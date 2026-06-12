बारिश के पानी में भीगने के बाद कितनी देर में नहाना चाहिए?

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Written By: Kishori Mishra | Published : June 12, 2026 10:15 AM IST
Medically Verified By: Dr. B Vijay Kumar
Rainwater health effects : मानसून का मौसम आते ही कई लोग बारिश में भीगने का आनंद लेते हैं। हालांकि, बारिश में भीगने के बाद अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि क्या भीगने के तुरंत नहाना चाहिए या कुछ देर इंतजार करना चाहिए? हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. बी. विजय कुमार का कहना है कि बारिश के पानी में भीगने के बाद शरीर और स्किन की सही देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहने से संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां का खतरा बढ़ सकता है। आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं-
बहुत से लोग मानते हैं कि बारिश का पानी पूरी तरह शुद्ध होता है, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। वातावरण में मौजूद धूल, प्रदूषक कण, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म तत्व बारिश की बूंदों के साथ मिल सकते हैं। विशेष रूप से शहरी इलाकों में बारिश का पानी त्वचा और बालों पर गंदगी छोड़ सकता है।
अध्ययनों में पाया गया है कि बारिश के पानी में वायु प्रदूषण से जुड़े कुछ कण मौजूद हो सकते हैं, जो संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में जलन या एलर्जी की समस्या बढ़ा सकते हैं।
डॉक्टर का कहन है कि आमतौर पर सलाह दी जाती है कि बारिश में भीगने के बाद 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर नहा लेना ही हमारे लिए बेहतर होता है। ऐसा करने से शरीर पर चिपकी गंदगी, प्रदूषक तत्व और संभावित कीटाणुओं को हटाया जा सकता है। अगर कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, तो सबसे पहले सूखे कपड़े पहनने चाहिए। लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहने से शरीर का तापमान कम हो सकता है और फंगल संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है।
एक आम धारणा है कि बारिश में भीगने से सीधे सर्दी-जुकाम हो जाता है। वास्तव में सर्दी-जुकाम वायरस के कारण होता है, लेकिन ठंड और नमी शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इन्हीं कारणों से भीगने के बाद शरीर को जल्द सुखाने और गर्म रखने की सलाह दी जाती है।
कुछ रिसर्च बताते हैं कि ठंडे वातावरण में लंबे समय तक रहने से श्वसन संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि. इसका सीधा कारण बारिश नहीं बल्कि वायरस के संपर्क और शरीर की प्रतिक्रिया होती है।
बारिश के पानी में मौजूद प्रदूषक तत्व स्किन और स्कैल्प पर जमा हो सकते हैं। कई हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भीगने के बाद हल्के साबुन और साफ पानी से स्नान करना फायदेमंद हो सकता है। वहीं, बालों को साफ पानी से धोने से खुजली, डैंड्रफ और स्कैल्प इरिटेशन जैसी समस्याओं का जोखिम कम हो सकता है।
कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को बारिश के पानी में भीगने से बचना चाहिए जैसे-
इन लोगों में बारिश के बाद संक्रमण या एलर्जी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।
Disclaimer : बारिश में भीगना अपने आप में नुकसानदायक नहीं माना जाता, लेकिन भीगने के बाद लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना सही नहीं है। घर पहुंचने के बाद जितनी जल्दी संभव हो, आमतौर पर 30 मिनट से 1 घंटे के अंगर नहाने लेना चाहिए। इसके साथ सूखे कपड़े पहन लेना बेहतर माना जाता है। इससे त्वचा, बालों और संपूर्ण स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा की जा सकती है।