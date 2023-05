डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है भिंडी का रस, स्टडी का दावा इस तरह सेवन से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना हो सकता है आसान

हाल ही में एक स्टडी में दावा किया गया कि भिंडी का जूस (Okra Juice) पीने से शुगर लेवल अंडर कंट्रोल रह सकता है।

Okra Juice For Diabetes Patients: हाई ब्लड शुगर लेवल्स डायबिटीज के मरीजों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसीलिए, मधुमेह या डायबिटीज से पीड़ित हर व्यक्ति को सबसे पहले रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल (Controlling blood sugar levels) करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए लाइफस्टाइल में अनहेल्दी आदतों से परहेज करने और हेल्दी आदतों को अपनाने को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ डाइट (Diet For Diabetes Patients) में ऐसी चीजें शामिल करने की सलाह दी जाती है जो लो-कैलोरी (Low Calories Food) और लो-जीआई इंडेक्स (Low GI Foods) वाले फूड हों।

इस तरह के फूड्स के सेवन से रक्त में शुगर धीमी गति से रिलीज होता है जिससे शुगर लेवल (Blood Sugar Levels) में भोजन करने के तुरंत बाद बहुत अधिक उछाल नहीं आता। डायबिटीज के मरीजों के लिए ऐसी ही एक फायदेमंद सब्जी है भिंडी या ओकरा (Okra Or Lady's Finger ) जिसके सेवन से मधुमेह से जुड़ी कई कॉम्प्लिकेशन्स का खतरा कम हो सकता है। (Benefits of drinking Okra juice in diabetes in Hindi)

शुगर पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है भिंडी का सेवन

हाल ही में एक स्टडी में दावा किया गया कि भिंडी का जूस (Okra Juice) पीने से शुगर लेवल अंडर कंट्रोल रह सकता है। जर्नल ऑफ फार्मसी एंड बायोअलाइड साइंसेस (Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences) में छपी एक स्टडी के अनुसार, भारत में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि भिंडी का पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। चूहों पर की गयी एक स्टडी के आधार पर यह दावा किया गया है कि 10 दिनों तक चूहों को भिंडी खिलाए जाने के बाद उनके ब्लड शुगर लेवल में गिरावट देखी गयी।

इसी तरह डायबिटीज.को.यूके वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार ,हाल के कुछ वर्षों में डायबिटीज के कई मरीजों ने कहा है कि रातभर पानी में भिंडी भिगोकर रखने और उसका पानी पीने से उनके ब्लड शुगर लेवल में काफी कमी आयी है। वहीं, तुर्की में भिंडी के बीजों को भूनकर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए घरेलू नुस्खे के तौर पर उनका सेवन किया जाता रहा है।

डायबिटीज में भिंडी के जूस का सेवन कैसे करना चाहिए?

दरअसल भिंडी की सब्जी में इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर (insoluble fibre) पाए जाते हैं। फाइबर के इस प्रकार को डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है। यहां पढ़ें भिंडी का जूस बनाने और इसके सेवन का सही तरीका ।

8-10 भिंडी लेकर उसे अच्छी तरह साफ करें।

अब साफ की गयी भिंडी को रात भर के लिए आधा लीटर पानी के साथ भिगोकर रखें।

अगले दिन सुबह भिंडी को छानकर पानी अलग कर लें और इस पानी को पीएं।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी, डाइट और घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)

