसानी से बचा जा सकता है। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, नींद, साफ-सफाई और हवा की क्वालिटी पर ध्यान देकर, परिवार को इन्फेक्शन के खतरे से काफी हद तक बचाया जा सकता है। रोज की आम आदतों से इम्यूनिटी मजबूत करने से न सिर्फ़ लोग, बल्कि पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
