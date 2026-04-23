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इन दिनों गलत आदतों के कारण लोगों को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इन्हीं में से एक है पेशाब की थैली में पथरी की समस्या। पेशाब की थैली में पथरी (Bladder Stones) एक आम लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली समस्या है। डॉ. सतीश गुणवंत, सीनियर कंसल्टेंट - यूरोलॉजी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पेशाब की थैली में पथरी की समस्या तब होती है, जब मूत्राशय (Urinary Bladder) में मिनरल्स जमा होकर कठोर कण (stones) बना लेते हैं। पेशाब की थैली में पथरी की समस्या के लक्षण हल्के होते हैं। लेकिन समय के साथ इस पर ध्यान न दिया जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि पेशाब की थैली में संक्रमण होने पर इसका इलाज काफी मुश्किल और दर्दनाक होता है।
डॉ. सतीश गुणवंत का कहना है कि पेशाब की थैली में पथरी तब बनती है, जब मूत्राशय में बची हुई पेशाब (Urine retention) के कारण बनते हैं। जब पेशाब पूरी तरह बाहर नहीं निकलती, तो उसमें मौजूद मिनरल्स जैसे कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड धीरे-धीरे पथरी का रूप ले लेते हैं।
पेशाब की थैली में पथरी की समस्या उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है, जो पेशाब करते समय यूरिन को ब्लैडर से पूरी तरह से खाली नहीं करते हैं।
पेशाब की थैली में पथरी के लक्षण कई बार हल्के होते हैं।
मायो क्लिनिक की बेवसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि पेशाब की थैली में पथरी की समस्या कई कारणों से हो सकती है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल हैः
पेशाब की थैली में पथरी के लक्षणों को सामान्य नहीं समझना चाहिए।
डॉक्टर बताते हैं कि पेशाब की थैली में पथरी होने की समस्या पर व्यक्ति को कई बार दर्द की परेशानी अलग- अलग हिस्सों में रहती है। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में-
पेशाब की थैली में पथरी होने पर सबसे पहले पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। आमतौर पर यह दर्द सामान्य रहता है, लेकिन रुक- रुक कर होता है। यही कारण कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं।
कुछ लोगों को अक्सर पेशाब करते समय दर्द और जलन की परेशानी होती है। महिलाओं को पेशाब करते समय यूट्रस और पुरुषों को लिंग में दर्द होता है। पेशाब करते समय हमेशा दर्द रहना भी पेशाब की थैली में पथरी की समस्या का संकेत देता है।
जिन महिलाओं को अक्सर पेल्विक में दर्द, भारीपन की समस्या महसूस हो रही है, तो यह भी पेशाब की थैली में पथरी के कारण हो सकता है।
पेशाब की थैली में पथरी होने पर नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैं। इसमें शामिल हैः
डॉक्टर बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पेशाब की थैली में पथरी की समस्या है, तो इसका इलाज कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इलाज पथरी के आकार, संख्या और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। पेशाब की थैली में छोटी पथरी को दवाओं और अधिक पानी पीने से बाहर निकाला जा सकता है। वहीं, पथरी का साइज थोड़ा बड़ा है तो इसे ऑपरेशन के जरिए ही बाहर निकाला जाएगा।
पेशाब की थैली में पथरी होना एक गंभीर समस्या है। इस स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेट में लगातार रुक- रुककर दर्द हो रहा है, पेशाब में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो इस विषय पर तुरंत डॉक्टर से बात करें।
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