बाहर निकली हुई तोंद हो सकती है इस गम्भीर बीमारी का संकेत, लक्षण पहचान कर तुरंत करें डॉक्टर से सम्पर्क

लिवर के आसपास जमा होने वाले फैट के कारण कई अन्य गम्भीर और क्रोनिक बीमारियों का भी रिस्क बढ़ सकता है।

Belly Fat Can Indicate These Serious Health Condition: वजन बढ़ने या मोटापे की शुरूआत बेली फैट बढ़ने या पेट बढ़ने से मानी जाती है। बेली फैट बढ़ने के साथ ही लिवर पर दबाव बनने लगता है और इसके साथ फैट फैटी लिवर डिजिज (Fatty liver disease) जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ पेट या तोंद निकलना फैटी लिवर डिजिज का एक महत्वपूर्ण लक्षण मानी जाती है। फैटी लिवर के दो प्रकार होते हैं अल्कोहोलिक और नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजिज। जैसा कि नाम से ही समझा जा सकता है कि अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजिज (Alcoholic Fatty Liver Disease) शराब या अल्कोहल का अधिक सेवन करने की वजह से होता है वहीं मोटापे या अनुवांशिक कारणों से होने वाली बीमारी को नॉन-अल्कोहोलिक लिवर डिजिज (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) कहा जाता है।

फैटी लिवर डिजिज के लक्षण क्या हैं? (Symptoms Of Fatty Liver Disease)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, लिवर के आसपास जमा होने वाले फैट के कारण कई अन्य गम्भीर और क्रोनिक बीमारियों का भी रिस्क बढ़ सकता है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर (high blood pressure), डायबिटीज (diabetes) और किडनी की बीमारियां (Kidney diseases) भी शामिल हैं। इसीलिए, फैटी लिवर डिजिज की बीमारी के लक्षणों को पहचान कर उसका समय पर इलाज कराना चाहिए। क्योंकि यही इस समस्या को गम्भीर होने से रोकने का तरीका है। यहां पढ़ें फैटी लिवर डिजिज के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में-

पेट में दर्द (Stomach ache)

फैटी लिवर डिजिज में लोगों को खाना खाए बिना ही पेट भरा (fullness) हुआ महसूस होता है। इसी तरह पेट के दाहिनी तरफ ऊपर के हिस्से में दर्द भी महसूस होता है। यह दर्द हल्का और लगातार महसूस होते रहता है। वहीं, पेट हमेशा फूला हुआ या बढ़ा हुआ भी महसूस होता है।

उल्टी और मतली (Nausea)

बार-बार मतली आना और उल्टी होना फैटी लिवर डिजिज का एक महत्वपूर्ण लक्षण (symptoms of Fatty liver disease) हो सकता है। इसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति को लगातार बीमार महसूस होता है और उसका मूड भी खराब रहता है।

ये भी हैं फैटी लिवर डिजिज के लक्षण ( common signs of fatty liver)

भूख ना लगना

बहुत अधिक कमजोरी महसूस करना

थकान (Extreme fatigue)

तेजी से वजन घटना (Sudden weight loss)

(Sudden weight loss) सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता कम होना।

घाव ठीक होने में समय लगना।

स्किन की रंगत पीली पड़ना। (yellow skin)

इन लोगों को होता है फैटी लिवर डिजिज का रिस्क अधिक (people who are at higher risk of Fatty Liver Disease)

मोटापे से परेशान लोग ( obese people)

टाइप 2 डायबिटीज के मरीज (type 2 diabetes patients)

इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग

थायरॉइड के मरीज

स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करने वाले लोग

50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग

फैटी लिवर डिजिज से राहत के उपाय क्या है?

एक्सपर्ट्स के अनुसार चूंकि, फैटी लिवर डिजिज लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है इसीलिए, इस बीमारी से बचाव और राहत के लिए लोगों को अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव करने की जरूरत होती है। जैसे-

वजन को कम करने और हेल्दी वेट मेटेंन करें।

अपनी डाइट को हेल्दी सब्जियों, सीजनल फलों और मसालों की मदद से संतुलित बनाएं।

प्रोसेस्ड फूड्स खाने से परहेज करें।

खाने से परहेज करें। अल्कोहल और स्मोकिंग जैसी आदतें छोड़ दें।

