होली पर ये गलती बढ़ा सकती है कैंसर का रिस्क, AIIMS के डॉक्टर ने दी चेतावनी

What Happens When Oil Is Heated Repeatedly: होली के खास मौके पर भारतीय घरों में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस दौरान एक छोटी सी गलती कैंसर जैसी घातक बीमारी को न्योता दे सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

What Happens When Oil Is Heated Repeatedly: होली का त्योहार अब कुछ ही घंटों दूर बचा है। ज्यादातर घरों से गुजिया, मिठाई, नमक पारे, मट्ठी, दही बड़ा और पकौड़े की खुशबू तक आनी शुरू हो चुकी है। होली ढेर सारे रंगों के साथ-साथ थाली भर पकवानों का त्यौहार (Holi Celebrations 2026) है, तो यह गलत नहीं होगा।

लेकिन रंगों के इस त्यौहार पर एक छोटी सी गलती आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी दे सकती है। दरअसल, भारतीय घरों में अक्सर होली के समय विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को बनाते समय एक ही तेल को बार-बार गर्म किया (Tel ko Bar Bar Garam karne ke Nuksan) जाता है। तेल को बार-बार गर्म करके खाना पकाकर खाने से कैंसर हो सकता है।

डॉ. प्रियंका सेहरावत जो AIIMS, नई दिल्ली से ट्रेंड जनरल फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में गुरुग्राम स्थित द न्यूरोमेड क्लिनिक से जुड़ी हैं, बताती हैं कि कुकिंग ऑयल को बार-बार गर्म करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में डॉ. प्रियंका शेरावत, बताती हैं कि जब हम खाना पकाने वाले तेल को बार-बार गर्म करते हैं, तो वह टूटने लगता है। इससे तेल में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, जो सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है।

तेल को बार-बार गर्म करने से कैंसर का खतरा कैसे बढ़ता है?

डॉ. प्रियंका शेरावत बताती हैं कि जब किसी तेल को बार-बार गर्म किया जाता है, तो उसकी रासायनिक संरचना बदलने लगती है। उच्च तापमान पर तेल में मौजूद फैटी एसिड टूटकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को लिपिड ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इस प्रकार के तेल में जब खाना पकाया जाता है, तो वो डीएनए को डैमेज करता है। इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है।

फ्री रेडिकल्स का निर्माण- डॉक्टर का कहना है कि तेल को दोबारा गर्म करने पर उसमें फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये अस्थिर अणु शरीर की कोशिकाओं और डीएनए पर हमला करते हैं। जब डीएनए क्षतिग्रस्त होता है, तो कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ सकती हैं। इससे पहले ट्यूमर बढ़ता है और धीरे-धीरे यह कैंसर का रूप ले लेता है। ट्रांस फैट बढ़ता है- बार-बार गर्म करने से तेल में ट्रांस फैट बन सकते हैं। ट्रांस फैट सूजन (इन्फ्लेमेशन) को बढ़ाते हैं। लंबे समय तक शरीर में सूजन रहने से कोशिकाओं में असामान्य परिवर्तन होने लगते हैं। यह भविष्य में कैंसर का कारण बनते हैं। एल्डिहाइड का बनना- तेल के बार-बार गर्म होने से एल्डिहाइड जैसे विषैले यौगिक बनते हैं। ये यौगिक शरीर में सूजन और कोशिकाओं के डैमेज का कारण बनते हैं। एल्डिहाइड के कारण कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा रहता है। पोषक तत्व खत्म होते हैं- हर बार गर्म करने पर तेल के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाते हैं। इससे तेल की गुणवत्ता घटती है और हानिकारक तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है। कम गुणवत्ता वाला तेल पाचन तंत्र को भी प्रभावित करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करके कैंसर का बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष

होली पर तेल को बार-बार गर्म करके खाना पकाकर खाने से भी डीएनए डैमेज होता है। जो कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसलिए खुद को और अपने परिवार को कैंसर से बचाने के लिए तेल को बार-बार गर्म न करें। आपने किसी तेल में गुजिया या नमकीन को डीप फ्राई किया है, तो उसके बचे हुए तेल का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए करें।

You may like to read

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।