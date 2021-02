Benefits of Mango Leaves: आम (Mango) को फलों का राजा कहा जाता है। क्योंकि, यह स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आम के फल की तरह इसकी पत्तियां (Benefits of Mango Leaves) भी औषधिय गुणों से लबरेज़ होती हैं। आम की पत्तियों में कई चिकित्सिय और मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। (Benefits of Mango Leaves) जी हां, आम की तरह आम की पत्तियां भी आपकी सेहत को कई तरह से लाभ पहुचाती हैं। आम की पत्तियों का सेवन करने से खासतौर पर डायबिटीज के मरीज़ों को लाभ होता है। कई स्टडीज़ में कहा गया है कि, आम की पत्तियों में एंटी-डायबिटीक गुण होते हैं। इनका रस पीने या आम के पत्तियों की चाय पीने से रक्त में ग्लूकोज़ का स्तर कम होता है। आइए जानते हैं आम की कोमल हरी पत्तियों का रस पीने के कुछ और फायदों के बारे में।( Health Benefits of Mango Leaves Juice) Also Read - औषधि से कम नहीं है आम की पत्तियां, पेट और सांस जैसी समस्याएं के लिए है रामबाण

ये रहे आम की पत्तियों के कुछ हेल्दी फायदे (Benefits of Mango Leaves):

ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करे:

जैसा कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में हाई ब्लड शुगर की स्थिति नुकसानदायक हो। आम की पत्तियों (Benefits of Mango Leaves) में एंटी-डायबिटीक तत्व (anti-diabetic properties) होते हैं जो, ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar level) को नियंत्रित रखने में मदद होती है। कुछ समय पहले आयोजित एक स्टडी में भी इस बात का दावा किया गया कि अगर डायबिटिक्स आम की पत्तियों को चबाएं या आम के पत्तों की चाय पीते हैं, तो उससे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। Also Read - ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है आम का पत्ता, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

इंफेक्शन (Viral Infections) से राहत:

आम की पत्तियां एंटी-ऑक्सिडेंट्स से भरपूर होती है। जिसे, स्किन प्रॉब्लम्स (Skin problems natural remedies) के इलाज में मदद होती है। इसे, फर्मेंटेडेट करके स्किन इंफेक्शन और वायरल इंफेक्शन (Viral Infection remedies) को ठीक करने वाले नुस्खे बनाए जाते हैं। हर्पीज़ (herpes) जैसे इंफेक्शन को जल्द ठीक करने के लिए आम के पत्तों का पेस्ट एक आज़माया हुआ नुस्खा है।

ऐसे करें सेवन:

आम की कोमल पत्तियां लेकर उन्हें, पानी के साथ उबालें। इस पानी को 10 मिनट पकाएं और फिर आंच से उतारकर छान लें। इसे, थोड़ा ठंडा करके पीएं।

इसके अलावा, आम की पत्तियों को सूखाकर उसका पाउडर बनाएं। फिर, इस पाउडर का एक चम्मच एक गिलास पानी में मिलाएं और पीएं।

कोमल और गुलाबी आम की पत्तियां चबाने से भी उसके फायदे मिलेंगे।

