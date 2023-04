Shamita Shetty suffering from Colitis: अभिनेत्री शमिता शेट्टी को है कोलाइटिस की बीमारी, जानें इसके लक्षण, कारण और सावधानियां

Actress Shamita Shetty suffering from Colitis: बॉलीवुड अभिनत्री शमिता शेट्टी इन दिनो बिग बॉस ओटीटी के घर में हैं और शो में अलग-अलग तरह के विवादों के चलते अक्सर वह चर्चा में रहती हैं। वहीं, अपनी और राकेश बापट (Rakesh Bapat) की दोस्ती की वजह से भी शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) सुर्खियों में छायी हुई हैं। वहीं, शो में शमिता ने अपनी सेहत से भी जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। शमिता शेट्टी ने कुछ समय पहले बताया कि उन्हें 'कोलाइटिस' (Colitis) की बीमारी है और इस वजह से वह नॉर्मल खाना नहीं खा पाती हैं। (Actress Shamita Shetty suffering from Colitis in Hindi)

41 वर्षीय शमिता शेट्टी ने बताया कि वह इस गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से लम्बे समय से जूझ रही हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन और इंटीरियर डिजाइनर शमिता ने अपनी इस बीमारी के बारे में खुद ही खुलासा किया है। शमिता ने कहा कि उनके लिए साधारण गेहूं और चावल से बनी चीज़ों के अलावा अन्य कई फूड्स का सेवन करना आसान नहीं है क्योंकि इससे उन्हें परेशानी होती है। शमिता ने कहा कि वह इसी वजह से केवल ग्लूटेन-फ्री डाय लेती हैं।

क्यों होता है कोलाइटिस, क्या हैं इसके कारण?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर किसी प्रकार के इंफेक्शन या आंत में सूजन की वजह से कोलाइटिस की समस्या होती है। वहीं, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे डायरिया या पेट फूलने की समस्या के कारण भी यह बीमारी हो सकती है। इसीलिए, इसके लक्षणों पर ध्यान देते हुए इसका समय पर उपचार शुरू करना चाहिए।

कोलाइटिस के लक्षण क्या हैं (Symptoms of Colitis)

तेज़ी से वजन कम होना

खूनी डायरिया

पेट दर्द और पेट में मरोड़े

रेक्टल पेन

स्टूल में खून या मल में खून

बार-बार बाथरूम जाने की तेज़ इच्छा

स्टूल पास करने में परेशानी

बहुत अधिक थकान

बुखार

बच्चों का विकास सही तरीके से ना होना