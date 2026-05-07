पेट की चर्बी कम न करने से सिकुड़ सकता है दिमाग, नई स्टडी ने किया दावा

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 7, 2026 11:28 AM IST
Brain atrophy and Belly Fat : बढ़ती उम्र के साथ दिमाग का सिकुड़ना यानी ब्रेन एट्रोफी एक सामान्य प्रोसेस है। लेकिन हाल ही में एक चौंका देने वाली स्टडी सामने आई है। इस स्टडी में खुलासा हुआ है कि अगर आप मिडल यानि 40 से 60 वर्ष की उम्र में पेट की चर्बी को कम रखते हैं, तो आपके दिमाग के सिकुड़ने का प्रोसेस धीमा हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन न सिकड़े, तो अपने पेट की चर्बी को कम करना शुरू कर दें। एक्सपर्ट का कहना है कि हमारे शरीर में मौजूद फैट न सिर्फ शरीर का वजन बढ़ता हैं, बल्कि दिमाग को भी धीमा कर सकते हैं। मुख्य रूप से पेट के आसपास जमा होने वाला विसरल फैट ब्रेन हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है।
नेचर कम्युनिकेशन की स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों के पेट की चर्बी कम थी और मसल मास बेहतर था, उनमें उम्र बढ़ने के बावजूद ब्रेन की कार्यक्षमता काफी अच्छी देखी गई। ऐसे लोगों में ब्रेन एट्रोफी की रफ्तार धीमी पाई गई। रिसर्चर्स का मानना है कि अधिक पेट की चर्बी शरीर में सूजन बढ़ाती है, जिससे दिमाग के सेल्स पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि लंबे समय तक अधिक फैट रहने से याददाश्त, सोचने की क्षमता और फोकस प्रभावितहो सकता है।
Image credit : ChatGPT
पेट की अतिरिक्त चर्बी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की परेशानी, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डिमेंशिया और अल्जाइमर का जोखिम है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पेट की चर्बी शरीर में ऐसे हार्मोन और केमिकल्स रिलीज करती है, जो दिमाग के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
स्टडी में यह भी सामने आया कि जिन लोगों की मांसपेशियां मजबूत थीं, उनका ब्रेन हेल्थ बेहतर पाया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, नियमित एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग न सिर्फ शरीर को फिट रखती है, बल्कि दिमाग को भी लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है।
अगर आपको अपना ब्रेन मजबूत करना है, तो कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे-
Disclaimer : स्टडी बताती है कि सिर्फ वजन कम करना ही जरूरी नहीं, बल्कि पेट की चर्बी को कंट्रोल रखना और मसल्स को मजबूत बनाना भी ब्रेन हेल्थ के लिए बेहद अहम है। सही लाइफस्टाइल अपनाकर उम्र बढ़ने के बावजूद दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।
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