Cold Shower benefits: क्या सच में ठंडे पानी में नहाने से ठीक हो जाती है एंग्जायटी और डिप्रेशन?

Thande Pani se Nahane ke Fayde: कुछ लोगों के लिए ठंडे पानी से नहाना एक बेहद फायदेमंद मेंटल हेल्थ थेरेपी हो सकती है, लेकिन यह किन लोगों के लिए सही है और किन बातों का ध्यान रखना है आप इस बारे में इस लेख में जानेंगे।

Cold Water Bath Benefits in Hindi: कोई सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाता है और उसे हेल्दी तरीका समझता है, कोई ठंडे पानी से नहाता है और उसको हेल्दी समझता है। वहीं कुछ लोग तो गर्म पानी से नहाते हैं और कहते हैं कि इससे शरीर की सिकाई होती है और कई फायदे मिलते हैं। हर तरीके से नहाने के अलग-अलग फायदे व नुकसान हो सकते हैं और वे हर व्यक्ति के शरीर के लिए अलग तरीके से काम करते हैं। कहा जाता है कि ठंडे पानी से नहाने से एंग्जायटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं दूर होने लगती हैं। कुछ लोग और जानकार इसे “नेचुरल थेरेपी” तक बता रहे हैं। लेकिन क्या यह बात बिल्कुल सही है? या फिर हमेशा की तरह आधी जानकारी ही सजा की जा रही है? डॉ. चिराग टंडन, डायरेक्टर – इंटरनल मेडिसिन, शारदा केयर हेल्थसिटी के मुताबिक, इसमें सच्चाई का एक पहलू जरूर है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज समझना खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे आइए हम आपको बताते हैं।

ठंडे पानी के असर को समझे

डॉ. चिराग टंडन के अनुसार, जब कोई व्यक्ति ठंडे पानी से नहाता है तो उसका शरीर तेजी से एक्टिव होता है। सरल शब्दों में कहें तो शरीर पर ठंडा पानी गिरते ही अचानक से लगने वाला झटका आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। इस दौरान दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो मूड को बेहतर महसूस कराने का काम करते हैं। नतीजतन इस कारण कुछ समय के लिए तनाव कम महसूस होता है और व्यक्ति खुद को ज्यादा अलर्ट महसूस करता है। हालांकि यह प्रभाव कभी भी हर व्यक्ति पर एक समय नहीं होता।

क्यों एक जैसा असर नहीं?

ठंडे पानी का असर आपके दिमाग पर कैसा असर होगा, यह व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। हां हल्के तनाव या उदासी में यह तरीका थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन गंभीर एंग्जायटी या डिप्रेशन में इसका असर सीमित ही रहता है। वहीं इसके अलावा जिन लोगों को दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, सांस की समस्या या ज्यादा घबराहट महसूस होती है, उनके लिए यह तरीका नुकसानदेह साबित हो सकता है।

तो क्या यह डिप्रेशन का इलाज भी है?

एक्सपर्ट्स साफ तौर पर कहते हैं कि एंग्जायटी और डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ठंडे पानी से नहाना ही काफी नहीं है। शोध इसका कारण बताते हैं, जिसके अनुसार मानसिक समस्याएं कई कारणों से होती हैं और इनके लिए सही इलाज, काउंसलिंग और कभी-कभी दवाइयों की जरूरत भी होती है। इसलिए ठंडे पानी से नहाना सिर्फ एक सहायक आदत हो सकती है, इलाज का विकल्प नहीं।

मानसिक सेहत के लिए क्या किया जाए?

इसलिए अगर आपका शरीर ठंडे पानी से नहा कर राहत महसूस करता है तो आप नहा सकते हैं। मगर मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए संतुलित दिनचर्या, नियमित व्यायाम, हेल्दी डाइट, पूरी नींद और अपनों का भावनात्मक सहयोग जरूर लें। वहीं अगर आपको लंबे समय से बेचैनी, उदासी या नकारात्मक विचार परेशान कर रहे हैं, तो डॉक्टर या काउंसलर की मानद लेना जरूरी है।

पूरी तरह नकारना भी सही नहीं

ठंडे पानी से नहाना कुछ लोगों के लिए ताजगी और हल्का सुकून करने का जरिया है, लेकिन इसे एंग्जायटी और डिप्रेशन का इलाज मानना गलत होगा। मानसिक सेहत के मामले में सही जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। इसलिए किसी भी वायरस दवे का भरोसा करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर और सही जानकारी हासिल करें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।