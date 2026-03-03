आप भी पीते है होली में जमकर भांग, जानें दिल को कैसे पहुंचाता है नुकसान

Bhang Pine ke Nuksan: भांग सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। भांग पीने के बाद ज्यादातर लोग चक्कर आने की शिकायत करते हैं। लेकिन, आपको बता दें कि भांग दिल की सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है।

Bhang Effects on Heart: होली के दिन, भांग का सेवन परंपरा का हिस्सा माना जाता है। इस मौके पर लोग ठंडाई या अन्य पेय के रूप भांग का सेवन करते हैं। भांग पीने के बाद ज्यादातर लोग चक्कर आने की शिकायत करते हैं या उनका दिमाग शांत हो जाता है। लेकिन, इसका सिर्फ इतना ही असर नहीं होता है। यह दिल की सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। भांग ब्लड प्रेशर को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दरअसल, भांग में मौजूद तत्व शरीर की नसों और हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है। हालांकि, भांग का असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग होता है। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के एडिशनल डायरेक्टर-कार्डियोलॉजी डॉ. अंशु काबरा (Dr. Anshu Kabra, Additional Director - Cardiology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं कि भांग पीने से दिल को क्या नुकसान पहुंचता है?

भांग दिल पर क्या असर डालता है?

डॉ. अंश काबरा बताते हैं, "भांग में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (Tetrahydrocannabinol) तत्व होता है, जो शरीर के तंत्रिका-तंत्र (Nervous System) को प्रभावित करता है। यह तत्व दिमाग में मौजूद रिसेप्टर्स से जुड़ता है और शरीर की प्रतिक्रिया को बदल देता है। जब यह दिल तक पहुंचता है, तो इसकी वजह से दिल की धड़कन तेज होने लगती है।"

अक्सर देखा जाता है कि भांग लेने के बाद दिल की धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है। इस स्थिति को टैकीकार्डिया कहा जाता है।

भांग पीने से ब्लड प्रेशर भी अचानक से कम होने लगता है। इसकी वजह से व्यक्ति को चक्कर आ सकते हैं और कमजोरी महसूस हो सकती है।

भांग पीने से सिर खड़े होने पर घूमता है और आंखें बंद होने लगती हैं। इसे पोस्टुरल हाइपोटेंशन कहा जाता है।

भांग का ब्लड प्रेशर पर क्या असर पड़ता है?

भांग पीने से शुरुआत में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन, कुछ समय बाद यह रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है।

जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनमें बीपी का यह उतार-चढ़ाव खतरनाक हो सकता है। अचानक बढ़ा हुआ बीपी दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इस स्थिति में जब ब्लड प्रेशर गिरता है, तो बेहोशी हो सकती है।

जिन लोगों को पहले से हृदय रोग है, उन्हें भांग पीने से सीने में दर्द, घबराहट और अनियमित धड़कन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

हृदय रोगियों के लिए भांग क्यों है खतरनाक?

जिन लोगों को हाइपरटेंशन, एंजाइना या पहले हार्ट अटैक हो चुका होता है, उनके लिए भांग का सेवन बेहद खतरनाक हो सकता है।

भांग पीने से दिल की नसें पहले से संकरी हो जाती हैं, इससे सीने में दर्द या गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है।

कुछ मामलों में भांग के सेवन के बाद हार्ट रिदम गड़बड़ हो सकता है। इस स्थिति को एरिथमिया कहा जाता है। यह स्थिति कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती है।

किन लोगों को नहीं पीना चाहिए भांग?

उम्रदराज लोगों को भांग का सेवन करने से बचना चाहिए।

गर्भवती महिलाओं को भांग पीने से बचना चाहिए।

जिन लोगों को हृदय रोग है, उन्हें भांग नहीं पीना चाहिए।

जिन लोगों का बीपी लो रहता है, वे भांग बिल्कुल न पिएं।

जो लोग बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें भांग नहीं पीना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शरीर में संतुलन बनाए रखती हैं। भांग इस संतुलन को बिगाड़ सकता है।

Highlights:

