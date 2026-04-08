​किडनी ट्रांसप्लांट से पहले मरीज को जरूर पूछने चाहिए डॉक्टर से ये 10+ सवाल

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किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और किसका होता है? जब किसी व्यक्ति की एक या दोनों किडनियां खराब हो चुकी होती हैं या अपना काम करना लगभग बंद कर देती हैं तो उस स्थिति में 2 तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध होते हैं। पहला होता है किडनी डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट में किसी जीवित या मृत व्यक्ति की किडनी को मरीज के शरीर में लगाया जाता है ताकि वो डायलिसिस पर चल रहे मरीज की तुलना में एक स्वस्थ जीवन जी पाए। जाने माने नेफ्रोलॉलिस्ट डॉक्टर जितेंद्र कुमार कहते हैं कि मृत व्यक्ति की तुलना में जीवित व्यक्ति की किडनी लेना ज्यादा बेहतर होता है। जीवित व्यक्ति की किडनी जहां लगभग 15 से 20 तक बेहतर काम करती है वहीं, मृत व्यक्ति की किडनी लेने वाला मरीज केवल 8 से 10 साल तक ही सही लाइफ जी पाता है।
सबसे पहले ट्रांसप्लांट के फायदे की बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस की तुलना में काफी बेहतर विकल्प होता है। हां, ये जरूर है कि इसमें बड़ी सर्जरी होती है लेकिन ये ट्रीटमेंट मरीज को वही लाइफ दे सकता है जो वो किडनी बीमारी से पहले जी रहा था। अगर अच्छे अस्पताल और विशेषज्ञ द्वारा ट्रांसप्लांट कराया जाए तो ट्रेवल, रोजमर्रा के काम और खाने-पीने को लेकर भी नमात्र का परहेज होता है।
अगर किडनी ट्रांसप्लांट के रिस्क की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दें ट्रांसप्लांट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इससे आपकी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। रिस्क फिर भी रहेगा, बल्कि सर्जरी का रिस्क भी हो सकता है। सर्जरी के बाद मरीज को एंटी रिएक्शन दवाएं, जिन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट (इम्युनिटी को धीमा करने वाली दवाएं) भी कहते हैं, लंबे समय तक लेनी पड़ सकती हैं। जिसके अपने अलग साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद कई तरह के इंफेक्शन और कैंसर होने का भी खतरा रहता है। हालांकि इस तरह के रिस्क बहुत कम मरीजों में होते हैं लेकिन चांस होते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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