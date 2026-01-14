पेट की चर्बी है बेहद खतरनाक, बनती है कई बीमारियों का कारण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Belly Fat: बेली फैट आजकल लोगों की सबसे आम समस्या बनती जा रही है। बेली फैट की वजह से न सिर्फ रोजमर्रा के कार्य करने में मुश्किल होती है। बल्कि, इसकी वजह से चलने-फिरने, लेटने-उठने-बैठने में भी दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, बेली फैट कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है, इसलिए इसे बेहद खतरनाक माना जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बेली फैट से उनकी फिगर खराब हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि यह पूरे स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। पेट की चर्बी का हमारे अन्य अंगों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। बेली फैट व्यक्ति को धीरे-धीरे बीमारियों के समूह में धकेल सकता है। इसलिए बेली फैट को कम करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आइए, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग के डायरेक्टर रोबोटिक, बैरिएट्रिक, लैप्रोस्कोपिक एवं जनरल सर्जरी विभाग डॉ. पंकज शर्मा से जानते हैं पेट की चर्बी क्यों खतरनाक है?
पेट की चर्बी को बेहद खतरनाक माना जाता है। आपको बता दें कि पेट की चर्बी कई तरह के रोग पैदा करती है। यह शरीर में हार्मोन असंतुलन और सूजन पैदा करने वाले केमिकल्स को रिलीज करती है। पेट के अंदर जमा चर्बी को विसरल फैट कहा जाता है, जो लिवर, अग्न्याशय और आंतों के आस-पास जमा होता है। यह फैट शरीर के इन 4 अंगों की ओर जमा हो जाती है। इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। यही कारण है कि बेली फैट की वजह से हृदय रोग, डायबिटीज, कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इस सभी रोगों से बचने के लिए आपको पेट की चर्बी को घटाना बहुत जरूरी है। कई बार वेट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बेली फैट निकल जाता है और इसकी वजह से मेटाबॉलिक रिस्क बढ़ जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोगहो सकते हैं।
पेट की चर्बी को नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह भविष्य में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को न्यौता दे सकता है।
