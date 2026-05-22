ब्लैडर कैंसर के ऐसे लक्षण जिन्हें शुरुआत में लोग आम समझ लेते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट से जानें कैसे करें पहचान

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Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 22, 2026 12:42 PM IST
Medically Verified By: Dr. Kapil Goyal
यूरिनरी ब्लैडर में होने वाले कैंसर को ब्लैडर कैंसर कहा जाता है, जिसे यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करने वाले सबसे सामान्य कैंसरों में से एक माना जाता है। हालांकि, कई लोग इसके शुरुआती लक्षणों को सामान्य यूरिन इंफेक्शन, बढ़ती उम्र या जीवनशैली से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में इसके चेतावनी संकेतों को समय रहते पहचानना और तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है, ताकि बीमारी का शुरुआती चरण में पता लग सके और उपचार के बेहतर परिणाम मिल सकें। इस लेख में हम ब्लैडर कैंसर के कुछ ऐसे शुरुआती संकेतों के बारे में जानेंगे जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नीति बाग, दिल्ली ब्रांच के ऑन्कोलॉजी विभाग में कंसल्टेंट और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. कपिल गोयल ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।
ब्लैडर कैंसर तब विकसित होता है जब ब्लैडर (मूत्राशय) की कोशिकाएं असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगती हैं। ब्लैडर वह अंग है जो शरीर में मूत्र को संग्रहित करता है। यह कैंसर आमतौर पर ब्लैडर की अंदरूनी परत से शुरू होता है और समय पर इलाज न मिलने पर ब्लैडर की गहरी परतों तक फैल सकता है। वैसे तो ब्लैडर कैंसर किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसे बुजुर्गों और पुरुषों में ही देखा जाता है।
हालांकि, ऐसा नहीं है कि ऊपर बताए गए ये लक्षण सिर्फ ब्लैडर कैंसर के संकेत हैं। लेकिन अगर ये यूरिन संबंधी बदलावों के साथ दिखाई दें, तो जांच करवाना जरूरी है।
वैसे तो ब्लैडर कैंसर किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ चीजे हैं जो ब्लैडर कैंसर के खतरे को कुछ हद तक बढ़ा सकती हैं जैसे -
ब्लैडर कैंसर अक्सर ऐसे संकेतों के साथ सामने आता है, जो आमतौर पर अन्य बीमारियों का संकेत भी होते हैं जैसे पेशाब में खून आना और लगातार यूरिन संबंधी बदलाव आदि और इन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार इसके लक्षण सामान्य यूरिन समस्याओं जैसे लगते हैं, जिसके कारण लोग जांच कराने में देर कर देते हैं। इन शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना और समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बीमारी की जल्दी पहचान और सफल उपचार में मदद कर सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल ब्लैडर कैंसर से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल कैंसर या किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
अगर आप रात को पानी नहीं पीते हैं और फिर भी रात को बार-बार पेशाब आता है तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है।
अपने जननांगों की समय-समय पर सफाई न करना या किसी यूरिन इंफेक्शन से ग्रसित व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाना यूटीआई का कारण बन सकता है।
पेशाब में झाग आना अक्सर गुर्दे की बीमारी (Kidney disease) का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह पेशाब में प्रोटीन की अधिकता (प्रोटीन्यूरिया) के कारण होता है, जिससे गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं।