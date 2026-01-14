पेट की चर्बी है बेहद खतरनाक, बनती है कई बीमारियों का कारण

बेली फैट यानी पेट की चर्बी कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए इसे शरीर के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है।

Belly Fat: बेली फैट आजकल लोगों की सबसे आम समस्या बनती जा रही है। बेली फैट की वजह से न सिर्फ रोजमर्रा के कार्य करने में मुश्किल होती है। बल्कि, इसकी वजह से चलने-फिरने, लेटने-उठने-बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, बेली फैट कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है, इसलिए इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बेली फैट से उनकी फिगर खराब हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि यह पूरे स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। पेट की चर्बी का हमारे अन्य अंगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। बेली फैट व्यक्ति को धीरे-धीरे बीमारियों के समूह में धकेल सकता है। इसलिए बेली फैट को कम करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आइए, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग के डायरेक्टर रोबोटिक, बैरिएट्रिक, लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जरी विभाग डॉ. पंकज शर्मा से जानते हैं पेट की चर्बी क्यों खतरनाक है?

पेट की चर्बी क्यों है सबसे खतरनाक?

पेट की चर्बी को बेहद खतरनाक माना जाता है। आपको बता दें कि पेट की चर्बी कई तरह के रोग पैदा करती है। यह शरीर में हार्मोन असंतुलन और सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को रिलीज करती है। पेट के अंदर जमा चर्बी को विसरल फैट कहा जाता है, जो लिवर, अग्न्याशय और आंतों के आस-पास जमा होता है। यह फैट शरीर के इन 4 अंगों की ओर जमा हो जाती है। इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। यही कारण है कि बेली फैट की वजह से हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इस सभी रोगों से बचने के लिए आपको पेट की चर्बी को घटाना बहुत जरूरी है। कई बार वेट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बेली फैट निकल जाता है और इसकी वजह से मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोगहो सकते हैं।

पेट की चर्बी बन सकती है इन बीमारियों का कारण

बेली फैट क्यों होता है?

हार्मोनल असंतुलन

बढ़ती उम्र

जेनेटिक्स

मोटापे को नजरअंदाज करना

पेट की चर्बी घटाने के लिए क्या करें?

पेट की चर्बी घटाने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल और डाइट में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन, अगर इससे कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा है तो दवाइयों और थेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि, सभी लोग सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की मदद से पेट की चर्बी नहीं घटा पाते हैं। इस स्थिति में उन्हें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है। पेट की चर्बी घटाने के लिए सबसे अपने अपनी डाइट में बदलाव करें। डाइट में हाई कैलोरी, हाई फैट्स खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से निकाल दें। पेट की चर्बी कम करने के लिए अपने रूटीन में एक्सरसाइज जरूर शामिल करें। वर्कआउट से कैलोरी और फैट को बर्न करने में मदद मिल सकती है। पेट की चर्बी कम करने के लिए डॉक्टर मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी भी दे सकते हैं। इसमें डॉक्टर ऐसा डाइट प्लान बनाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और फैटी लिवर को टारगेट करता है। चर्बी घटाने के लिए कुछ दवाइयों का सहारा लिया जा सकता है। आप मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और भूख कम करने वाली दवाइयों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। पेट की चर्बी काटने के लिए आप एंडोस्कोपिकवेट लॉस प्रोसीजर से भी गुजर सकते हैं। इसके अलावा, बैरियाट्रिक सर्जरी की मदद से भी मोटापे और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों को कम किया जा सकता है। इस सर्जरी की मदद से बेली फैट कम होता है। साथ ही, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेसर और हार्ट डिजीज रिस्क कम होता है।

पेट की चर्बी को नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह भविष्य में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को न्यौता दे सकता है।