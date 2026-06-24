प्रोटीन पाउडर पीने के बाद पेट क्यों फूलता है? डॉक्टर से जानें इस स्थिति में क्या करें?

जिम जाने वाले कुछ लोग जो प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं, वो अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें शेक पीने के बाद ब्लोटिंग, गैस और एसिडिटी की परेशानी होती है। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोटीन पाउडर लेने के बाद पेट की परेशानियां क्यों होती हैं?

Medically Verified By: Dr. Sama Akbar

प्रोटीन पाउडर पचाने में ज्यादा हैवी होता है।

आजकल फिटनेस का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। जिम जाने वाले हों, वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोग हों या फिर मसल्स बनाना चाहते हों, लोग अपने रोजाना के प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन पाउडर बेशक से आपकी रोजाना की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करें, लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि प्रोटीन शेक पीने के बाद उनका पेट फूलने लगता है, गैस बनने लगती है या पेट भारी-भारी महसूस होता है। लोगों को लगता है कि प्रोटीन शेक पीने के बाद ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रोटीन पाउडर खराब है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. समा अकबर का कहना है कि प्रोटीन पाउडर को पीने के बाद पेट से जुड़ी परेशानी होना आम बात है। इसके पीछे कई फैक्टर्स जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में-

सांकेतिक तस्वीर

प्रोटीन पाउडर पीने के बाद पेट क्यों फूलता है?

डॉ. समा अकबर कहते हैं कि जिम जाने वाले या वजन घटाने वाले ज्यादातर लोग व्हे प्रोटीन (Whey Protein) लेते हैं, जो दूध से बनाई जाती है। इसमें थोड़ी मात्रा में लैक्टोज नाम की शुगर होती है। कुछ लोगों का शरीर लैक्टोज को ठीक से पचा नहीं पाता। ऐसे में प्रोटीन शेक पीने के बाद पेट फूलना, गैस बनना, पेट दर्द या दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। जिन लोगों को दूध या दूध से बनीं चीजों से किसी तरह की एलर्जी होती है उन्हें व्हे प्रोटीन शेक पीने से पेट की परेशानी हो सकती है। कई लोग फिटनेस जर्नी की शुरुआत से ही प्रोटीन शेक पीने लगते हैं। अचानक से बड़ी मात्रा में प्रोटीन शेक पीने से भी पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि शरीर को नई चीजों के साथ एडजस्ट होने में समय लगता है। अचानक ज्यादा प्रोटीन लेने पर पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है और पेट फूलने की समस्या हो सकती है। बाजार में मिलने वाले कुछ प्रोटीन पाउडर में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के स्वीटनर से कुछ लोगों को गैस, ब्लोटिंग होने लगती है। वर्कआउट के बाद कई लोग शेक को कुछ ही सेकंड में खत्म कर देते हैं। ऐसा करने पर हवा भी पेट में चली जाती है, जिससे गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। अगर आप ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं लेकिन रोजाना सही मात्रा में पानी पी रहे हैं तो भी इस स्थिति में यह गैस, कब्ज और पेट में दर्द का कारण बन सकता है। पानी की कमी से कब्ज की समस्या बढ़ सकती है, जिससे पेट भारी और फूला हुआ महसूस होता है।

प्रोटीन की मात्रा को धीरे- धीरे बढ़ाना चाहिए।

प्रोटीन पाउडर से पेट फूल रहा है तो क्या करें?

कार्डियोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को व्हे प्रोटीन लेने के बाद कब्ज की परेशानी हो रही है तो उन्हें व्हे आइसोलेट प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। इसमें लैक्टोज की मात्रा काफी कम होती है। जिम वर्कआउट करने वाले लोगों को एक साथ प्रोटीन लेने के बजाय इसकी शुरुआत धीरे- धीरे करना चाहिए। एकदम से दो स्कूप लेने की बजाय आधे या एक स्कूप से शुरुआत करें। शरीर को समय दें, ताकि वो प्रोटीन को सही तरीके से पचा सके। प्रोटीन पाउडर लेने के बाद आपको गैस, ब्लोटिंग की समस्या न हो इसके लिए दिनभर पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। प्रोटीन पाउडर लेने के बाद 3 से 3.5 लीटर पानी पीना जरूरी है। ऐसा प्रोटीन चुनें जिसमें कम से कम आर्टिफिशियल स्वीटनर और गैर जरूरी एडिटिव्स हों। अगर आपको मिल्क बेस्ड प्रोटीन पच नहीं रहा है तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाजार में आज मटर, सोया और पालक बेस्ड प्रोटीन भी मौजूद हैं।

कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

अगर हर बार प्रोटीन लेने के बाद तेज पेट दर्द, बार-बार दस्त, उल्टी, पेट में ऐंठन या कोई दूसरी गंभीर परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें। हो सकता है कि इसके पीछे कोई दूसरी पाचन से जुड़ी परेशानी हो।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी डॉक्टर, डाइटिशियन की सलाह का विकल्प नहीं है। प्रोटीन पाउडर का असर हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है। यदि प्रोटीन सप्लीमेंट लेने के बाद लगातार पेट फूलना, गैस, पेट दर्द, दस्त या कोई अन्य परेशानी हो रही है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें।