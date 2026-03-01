Add The Health Site as a
हार्ट ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है? जानें कौन-से टेस्ट करवाने से मिलेगी सही जानकारी

बहुत ही कम लोगों को यह पता होता है कि हार्ट ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है? और इसकी जांच के लिए कौन-से टेस्ट करवाने से सही जानकारी मिल सकती है। आइए आपको बताते हैं।

Written by Anju Rawat |Published : March 1, 2026 12:40 PM IST

Heart Blockage: हार्ट ब्लॉकेज आज के समय में तेजी से बढ़ती हृदय संबंधी समस्याओं में से एक है। इसे मेडिकल भाषा में कोरोनरी आर्टरी डिजीज (Coronary Artery Disease) कहा जाता है। दरअसल, जब दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, फैट और अन्य पदार्थ जमा होकर प्लाक बना लेते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है और इसकी वजह से आगे चलकर हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ जाता है। बड़ी समस्या यह है कि हार्ट ब्लॉकेज का शुरुआत में कोई लक्षण महसूस नहीं होता है, इसलिए इसका टेस्ट करवाना जरूरी होता है। हार्ट ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए कौन-कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? आइए, जानते हैं

हार्ट ब्लॉकेज के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

कई बार हार्ट ब्लॉकेज धीरे-धीरे बढ़ता है और शुरुआत में इसके कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन, कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे-

  • सीने में दर्द या दबाव (एंजाइना)
  • सांस लेने में तकलीफ
  • जल्दी थकान महसूस होना
  • चक्कर आना
  • पसीना आना
  • बाएं हाथ, गर्दन, जबड़े या पीठ में दर्द

अगर ये लक्षण बार-बार या अचानक दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

हार्ट ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए टेस्ट

1. ईसीजी

हार्ट ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले ईसीजी करवाने की सलाह दे सकते हैं। ईसीजी दिल की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। यह सबसे नॉर्मल टेस्ट होता है। इस टेस्ट की मदद से दिल की धड़कन सामान्य है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। ईसीजी से यह भी पता चलता है कि पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। दिल में किसी भी तरह की अनियमितता का पता लगाने के लिए ईसीजी करवाया जाता है। हालांकि, हर बार ब्लॉकेज ईसीजी में स्पष्ट नहीं दिखता है।

2. टीएमटी या स्ट्रेस टेस्ट

हार्ट ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए टीएमटी (TMT) टेस्ट करवाया जाता है, इसे स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें मरीज को ट्रेडमिल पर चलाया जाता है और उसी दौरान ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। इस टेस्ट की मदद से पता चलता है कि दिल को पर्याप्त रक्त मिल रहा है या नहीं। इस टेस्ट से ब्लॉकेज की संभावना का पता भी लगाया जाता है। अगर स्ट्रेस के समय सीने में दर्दमहसूस हो या ईसीजी में बदलाव दिखे, तो आगे की जांच करवाई जाती है।

3. इकोकार्डियोग्राफी

इको टेस्ट अल्ट्रासाउंड की मदद से दिल की संरचना और पंपिंग क्षमता का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट की मदद से पता लगाया जाता है कि दिल के वाल्व सही काम कर रहे हैं या नहीं? दिल की मांसपेशियां कमजोर तो नहीं या फिर पंपिंग फंक्शन कितना है? हालांकि, यह टेस्ट सीधे ब्लॉकेज नहीं दिखाता है। यह उसके प्रभाव या इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता लगाया जाता है।

4. सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी

यह एक एडवांस टेस्ट है, जिसमें सीटी स्कैन के जरिए दिल की धमनियों की तस्वीर ली जाती है। इसकी मदद से धमनियों की रुकावट का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट की मदद से पता चलता है कि धमनियों में प्लाक जमा हुआ है या नहीं। इसकी मदद से हार्ट ब्लॉकेज कितनी हुई है, इसके बारे में भी पता चल जाता है।

5. कोरोनरी एंजियोग्राफी

कोरोनरी एंजियोग्राफी हार्ट ब्लॉकेज का सबसे सटीक टेस्ट माना जाता है। इस टेस्ट की मदद से हार्ट ब्लॉकेज के बारे में पता चल जाता है। इसमें एक पतली ट्यूब (कैथेटर) को हाथ या जांघ की नस से दिल तक पहुंचाया जाता है और डाई इंजेक्ट कर एक्स-रे इमेज ली जाती है। इस टेस्ट की मदद से पता चलता है कि ब्लॉकेज किस धमनी में है और कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है। इससे पता चलता है कि मरीज को स्टेंट की जरूरत है या नहीं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है

