हार्ट अटैक से ठीक पहले इन 5 हिस्सों में होने लगता है दर्द, जिसे इग्नोर कर देते हैं 90 फीसदी लोग

Body pain befor heart attack: शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द होना भी हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारी का लक्षण हो सकता है, जिन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जानें क्या है शरीर के किन हिस्सों में हो रहे दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए।

Pain symptoms not to ignore before heart attack: हार्ट हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जिसे जीवनभर बिना रुके व बिना थके काम करना पड़ता है। जीवनभर बिना रुके काम करने वाले इस इंग की देखभाल भी खास तरीके से करनी जरूरी होती है, क्योकि इस अंग का एक कुछ सेकंड के लिए थक जाना भी आपके लिए जानलेवा स्थिति पैदा कर करता है। आजकल खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट आदि के कारण कई लोगों को हार्ट जैसी समस्याएं होने लगी हैं। हालांकि हार्ट के खतरे को कम करने के लिए जितना अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना और सही डाइट लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी हार्ट से जुड़ी अन्य कई बीमारियों की सही समय पर सही से पहचान करना भी है। कई ऐसे लक्षण हैं जो हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें कोमन लक्षण समझकर इग्नोर कर देते हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द होना भी कुछ ऐसे ही लक्षणों में शामिल हो सकता है, जिन्हें कई बार अन्य बीमारियां समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। इस लेख में हम आपको शरीर में होने वाले कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताने वाले हैं, जो हार्ट अटैक का संकेत हो सकते हैं।

1. जबड़े में दर्द (Pain in jaw)

जबड़े में हो रहा दर्द भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है और बहुत से लोग अक्सर इस स्थिति को इग्नोर कर देते हैं, बहुत ही कम लोग इस बात का पता लगा पाते हैं कि जबड़े में हो रहा दर्द हार्ट से जुड़ी कोई कंडीशन भी हो सकती है। जबड़े में हो रहा दर्द आमतौर पर हार्ट अटैक से पहले का संकेत हो सकता है और ऐसा महसूस होने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। हालांकि, यह नोट करना जरूरी है कि जबड़े के बाएं हिस्से में दर्द होना ही आमतौर पर हार्ट अटैक से जुड़ा हो सकता है।

2. कंधे में दर्द (Pain in shoulder)

जब दिल ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो उसके आसपास के कई हिस्से भी प्रभावित हो जाते हैं। हार्ट ठीक से काम न र पाने के कारण बाईं तरफ का कंधा भी प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण कंधे में गंभीर दर्द होना लगता है। अगर आपको भी कंधे के बाईं तरफ दर्द हो रहा है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से इस बारे में संपर्क कर लेना चाहिए।

3. पीठ में दर्द (Pain in back)

पीठ में होने वाला दर्द ज्यादातर मामलों में अन्य बीमारियों के कारण ही होता है, लेकिन कई बार यह आपकी खराब हार्ट हेल्थ का भी संकेत दे सकता है। खासतौर पर पीठ के बाएं हिस्से में होने वाले दर्द को इग्नोर न करें क्योंकि इस तरह के लक्षण आमतौर पर हार्ट अटैक से पहले देखने को मिलते हैं। ऐसा लक्षण महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

4. हाथ में दर्द (Pain in arm)

बांह के किसी हिस्से में दर्द होना बहुत ही कोमन बीमारी हो सकती है, लेकिन हर मामलों में ऐसा नहीं होता है। खासतौर पर अगर किसी व्यक्ति को बाईं तरफ के हाथ या बांह के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है, जिसे बिलकुल भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

5. सीने में दर्द (Pain in chest)

सीने में दर्द होने पर लोग अक्सर चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन कई बार गैस आदि के कारण यह दर्द होने के कारण इसे अक्सर इग्नोर भी कर दिया जाता है। लेकिन सीने में दर्द के लक्षण को कभी भी गलती से भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप हार्ट के मरीज हैं या पहले आपको हार्ट से जुड़ी कई समस्या नहीं रही है, फिर भी हार्ट के इन लक्षणों को इग्नोर न करें।

