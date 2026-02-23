Add The Health Site as a
Pelvic Pain Women Causes: महिलाएं अक्सर नजरअंदाज करती हैं ये दर्द, हो सकता है इनम बीमारियों का संकेत

महिलाओं पीठ के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में दर्द के पीछे कई बीमारियां छुपी हुई (Pelvic Main Dard Hone ke Karan) होती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में-

VerifiedMedically Reviewed By: Dr.Geeta Jain

Written by Ashu Kumar Das |Published : February 23, 2026 5:32 PM IST

Back and Pelvic Pain Could It Be a Gynecological Problem in women : घर-परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए अक्सर महिलाएं खुद की सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए खुद की सेहत कब बैकसीट ले लेती है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। वर्किंग महिलाएं अक्सर पीठ के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में दर्द को गलत पोस्चर, ज्यादा बैठने या मांसपेशियों की थकान से जोड़कर नजरअंदाज कर देती हैं।

दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्योर हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता जैन (Dr. Geeta Jain, Maccure Hospital Delhi) के अनुसार, महिलाओं पीठ के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में दर्द के पीछे कई बीमारियां छुपी हुई होती हैं।

कब गंभीर हो जाता है पेल्विक एरिया का दर्द

महिलाओं के शरीर में पेल्विक एरिया गर्भाशय, ओवरी और आसपास के अंगों से जुड़ा होता है। इन अंगों में होने वाली किसी भी तरह की सूजन, संक्रमण या संरचनात्मक बदलाव का असर पीठ के निचले हिस्से और कमर तक महसूस हो सकता है। खासकर अगर दर्द बार-बार हो, लंबे समय तक बना रहे या पीरियड्स में बढ़ जाए, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।

पेल्विक एरिया का दर्द से होने वाली बीमारियां

  1. एंडोमेट्रियोसिस- डॉ. गीता जैन बताती हैं कि महिलाओं के पेल्विक एरिया में होने वाला दर्द एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसा टिशू गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है। इसमें पेल्विक दर्द, पीठ दर्द और पीरियड्स के दौरान तेज दर्द आम लक्षण होते हैं। कई महिलाओं को यह दर्द इतना सामान्य लगने लगता है कि वे सालों तक बिना जांच कराए इसे सहती रहती हैं, जबकि समय पर इलाज से स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।
  2. पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज- पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज यानी PID भी पेल्विक और पीठ दर्द की एक अहम वजह हो सकती है। यह आमतौर पर किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होती है और अगर इसका इलाज देर से किया जाए, तो यह दर्द के साथ-साथ प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी परेशानी का कारण बन सकता है।
  3. ओवरी में सिस्ट - पीठ के निचले और पेल्विक में होने वाला दर्द कई बार ओवरी में सिस्ट या फाइब्रॉइड जैसी समस्याओं के कारण भी होता है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि कई बार पेल्विक और पीठ के निचले हिस्से में दर्द लगातार न होकर रुक-रुक कर होता है, जिससे महिलाएं इसे सामान्य समझ लेती हैं। लेकिन अगर दर्द के साथ पेट भारी लगना, बार-बार पेशाब आना या पीरियड्स में बदलाव दिखे, तो जांच जरूरी हो जाती है।
  4. प्रेग्नेंसी- प्रेग्नेंसी के दौरान और प्रसव के बाद भी पेल्विक और पीठ दर्द आम है, लेकिन अगर यह दर्द असहनीय हो या लंबे समय तक बना रहे, तो इसके पीछे पेल्विक फ्लोर की कमजोरी या अन्य गाइनेकोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। प्रेग्नेंसी के दौरान होने वाले पेल्विक के दर्द को सही एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रीटमेंट से मैनेज किया जा सकता है।

पेल्विक में दर्द होने पर क्या करें?

डॉ. गीता जैन बताती हैं कि अगर महिलाओं को लगातार पेल्विक में दर्द महसूस होता है, तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पेल्विक में दर्द किन कारणों से हो रहा है, तो इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ मेडिकल टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। जिसके बाद दवाओं और थेरेपी के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है।

  • पेल्विक में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं।
  • पेल्विक में दर्द ओवरी सिस्ट की वजह हो सकती है।
  • प्रेग्नेंसी में पेल्विक में दर्द होना आम बात है।

