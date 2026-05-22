ब्लैडर कैंसर के ऐसे लक्षण जिन्हें शुरुआत में लोग आम समझ लेते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट से जानें कैसे करें पहचान

पेशाब से जुड़े कुछ लक्षण ऐसे भी हो सकते हैं जो ब्लैडर कैंसर का शुरुआती संकेत हो सकते हैं, लेकिन लोग उन्हें कई बार सामान्य समस्याएं समझकर इग्नोर करते रहते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ लक्षणों की पहचान करने की कोशिश करेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 22, 2026 12:42 PM IST

Medically Verified By: Dr. Kapil Goyal

bladder cancer warning signs (Image credit: chatgpt)

यूरिनरी ब्लैडर में होने वाले कैंसर को ब्लैडर कैंसर कहा जाता है, जिसे यूरिनरी सिस्टम को प्रभावित करने वाले सबसे सामान्य कैंसरों में से एक माना जाता है। हालांकि, कई लोग इसके शुरुआती लक्षणों को सामान्य यूरिन इंफेक्शन, बढ़ती उम्र या जीवनशैली से जुड़ी समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में इसके चेतावनी संकेतों को समय रहते पहचानना और तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना बेहद जरूरी है, ताकि बीमारी का शुरुआती चरण में पता लग सके और उपचार के बेहतर परिणाम मिल सकें। इस लेख में हम ब्लैडर कैंसर के कुछ ऐसे शुरुआती संकेतों के बारे में जानेंगे जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नीति बाग, दिल्ली ब्रांच के ऑन्कोलॉजी विभाग में कंसल्टेंट और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. कपिल गोयल ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

कैसे विकसित होता है ब्लैडर कैंसर

ब्लैडर कैंसर तब विकसित होता है जब ब्लैडर (मूत्राशय) की कोशिकाएं असामान्य रूप से तेजी से बढ़ने लगती हैं। ब्लैडर वह अंग है जो शरीर में मूत्र को संग्रहित करता है। यह कैंसर आमतौर पर ब्लैडर की अंदरूनी परत से शुरू होता है और समय पर इलाज न मिलने पर ब्लैडर की गहरी परतों तक फैल सकता है। वैसे तो ब्लैडर कैंसर किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर इसे बुजुर्गों और पुरुषों में ही देखा जाता है।

ब्लैडर कैंसर के शुरुआती संकेत

पेशाब में खून आना (हेमेट्यूरिया) - ब्लैडर कैंसर का सबसे शुरुआती और सामान्य लक्षण पेशाब में खून आना है। पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या कोला जैसा दिखाई दे सकता है। कुछ मामलों में खून आंखों से दिखाई नहीं देता और केवल यूरिन टेस्ट में पता चलता है।

- ब्लैडर कैंसर का सबसे शुरुआती और सामान्य लक्षण पेशाब में खून आना है। पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या कोला जैसा दिखाई दे सकता है। कुछ मामलों में खून आंखों से दिखाई नहीं देता और केवल यूरिन टेस्ट में पता चलता है। बार-बार पेशाब आना - यदि बिना ज्यादा पानी पिए बार-बार पेशाब आने लगे, तो यह भी ब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है। व्यक्ति को दिन या रात में सामान्य से अधिक बार पेशाब करने की जरूरत महसूस हो सकती है। हालांकि यह समस्या यूरिन इंफेक्शन या प्रोस्टेट संबंधी दिक्कतों में भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक बने रहने पर जांच जरूरी है।

यदि बिना ज्यादा पानी पिए बार-बार पेशाब आने लगे, तो यह भी ब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है। व्यक्ति को दिन या रात में सामान्य से अधिक बार पेशाब करने की जरूरत महसूस हो सकती है। हालांकि यह समस्या या प्रोस्टेट संबंधी दिक्कतों में भी हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक बने रहने पर जांच जरूरी है। पेशाब करते समय दर्द या जलन - पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस होना भी ब्लैडर कैंसर का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। यह लक्षण संक्रमण में भी दिखाई देते हैं, इसलिए कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यदि इलाज के बाद भी परेशानी बनी रहे या बार-बार हो, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए।

पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस होना भी ब्लैडर कैंसर का एक शुरुआती संकेत हो सकता है। यह लक्षण संक्रमण में भी दिखाई देते हैं, इसलिए कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यदि इलाज के बाद भी परेशानी बनी रहे या बार-बार हो, तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। पेशाब करने में कठिनाई - कुछ लोगों को पेशाब शुरू करने में दिक्कत, कमजोर यूरिन फ्लो या ब्लैडर पूरी तरह खाली न होने का एहसास हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब ट्यूमर मूत्र के प्रवाह में रुकावट पैदा करे।

कुछ लोगों को पेशाब शुरू करने में दिक्कत, कमजोर यूरिन फ्लो या ब्लैडर पूरी तरह खाली न होने का एहसास हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है जब ट्यूमर मूत्र के प्रवाह में रुकावट पैदा करे। पेल्विक या कमर के निचले हिस्से में दर्द - पेट के निचले हिस्से, पेल्विक एरिया या कमर में लगातार दर्द होना कभी-कभी एडवांस स्टेज ब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है। यदि यह दर्द यूरिन संबंधी समस्याओं के साथ हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

पेट के निचले हिस्से, पेल्विक एरिया या कमर में लगातार दर्द होना कभी-कभी एडवांस स्टेज ब्लैडर कैंसर का संकेत हो सकता है। यदि यह दर्द यूरिन संबंधी समस्याओं के साथ हो, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बार-बार यूरिन इंफेक्शन होना - यदि बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) हो रहा हो और उसका कोई स्पष्ट कारण न हो, तो यह ब्लैडर की किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है जैसे कि ब्लैडर कैंसर। ऐसे मामलों में डॉक्टर अतिरिक्त जांच की सलाह दे सकते हैं।

यदि बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) हो रहा हो और उसका कोई स्पष्ट कारण न हो, तो यह ब्लैडर की किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है जैसे कि ब्लैडर कैंसर। ऐसे मामलों में डॉक्टर अतिरिक्त जांच की सलाह दे सकते हैं। बिना कारण थकान और वजन कम होना - जैसे-जैसे ब्लैडर कैंसर बढ़ता है, व्यक्ति को लगातार थकान, कमजोरी, भूख कम लगना या बिना कारण वजन कम होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

हालांकि, ऐसा नहीं है कि ऊपर बताए गए ये लक्षण सिर्फ ब्लैडर कैंसर के संकेत हैं। लेकिन अगर ये यूरिन संबंधी बदलावों के साथ दिखाई दें, तो जांच करवाना जरूरी है।

ब्लैडर कैंसर का खतरा

वैसे तो ब्लैडर कैंसर किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन कुछ चीजे हैं जो ब्लैडर कैंसर के खतरे को कुछ हद तक बढ़ा सकती हैं जैसे -

धूम्रपान या तंबाकू का सेवन

औद्योगिक रसायनों और डाई के संपर्क में आना

लंबे समय तक ब्लैडर में जलन या संक्रमण रहना

बढ़ती उम्र

परिवार में ब्लैडर कैंसर का इतिहास

पहले रेडिएशन थेरेपी या कुछ विशेष कीमोथेरेपी दवाओं से उपचार लेना

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

ब्लैडर कैंसर अक्सर ऐसे संकेतों के साथ सामने आता है, जो आमतौर पर अन्य बीमारियों का संकेत भी होते हैं जैसे पेशाब में खून आना और लगातार यूरिन संबंधी बदलाव आदि और इन्हें गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार इसके लक्षण सामान्य यूरिन समस्याओं जैसे लगते हैं, जिसके कारण लोग जांच कराने में देर कर देते हैं। इन शुरुआती संकेतों पर ध्यान देना और समय रहते डॉक्टर से सलाह लेना बीमारी की जल्दी पहचान और सफल उपचार में मदद कर सकता है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल ब्लैडर कैंसर से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल कैंसर या किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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FAQs रात को बार-बार पेशाब आना गलत है? अगर आप रात को पानी नहीं पीते हैं और फिर भी रात को बार-बार पेशाब आता है तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। यूरिन इंफेक्शन के कारण अपने जननांगों की समय-समय पर सफाई न करना या किसी यूरिन इंफेक्शन से ग्रसित व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाना यूटीआई का कारण बन सकता है। पेशाब में झाग आना किसका लक्षण है? पेशाब में झाग आना अक्सर गुर्दे की बीमारी (Kidney disease) का संकेत हो सकता है, क्योंकि यह पेशाब में प्रोटीन की अधिकता (प्रोटीन्यूरिया) के कारण होता है, जिससे गुर्दे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं।