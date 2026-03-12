Add The Health Site as a
पेट की चर्बी बिगाड़ देती है सेहत का संतुलन, जरूरी है फैट को कम करना

बेली फैट एक आम समस्या है, जिससे आजकल कई लोग परेशान हैं। बेली फैट शरीर में होने वाली कई समस्याओं का कारण भी बनता है।

Written by Dr. Pankaj Sharma |Updated : March 12, 2026 12:55 PM IST

Belly Fat Effect on Health: आज के समय में पेट की बढ़ती चर्बी एक आम समस्या बनती जा रही है। व्यस्त जीवनशैली, गलत खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी की वजह से बेली फैट की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ज्यादातर लोग पेट की चर्बी को सिर्फ बाहरी समस्या मानते हैं। जबकि, वास्तव में पेट की चर्बी शरीर के अंदर कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। पेट के आस-पास जमा होने वाली चर्बी सिर्फ शरीर के आकार को नहीं बदलती, बल्कि यह शरीर के मेटाबॉलिक सिस्टम को भी प्रभावित करती है। यही कारण है कि पेट की चर्बी को सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इसलिए पेट की चर्बी को कम करना बहुत जरूरी माना जाता है।

पेट की चर्बी का शरीर पर असर

आपको बता दें कि पेट की चर्बी दो तरह की होती है। एक, जो त्वचा के नीचे दिखाई देती है और दूसरी, जो अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होती है। दूसरी प्रकार की चर्बी को विसरल फैट कहा जाता है। यह लिवर, अग्न्याशय और आंतों के आसपास जमा हो जाती है।

  • जब यह चर्बी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में सूजन बढ़ जाती है और हार्मोनल असंतुलन होने लगता है। इसकी वजह से इंसुलिन का असर भी कम होने लगता है। परिणामस्वरूप, शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यही वजह है कि पेट की चर्बी वाले ज्यादातर लोगों को डायबिटीज होता है।
  • पेट की चर्बी वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोग और फैटी लिवर जैसी बीमारियों का खतरा भी ज्यादा बना रहता है।
  • कई मरीजों में का वजन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनके पेट के आस-पास चर्बी जमा होती है। इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म से जुड़े रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है।
  • पेट की चर्बी लिवर को प्रभावित कर सकता है। अगर लंबे समय तक पेट की चर्बी बढ़ी हुई रहती है तो इससे फैट लिवर जैसी बीमारी का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

पेट की चर्बी किन कारणों से बढ़ती है?

पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

  • लंबे समय तक बैठकर काम करना बेली फैट का एक मुख्य कारण हो सकता है।
  • जो लोग ज्यादा जंक फूड और फास्ट फूड्स का सेवन करते हैं, उनमें बेली फैट नजर आ सकता है।
  • ज्यादा शुगर का सेवन करने से भी पेट की चर्बी निकल सकती है।
  • नींद की कमी और तनाव बेली फैट का कारण बन सकते हैं।
  • हार्मोनल बदलावों की वजह से भी पेट के आस-पास की चर्बी बढ़ सकती है।
  • उम्र बढ़ने के साथ शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इससे पेट के आसपास चर्बी जमा होने लगती है।
  • ज्यादा तला-भुना और मैदा से बनी चीजें भी पेट की चर्बी को बढ़ाने का कारण बन सकती हैं।

पेट की चर्बी कम करने के लिए क्या करें?

  • पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है।
  • अपनी डाइट में फाइबर जरूर शामिल करें।
  • रेगुलर एक्सरसाइज और योगाभ्यास करें।
  • मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद भी जरूर लें।
  • चर्बी कम करने के लिए तनाव मुक्त रहना भी बहुत जरूरी है।
  • शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। इससे पेट की चर्बी और मोटापा कम करने में मदद मिलेगी।

वजन घटाने की कोशिश में सिर्फ क्रैश डाइट या अत्यधिक एक्सरसाइज पर निर्भर रहना सही नहीं है। अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। आजकल बैरियाट्रिक सर्जरी को भी वेट लॉस के लिए बेहतरीन विकल्प माना जा रहा है। स्वस्थ शरीर के लिए सिर्फ वजन कम करना ही काफी नहीं है। आपको शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को भी कम करना बहुत जरूरी है।

About the Author

डॉ. पंकज शर्मा

डॉ. पंकज शर्मा दिल्ली एक प्रसिद्ध जनरल, लैप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जन हैं।