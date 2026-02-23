Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Back and Pelvic Pain Could It Be a Gynecological Problem in women : घर-परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए अक्सर महिलाएं खुद की सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए खुद की सेहत कब बैकसीट ले लेती है, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता है। वर्किंग महिलाएं अक्सर पीठ के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में दर्द को गलत पोस्चर, ज्यादा बैठने या मांसपेशियों की थकान से जोड़कर नजरअंदाज कर देती हैं।
दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्योर हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. गीता जैन (Dr. Geeta Jain, Maccure Hospital Delhi) के अनुसार, महिलाओं पीठ के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में दर्द के पीछे कई बीमारियां छुपी हुई होती हैं।
महिलाओं के शरीर में पेल्विक एरिया गर्भाशय, ओवरी और आसपास के अंगों से जुड़ा होता है। इन अंगों में होने वाली किसी भी तरह की सूजन, संक्रमण या संरचनात्मक बदलाव का असर पीठ के निचले हिस्से और कमर तक महसूस हो सकता है। खासकर अगर दर्द बार-बार हो, लंबे समय तक बना रहे या पीरियड्स में बढ़ जाए, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
डॉ. गीता जैन बताती हैं कि अगर महिलाओं को लगातार पेल्विक में दर्द महसूस होता है, तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। पेल्विक में दर्द किन कारणों से हो रहा है, तो इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ मेडिकल टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। जिसके बाद दवाओं और थेरेपी के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
