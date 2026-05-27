ब्लड कैंसर और आयरन की कमी के लक्षणों में क्या है फर्क? ये समान संकेत करते हैं मरीजों को कन्फ्यूज

World Blood Cancer Day: ब्लड कैंसर और शरीर में आयरन की कमी के कुछ लक्षण लगभग एक समान होते हैं, जिसकी वजह के कई मरीज लंबे समय तक कंफ्यूज रहते हैं। आइए समझते हैं इस विषय को-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 27, 2026 3:46 PM IST

Medically Verified By: Dr. Priti Agarwal

Image Credit : ChatGPT

World Blood Cancer Day 2026 : आज के समय में जिस भी किसी व्यक्ति से बात करो, तो उन्हें कोई ना कोई शारीरिक समस्या जरूर होती है, इसका कारण खराब लाइफस्टाइल है। इन समस्याओं में शरीर में खून की कमी होना भी शामिल है। शरीर में खून यानि आयरन की कमी होने पर कुछ सामान्य लक्षण दिखते हैं, जिसमें हर समय थकान महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना जैसे लक्षण हैं। लेकिन ध्यान रखें कि हर बार इस तरह के लक्षण आयरन की कमी के हों, ये जरूरी नहीं होते हैं। कई मामलों में यही संकेत ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की ओर भी इशारा कर सकते हैं। यही वजह है कि दोनों स्थितियों के बीच मरीजों का कन्फ्यूजन होना काफी आम बात है।

नारायणा हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. प्रीति अग्रवाल का कहना है कि आयरन डेफिशिएंसी और ब्लड कैंसर दोनों में शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली रेड ब्लड सेल्स प्रभावित हो सकती हैं। इससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और व्यक्ति लगातार थका हुआ महसूस करता है। आइए इस विषय को वीडियो के जरिेए विस्तार से समझते हैं-

दोनों स्थिति में दिख सकते हैं ये समान लक्षण

ब्लड कैंसर और आयरन की कमी में कुछ लक्षण काफी मिलते-जुलते हो सकते हैं, जो निम्न हैं-

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दोनों के कुछ लक्षण समान होने की वजह से कई लोग लंबे समय तक इसे सिर्फ कमजोरी या पोषण की कमी समझते रहते हैं।

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ब्लड कैंसर में दिख सकते हैं ये अलग संकेत

हालांकि, कुछ ऐसे लक्षण भी हैं, जो ब्लड कैंसर की ओर ज्यादा संकेत करते हैं। जैसे-

Blood Cancer Symptoms

बार-बार बुखार आना बिना वजह वजन कम होना रात में ज्यादा पसीना आना शरीर पर आसानी से नीले निशान पड़ना बार-बार इन्फेक्शन होना हड्डियों या जोड़ों में दर्द लिम्फ नोड्स में सूजन, इत्यादि।

अगर थकान के साथ ये लक्षण भी दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।

शरीर में क्यों होती है आयरन की कमी?

डॉक्टर कहती हैं कि आयरन डेफिशिएंसी होने का कारण खराब खानपान, शरीर में खून की कमी, महिलाओं में ज्यादा ब्लीडिंग, प्रेग्नेंसी या पोषक तत्वों की कमी के कारण होती है। इस स्थिति को सही डाइट और सप्लीमेंट्स की मदद से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है।

वहीं, ब्लड कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जिसमें बोन मैरो और ब्लड सेल्स प्रभावित होने लगते हैं। इसका इलाज पूरी तरह डॉक्टर की निगरानी में होता है।

कब जांच की होती है जरूरत?

अगर मरीज को कमजोरी और थकान लंबे समय तक बनी रहे या आयरन की दवा लेने के बाद भी आराम न मिले, तो सिर्फ सेल्फ डायग्नोसिस पर भरोसा करना सही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मरीजों को फौरन डॉक्टर से सलाह की जरूरत होती है।

Disclaimer : डॉक्टर कहते हैं कि शरीर के लगातार मिलने वाले संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर जांच और सही इलाज से कई गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाया जा सकता है।