ब्लड कैंसर और आयरन की कमी के लक्षणों में क्या है फर्क? ये समान संकेत करते हैं मरीजों को कन्फ्यूज

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 27, 2026 3:46 PM IST
Medically Verified By: Dr. Priti Agarwal
World Blood Cancer Day 2026 : आज के समय में जिस भी किसी व्यक्ति से बात करो, तो उन्हें कोई ना कोई शारीरिक समस्या जरूर होती है, इसका कारण खराब लाइफस्टाइल है। इन समस्याओं में शरीर में खून की कमी होना भी शामिल है। शरीर में खून यानि आयरन की कमी होने पर कुछ सामान्य लक्षण दिखते हैं, जिसमें हर समय थकान महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना जैसे लक्षण हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हर बार इस तरह के लक्षण आयरन की कमी के हों, ये जरूरी नहीं होते हैं। कई मामलों में यही संकेत ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की ओर भी इशारा कर सकते हैं। यही वजह है कि दोनों स्थितियों के बीच मरीजों का कन्फ्यूजन होना काफी आम बात है।
नारायणा हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. प्रीति अग्रवाल का कहना है कि आयरन डेफिशिएंसी और ब्लड कैंसर दोनों में शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली रेड ब्लड सेल्स प्रभावित हो सकती हैं। इससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है। आइए इस विषय को वीडियो के जरिेए विस्तार से समझते हैं-
ब्लड कैंसर और आयरन की कमी में कुछ लक्षण काफी मिलते-जुलते हो सकते हैं, जो निम्न हैं-
Image Credit : ChatGPT
दोनों के कुछ लक्षण समान होने की वजह से कई लोग लंबे समय तक इसे सिर्फ कमजोरी या पोषण की कमी समझते रहते हैं।
हालांकि, कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, जो ब्लड कैंसर की ओर ज्यादा संकेत करते हैं। जैसे-
Blood Cancer Symptoms
अगर थकान के साथ ये लक्षण भी दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।
डॉक्टर कहती हैं कि आयरन डेफिशिएंसी होने का कारण खराब खानपान, शरीर में खून की कमी, महिलाओं में ज्यादा ब्लीडिंग, प्रेग्नेंसी या पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। इस स्थिति को सही डाइट और सप्लीमेंट्स की मदद से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है।
वहीं, ब्लड कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसमें बोन मैरो और ब्लड सेल्स प्रभावित होने लगते हैं। इसका इलाज पूरी तरह डॉक्टर की निगरानी में होता है।
अगर मरीज को कमजोरी और थकान लंबे समय तक बनी रहे या आयरन की दवा लेने के बाद भी आराम न मिले, तो सिर्फ सेल्फ डायग्नोसिस पर भरोसा करना सही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मरीजों को फौरन डॉक्टर से सलाह की जरूरत होती है।
Disclaimer : डॉक्टर कहते हैं कि शरीर के लगातार मिलने वाले संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच और सही इलाज से कई गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है।