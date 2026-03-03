Don’t Miss Out on the Latest Updates.
What Happens When Oil Is Heated Repeatedly: होली का त्योहार अब कुछ ही घंटों दूर बचा है। ज्यादातर घरों से गुजिया, मिठाई, नमक पारे, मट्ठी, दही बड़ा और पकौड़े की खुशबू तक आनी शुरू हो चुकी है। होली ढेर सारे रंगों के साथ-साथ थाली भर पकवानों का त्यौहार (Holi Celebrations 2026) है, तो यह गलत नहीं होगा।
लेकिन रंगों के इस त्यौहार पर एक छोटी सी गलती आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी दे सकती है। दरअसल, भारतीय घरों में अक्सर होली के समय विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को बनाते समय एक ही तेल को बार-बार गर्म किया (Tel ko Bar Bar Garam karne ke Nuksan) जाता है। तेल को बार-बार गर्म करके खाना पकाकर खाने से कैंसर हो सकता है।
डॉ. प्रियंका सेहरावत जो AIIMS, नई दिल्ली से ट्रेंड जनरल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में गुरुग्राम स्थित द न्यूरोमेड क्लिनिक से जुड़ी हैं, बताती हैं कि कुकिंग ऑयल को बार-बार गर्म करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में डॉ. प्रियंका शेरावत, बताती हैं कि जब हम खाना पकाने वाले तेल को बार-बार गर्म करते हैं, तो वह टूटने लगता है। इससे तेल में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, जो सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है।
डॉ. प्रियंका शेरावत बताती हैं कि जब किसी तेल को बार-बार गर्म किया जाता है, तो उसकी रासायनिक संरचना बदलने लगती है। उच्च तापमान पर तेल में मौजूद फैटी एसिड टूटकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिपिड ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इस प्रकार के तेल में जब खाना पकाया जाता है, तो वो डीएनए को डैमेज करता है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है।
होली पर तेल को बार-बार गर्म करके खाना पकाकर खाने से भी डीएनए डैमेज होता है। जो कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसलिए खुद को और अपने परिवार को कैंसर से बचाने के लिए तेल को बार-बार गर्म न करें। आपने किसी तेल में गुजिया या नमकीन को डीप फ्राई किया है, तो उसके बचे हुए तेल का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
