Bhang Effects on Heart: होली के दिन, भांग का सेवन परंपरा का हिस्सा माना जाता है। इस मौके पर लोग ठंडाई या अन्य पेय के रूप भांग का सेवन करते हैं। भांग पीने के बाद ज्यादातर लोग चक्कर आने की शिकायत करते हैं या उनका दिमाग शांत हो जाता है। लेकिन, इसका सिर्फ इतना ही असर नहीं होता है। यह दिल की सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। भांग ब्लड प्रेशर को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दरअसल, भांग में मौजूद तत्व शरीर की नसों और हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है। हालांकि, भांग का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग होता है। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के एडिशनल डायरेक्टर-कार्डियोलॉजी डॉ. अंशु काबरा (Dr. Anshu Kabra, Additional Director - Cardiology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं कि भांग पीने से दिल को क्या नुकसान पहुंचता है?
डॉ. अंश काबरा बताते हैं, "भांग में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (Tetrahydrocannabinol) तत्व होता है, जो शरीर के तंत्रिका-तंत्र (Nervous System) को प्रभावित करता है। यह तत्व दिमाग में मौजूद रिसेप्टर्स से जुड़ता है और शरीर की प्रतिक्रिया को बदल देता है। जब यह दिल तक पहुंचता है, तो इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज होने लगती है।"
जिन लोगों को हाइपरटेंशन, एंजाइना या पहले हार्ट अटैक हो चुका होता है, उनके लिए भांग का सेवन बेहद खतरनाक हो सकता है।
भांग पीने से दिल की नसें पहले से संकरी हो जाती हैं, इससे सीने में दर्द या गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।
कुछ मामलों में भांग के सेवन के बाद हार्ट रिदम गड़बड़ हो सकता है। इस स्थिति को एरिथमिया कहा जाता है। यह स्थिति कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है।
जो लोग बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें भांग नहीं पीना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शरीर में संतुलन बनाए रखती हैं। भांग इस संतुलन को बिगाड़ सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
