क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता? इन आसान पैरेंटिंग टिप्स से सुधारें उसका व्यवहार

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कई माता-पिता अक्सर इस बात से परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं मानता या बार-बार समझाने के बाद भी अनसुना कर देता है। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों का यह व्यवहार हमेशा जानबूझकर किया गया नहीं होता, बल्कि यह उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा भी हो सकता है। छोटे बच्चों का दिमाग अभी पूरी तरह विकसित नहीं होता। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित होती है और वे एक समय में कई बातों को समझने में सक्षम नहीं होते। यही कारण है कि जब आप उन्हें एक साथ कई निर्देश देते हैं, तो वे कन्फ्यूज हो जाते हैं और सही प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। कई बार वे सुन तो रहे होते हैं, लेकिन समझने और उस पर अमल करने में समय लेते हैं। डॉ. शोरूक मोटवानी कि, कंसल्टेंट – चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री, नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल, मुंबई के अनुसार, छोटे बच्चे अभी सीखने की प्रक्रिया में होते हैं। उनका ध्यान जल्दी भटकता है और वे एक साथ कई निर्देशों को समझने में सक्षम नहीं होते। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं बच्चे क्यों नहीं सुनते आपकी बात और कैसे करें उनमें सुधार?
बच्चों के बात न सुनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो निम्न हैं-
इन सभी कारणों से बच्चा कंफ्यूज हो सकता है और सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। इसलिए आपको इन कारणों को समझने की जरूरत होती है।
कुछ आसान टिप्स की मदद से आप अपने बच्चों के न सुनने की आदतों को सुधार सकते हैं, जैसे-
अक्सर हम बच्चों को एक साथ कई चीजों को लेकर उन्हें समझाने लगते हैं, जिसकी वजह से वे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के एक समय में एक ही बात को समझाएं। ताकि वे आपकी बातों को बेहतर ढंग से समझ सके।
अक्सर हम बच्चों का डांटते या फिर कुछ भी बोलते समय यहां-वहां देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वे ऐसे ही बोल रहें। इसलिए जब भी आप अपने बच्चों को कोई बात समझाएं, तो उनकी आंखों में देखकर बात करें। इससे उसका ध्यान आपकी ओर रहेगा और वे आपकी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे।
बच्चे को छोटे-छोटे विकल्प दें, जैसे – 'तुम पहले होमवर्क करोगे या खाना खाओगे?' इससे उनके अंदर निर्णय लेने की आदत विकसित होगी और वे आपकी बातों को अनदेखा नहीं करेंगे। अगर आप उन्हें एक साथ कई ज्यादा विकल्प देते हैं, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में वे आपकी बातों को अनदेखा कर सकते हैं।
जब बच्चा आपकी बात मानता है, तो उसकी तारीफ करें। इससे वह अच्छे व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित होंगे और आपकी हर एक बात मानेंगे।
नियमित दिनचर्या बच्चों को अनुशासित बनाती है और उन्हें समझने में मदद करती है कि कब क्या करना है। इसलिए अपने बच्चों के लिए एक सही रुटीन बनाएं, जिससे वे हमेशा फॉलो कर सके।
अगर बच्चा नाम पुकारने पर भी प्रतिक्रिया नहीं देता, बहुत ज्यादा हाइपरएक्टिव है और बोलने में देरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत होती है। बच्चों में सुनने की आदत धीरे-धीरे विकसित होती है। सही मार्गदर्शन, धैर्य और सकारात्मक माहौल से आप अपने बच्चे के व्यवहार में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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