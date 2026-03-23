Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
अगर किसी को ब्लड कैंसर या गंभीर खून से जुड़ी बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर अक्सर एक शब्द बोलते हैं- Bone Marrow Transplant (BMT)। लेकिन यह होता क्या है ये आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है लेकिन डॉक्टर के सामने सब 'अच्छा' बोलकर चले आते हैं। साथ ही इतना भारी भरकम नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, सवाल और अनिश्चितता भर जाती है। सच यह है कि आज के समय में यह प्रक्रिया हजारों लोगों के लिए नई जिंदगी का मौका बन चुकी है। कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज Bone Marrow Transplant से होता है।
Bone marrow यानी हड्डियों के अंदर मौजूद नरम स्पंजी टिश्यू, जो हमारे शरीर में खून बनाता है।
यहीं से बनते हैं:
डॉक्टर यह ट्रांसप्लांट कराने की सलाह तब देते हैं जब शरीर का बोन मैरो ठीक से काम करना बंद कर देता है या उसमें कैंसर हो जाता है।
इन आम बीमारियों में पड़ती है जरूरत
कुछ जेनेटिक बीमारियां
जैसे थैलेसीमिया
भारत में थैलेसीमिया के मामलों में BMT को एक सफल इलाज माना जाता है।
World Health Organization के अनुसार, ब्लड से जुड़ी गंभीर बीमारियों में BMT जीवन बचाने का प्रभावी तरीका है।
Mayo Clinic की एक रिसर्च बताती है कि कई मामलों में यह long-term survival बढ़ाता है।
भारत में AIIMS Delhi समेत बड़े अस्पतालों में हर साल हजारों सफल ट्रांसप्लांट होते हैं।
1- Autologous Transplant
मरीज का खुद का बोन मैरो इस्तेमाल होता है।
2- Allogeneic Transplant
किसी डोनर (आमतौर पर परिवार) का बोन मैरो लिया जाता है।
3- Haploidentical Transplant
आंशिक मैच वाले डोनर से ट्रांसप्लांट।
यह कोई एक दिन का ऑपरेशन नहीं, बल्कि कई हफ्तों का प्रोसेस है।
Step 1: मरीज की तैयारी (Conditioning)
सबसे पहले मरीज को:
Step 2: स्टेम सेल्स निकालना
Step 3: ट्रांसप्लांट (Infusion)
Step 4: रिकवरी (Engraftment)
भारत में इसका खर्च काफी अलग-अलग हो सकता है:
₹15 लाख से ₹40 लाख तक
यह निर्भर करता है:
सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है:
आमतौर पर:
60% से 90% तक सफलता संभव
हां, कुछ जोखिम होते हैं जैसे कि:
कई मामलों में:
हां, यह बीमारी को पूरी तरह खत्म कर सकता है
खासतौर पर थैलेसीमिया और कुछ ब्लड कैंसर
सबसे जरूरी बात
Bone Marrow Transplant कोई “लास्ट ऑप्शन” नहीं है, बल्कि कई मामलों में सबसे प्रभावी इलाज है। समय पर निर्णय लेने से जिंदगी बचाई जा सकती है।
Bone Marrow Transplant एक जटिल लेकिन जीवन बचाने वाली प्रक्रिया है। आज के समय में तकनीक बेहतर है, सफलता दर बढ़ी है, और हजारों लोग इससे नई जिंदगी पा रहे हैं। अगर डॉक्टर यह सलाह देते हैं, तो डरने के बजाय सही जानकारी लेकर फैसला लेना जरूरी है।
FAQs
Q1. Bone Marrow Transplant क्या दर्दनाक होता है?
नहीं, यह प्रक्रिया ज्यादा दर्दनाक नहीं होती।
Q2. क्या हर मरीज को डोनर चाहिए?
नहीं, कुछ मामलों में खुद का बोन मैरो भी इस्तेमाल होता है।
Q3. ट्रांसप्लांट में कितना समय लगता है?
पूरी प्रक्रिया में 3–6 हफ्ते लग सकते हैं।
Q4. क्या इसके बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं?
हां, कई मरीज पूरी तरह सामान्य जीवन जीते हैं।
Q5. भारत में यह इलाज कहां होता है?
AIIMS, राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, टाटा मेमोरियल, मणिपाल अस्पताल, नारायणा हेल्थ, बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अपोलो अस्पताल और कई बड़े अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information