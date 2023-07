पैरों के बीच में तकिया लगाकर सोने से होंगे चौंका देने वाले लाभ, अनिद्रा से भी मिलेगा छुटकारा

Sleeping With a Pillow Between Your Knees: पैरों के बीच में तकिया लगाकर सोने से सेहत को कई लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन फायदों के बारे में विस्तार से-

Sleeping With a Pillow Between Your Knees: कई लोग अच्छी और गहरी नींद के लिए पैरों के बीच में तकिया रखकर सोना पसंद करते हैं। इससे उन्हें काफी अच्छा नींद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैरों के नीचे तकिया रखकर सोने से न सिर्फ नींद अच्छी आती है, बल्कि स्वास्थ्य को भी कई लाभ हो सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो रात के समय घुटनों के बीच में या फिर पैरों के नीचें तकिया रखकर सोने से मांसपेशियों में दर्द, नसों की ब्लॉकेज इत्यादि से आराम मिलता है। इसके अलावा इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। आइए जानते हैं पैरों के बीच में तकिया रखकर सोने के क्या फायदे हैं?

स्पाइनल एलाइनमेंट में सहायता

रात के समय बार-बार करवट बदलकर सोने से कूल्हों और कंधों पर दबाव पड़ता है। ऐसे में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और रात में दर्द को कम करने के लिए आप अपने घुटनों के बीच में एक तकिया रखकर सो सकते हैं। बार-बार करवट लेकर सोने वालों को भी अपने घुटनों के बीच तकिया रखना आरामदायक लगता है। यह आपको जल्दी सोने में भी मदद कर सकता है।

वैरिकाज़ नसों को करे कम

मुख्य रूप से पैरों की नसों में सूजन या मुड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में घुटनों के बीच में तकिया लगाकर सोना फायदेमंद हो सकता है। घुटनों के बीच में तकिया रखकर सोने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जो वैरिकाज़ नसों की परेशानी को कम करने में असरदार है।

पीठ के निचले हिस्से के दर्द को करे कम

पीठ के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को कम करने के लिए आप पैरों के बीच में तकिया लगाकर सो सकते हैं। यह बार-बार करवट लेकर सोने से सुबह के दौरान होने वाले पीठ में दर्द और जकड़न से आपको आराम दिला सकता है। साथ ही पीठ की अन्य समस्याओं को कम कर सकता है।

नींद की मुद्रा में करे सुधार

रिसर्च के मुताबिक, अनियमित नींद समय के साथ आपकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में आपको बेहतर नींद की जरूरत होती है। अगर आप अच्छी और गहरी नींद चाहते हैं, तो पैरों के बीच तकिया रखकर सोएं। यह शरीर को प्राकृतिक रूप से स्थिर रखता है। इससे बार-बार करवटें लेने की परेशानी कम होती है, जो नींद के पॉश्चर को सुधारने में भी असरदार है।

मांसपेशियों की ऐंठन को करे कम

रात में मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन की परेशानी को कम करने के लिए आप पैरों के बीच में तकिया रखकर सो सकते हैं। यह अपने पैरों को ढीला रखने में मदद करता है। कोशिश करें कि पैरों के बीच में मुलायम तकिया रखें।

You may like to read

गर्भवती महिलाओं के लिए है फायदेमंद

गर्भवती होने पर आरामदायक नींद लेना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को सलाह देते हैं कि पीठ पर अधिक दवाब न डालें। ऐसे में कोशिश करें कि पैरों के बीच में तकिया रखकर सोएं। इससे पीठ को आराम मिलता है।

पैरों के बीच में तकिया रखकर सोने से कई तरह के लाभ हो सकते हैं। हालांकि, अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो रही है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ताकि आपकी परेशानी का समय पर इलाज किया जा सके।