Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
High Uric Acid in Kids: यूरिक एसिड को आमतौर पर वयस्कों की समस्या माना जाता है। लेकिन, आजकल बच्चों और किशोरों में भी हाई यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिल रही है। इसके मुख्य कारण- खराब जीवनशैली और खान-पान की आदतें हैं। इसके अलावा, बच्चों में जेनेटिक कारणों की वजह से भी यूरिक एसिड का स्तर बढ़ सकता है। आपको बता दें कि यूरिक एसिड शरीर में प्यूरिन नामक रसायन के टूटने से बनता है, जो किडनी के जरिए पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। जब यह पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है, तो रक्त में जमा होकर जोड़ों को प्रभावित करने लगता है। इससे जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरिलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं यूरिक एसिड बच्चों में कैसे बढ़ता है?
बच्चों में यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
इनके अलावा, मोटापा, शारीरिक गतिविधि न करना, डिहाइड्रेशन, किडनी से जुड़ी समस्याएं और पारिवारिक इतिहास भी बच्चों में हाई यूरिक एसिड के जोखिम को बढ़ाते हैं। कुछ मामलों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या दवाइयों के दुष्प्रभाव से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है।
अगर बच्चा इन हिस्सों पर दर्द की शिकायत कर रहा है, तो आपको इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनके अलावा, अगर बच्चा चलने या खेलने से बचने लगे, बार-बार थकान महसूस करे या अचानक चिड़चिड़ा हो जाए, तो इन संकतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।
अगर बच्चा पेट दर्द और पेशाब में जलन की शिकायत भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि कई लोग बार-बार पेट दर्द, पेशाब में जलन या बार-बार पेशाब आना भी बढ़े हुए यूरिक एसिड का संकेत हो सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information