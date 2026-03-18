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मुंह के बैक्टीरिया से किडनी डैमेज का खतरा! डॉक्टर से जानिए कैसे रखें ओरल हेल्थ का ख्याल

जब मसूड़ों में सूजन या खून आता है, तो बैक्टीरिया आसानी से ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच सकते हैं, जिनमें किडनी भी शामिल है।

मुंह के बैक्टीरिया से किडनी डैमेज का खतरा! डॉक्टर से जानिए कैसे रखें ओरल हेल्थ का ख्याल
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Shyam Bihari Bansal

Written by Ashu Kumar Das |Updated : March 18, 2026 2:52 PM IST

हमारे यहां आज भी मुंह की सफाई को सिर्फ दांतों तक ही सीमित माना जाता है। लेकिन असल मायने में मुंह की सफाई में दांतों को ब्रश करना, फ्लॉश, माउथवॉश और टंग क्लीनर भी होता है। आपकी ओरल हेल्थ (Oral Health) का सीधा असर पूरे शरीर पर पड़ता है। कई रिसर्च में यह सामने आया है कि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया किडनी (Kidney) को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासतौर पर अगर आपको मसूड़ों की बीमारी (Gum Disease) या पायरिया है, तो यह खतरा और बढ़ जाता है।

मुंह के बैक्टीरिया कैसे किडनी को प्रभावित करते हैं?

  1. खून के जरिए बैक्टीरिया का फैलना- डॉ. श्याम बिहारी बंसल के अनुसार, जब मसूड़ों में सूजन या खून आता है, तो बैक्टीरिया आसानी से ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच सकते हैं, जिनमें किडनी भी शामिल है।
  2. क्रॉनिक इंफ्लेमेशन (Chronic Inflammation)- मसूड़ों की बीमारी शरीर में लगातार सूजन पैदा करती है। यह सूजन किडनी के फंक्शन को प्रभावित कर सकती है और धीरे-धीरे किडनी डैमेज का कारण बन सकती है।
  3. इम्यून सिस्टम हो जाता है कमजोर - डॉक्टर बताते हैं कि मुंह के बैक्टीरिया शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। जब शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो किडनी से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
  4. डायबिटीज और किडनी कनेक्शन- डायबिटीज के मरीजों में ओरल इंफेक्शन का खतरा अन्य की तुलना में ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज के मरीजों में किडनी इंफेक्शन का खतरा भी रहता है। इस तरह मुंह के बैक्टीरिया अप्रत्यक्ष रूप से किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं।

किडनी खराब होने का खतरा

किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है?

  1. जिनके मसूड़ों से खून आता है
  2. पायरिया या गम डिजीज के मरीज
  3. डायबिटीज के मरीज
  4. स्मोकिंग करने वाले लोग
  5. जो नियमित ब्रश नहीं करते

ओरल हेल्थ खराब होने के लक्षण

  1. मसूड़ों से खून आना
  2. मुंह से बदबू (Bad Breath)
  3. दांतों में दर्द या ढीलापन
  4. मसूड़ों में सूजन
  5. बार-बार मुंह में संक्रमण

डॉ.श्याम बिहारी बसंल कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपने शरीर में ये लक्षण 1 सप्ताह से ज्यादा नजर आते हैं, तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

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ओरल हेल्थ का ध्यान रखने के Tips

  1. ओरल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सुबह और रात सोने से पहले ब्रश करना बेहद जरूरी है।
  2. मुंह को साफ करने के ब्रश के अलावा दांतों के बीच फंसे खाने को निकालने के लिए फ्लॉस का इस्तेमाल करें।
  3. ब्रश और फ्लॉस के बाद भी मुंह में किसी प्रकार के बैक्टीरिया का प्रसार न हो, इसके लिए एंटीबैक्टीरियल माउथवॉश यूज करें। सुबह और शाम के समय माउथवॉश जरूर करें।

    दांत और ओरल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से चेकअप जरूर कराएं। इससे शुरुआती समस्याओं का समय पर इलाज हो जाता है।

    4. Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

  4. मुंह में ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस न बने, इसके लिए ज्यादा मीठा खाने से बचें। फल और सब्जियां खाएं। साथ ही दिन में 3 लीटर पानी जरूर पिएं।
  5. जीभ पर भी बैक्टीरिया जमा होते हैं, इसलिए टंग क्लीनर का इस्तेमाल करें। जीभ को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले साफ जरूर करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More