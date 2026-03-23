Bone Marrow Transplant कैसे और कब होता है? जानिए पूरी प्रक्रिया, खर्चा और अस्पतालों की लिस्ट

बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, पूरी प्रक्रिया क्या है और सफलता दर कितनी है- जानिए आसान भाषा में पूरी जानकारी।

Bone Marrow Transplant

अगर किसी को ब्लड कैंसर या गंभीर खून से जुड़ी बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर अक्सर एक शब्द बोलते हैं- Bone Marrow Transplant (BMT)। लेकिन यह होता क्या है ये आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता है लेकिन डॉक्टर के सामने सब 'अच्छा' बोलकर चले आते हैं। साथ ही इतना भारी भरकम नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, सवाल और अनिश्चितता भर जाती है। सच यह है कि आज के समय में यह प्रक्रिया हजारों लोगों के लिए नई जिंदगी का मौका बन चुकी है। कई ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज Bone Marrow Transplant से होता है।

आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे:

बोन मैरो क्या होता है?

ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है?

पूरी प्रक्रिया कैसे होती है?

कितना सफल होता है?

इसे कराने में कितना खर्चा आता है?

ये कौन कौन से अस्पतालों में होता है?

Bone Marrow क्या होता है?

Bone marrow यानी हड्डियों के अंदर मौजूद नरम स्पंजी टिश्यू, जो हमारे शरीर में खून बनाता है।

यहीं से बनते हैं:

लाल रक्त कोशिकाएं (RBC)

सफेद रक्त कोशिकाएं (WBC)

प्लेटलेट्स

अगर यह सिस्टम खराब हो जाए, तो शरीर में खून बनना बंद या असामान्य हो सकता है।

कब पड़ती है Bone Marrow Transplant की जरूरत?

डॉक्टर यह ट्रांसप्लांट कराने की सलाह तब देते हैं जब शरीर का बोन मैरो ठीक से काम करना बंद कर देता है या उसमें कैंसर हो जाता है।

इन आम बीमारियों में पड़ती है जरूरत

ब्लड कैंसर (Leukemia)- यह सबसे बड़ा कारण है लिम्फोमा (Lymphoma) मल्टीपल मायलोमा एप्लास्टिक एनीमिया

कुछ जेनेटिक बीमारियां

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जैसे थैलेसीमिया

भारत में थैलेसीमिया के मामलों में BMT को एक सफल इलाज माना जाता है।

क्या कहती हैं रिसर्च और डेटा?

World Health Organization के अनुसार, ब्लड से जुड़ी गंभीर बीमारियों में BMT जीवन बचाने का प्रभावी तरीका है।

Mayo Clinic की एक रिसर्च बताती है कि कई मामलों में यह long-term survival बढ़ाता है।

भारत में AIIMS Delhi समेत बड़े अस्पतालों में हर साल हजारों सफल ट्रांसप्लांट होते हैं।

Bone Marrow Transplant कितने प्रकार का होता है?

1- Autologous Transplant

मरीज का खुद का बोन मैरो इस्तेमाल होता है।

2- Allogeneic Transplant

किसी डोनर (आमतौर पर परिवार) का बोन मैरो लिया जाता है।

3- Haploidentical Transplant

आंशिक मैच वाले डोनर से ट्रांसप्लांट।

पूरी प्रक्रिया कैसे होती है?

यह कोई एक दिन का ऑपरेशन नहीं, बल्कि कई हफ्तों का प्रोसेस है।

Step 1: मरीज की तैयारी (Conditioning)

सबसे पहले मरीज को:

कीमोथेरेपी

कभी-कभी रेडिएशन दिया जाता है ताकि खराब सेल्स खत्म हो जाएं।

Step 2: स्टेम सेल्स निकालना

डोनर या मरीज से स्टेम सेल्स ब्लड या बोन मैरो से निकाले जाते हैं।

यह प्रक्रिया दर्दनाक नहीं होती।

Step 3: ट्रांसप्लांट (Infusion)

स्टेम सेल्स को IV (ड्रिप) के जरिए शरीर में डाला जाता है।

यह बिल्कुल ब्लड चढ़ाने जैसा होता है।

Step 4: रिकवरी (Engraftment)

अब शरीर में नई कोशिकाएं बननी शुरू होती हैं।

यह समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. 2-4 हफ्ते लग सकते हैं।

ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है?

मरीज को कुछ समय तक:।

संक्रमण से बचाकर रखना पड़ता है।

इम्यून सिस्टम कमजोर होता है।

डॉक्टर लगातार मॉनिटर करते हैं।

Bone Marrow Transplant का खर्च कितना होता है?

भारत में इसका खर्च काफी अलग-अलग हो सकता है:

₹15 लाख से ₹40 लाख तक

यह निर्भर करता है:

अस्पताल

बीमारी

डोनर टाइप

अन्य

सफलता दर कितनी है?

सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है:

मरीज की उम्र

बीमारी का स्टेज

डोनर मैच

आमतौर पर:

60% से 90% तक सफलता संभव

क्या इसमें रिस्क भी होता है?

हां, कुछ जोखिम होते हैं जैसे कि:

संक्रमण

Graft vs Host Disease (GVHD)

कमजोरी

लेकिन आज के समय में मेडिकल टेक्नोलॉजी के कारण रिस्क काफी कम हो चुका है।

क्या यह पूरी तरह ठीक कर देता है?

कई मामलों में:

हां, यह बीमारी को पूरी तरह खत्म कर सकता है

खासतौर पर थैलेसीमिया और कुछ ब्लड कैंसर

सबसे जरूरी बात

Bone Marrow Transplant कोई “लास्ट ऑप्शन” नहीं है, बल्कि कई मामलों में सबसे प्रभावी इलाज है। समय पर निर्णय लेने से जिंदगी बचाई जा सकती है।

आखिर में काम की बात

Bone Marrow Transplant एक जटिल लेकिन जीवन बचाने वाली प्रक्रिया है। आज के समय में तकनीक बेहतर है, सफलता दर बढ़ी है, और हजारों लोग इससे नई जिंदगी पा रहे हैं। अगर डॉक्टर यह सलाह देते हैं, तो डरने के बजाय सही जानकारी लेकर फैसला लेना जरूरी है।

FAQs

Q1. Bone Marrow Transplant क्या दर्दनाक होता है?

नहीं, यह प्रक्रिया ज्यादा दर्दनाक नहीं होती।

Q2. क्या हर मरीज को डोनर चाहिए?

नहीं, कुछ मामलों में खुद का बोन मैरो भी इस्तेमाल होता है।

Q3. ट्रांसप्लांट में कितना समय लगता है?

पूरी प्रक्रिया में 3–6 हफ्ते लग सकते हैं।

Q4. क्या इसके बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं?

हां, कई मरीज पूरी तरह सामान्य जीवन जीते हैं।

Q5. भारत में यह इलाज कहां होता है?

AIIMS, राजीव गांधी कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, टाटा मेमोरियल, मणिपाल अस्पताल, नारायणा हेल्थ, बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, अपोलो अस्पताल और कई बड़े अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।