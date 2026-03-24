बच्चा रात में क्यों नहीं सोता? उनकी नींद बार-बार टूटने की क्या होती है वजह

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Frequent night waking baby: बच्चों का रात में बार-बार जागना (Frequent Night Waking) कई माता-पिता के लिए काफी चिंताजनक और थकान का कारण बन जाता है। लेकिन एक्सपर्ट की मानें तो बच्चों में ऐसा होना काफी सामान्य है। यह किसी समस्या का संकेत नहीं होता है, बल्कि यह उनके विकास का ही एक हिस्सा माना जाता है। मुंबई स्थित Narayana Health SRCC Children’s Hospital में पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी की सीनियर कंसल्टेंट, डॉ. इंदु खोसला का कहनाा है कि बच्चों की नींद कई शारीरिक और व्यवहारिक कारणों से प्रभावित होती है। इस लेख में हम इस विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए डॉक्टर से जानते हैं बच्चों की बार-बार नींद डिस्टर्ब क्यों होती है?
बच्चों की बार-बार नींद खराब या डिस्टर्ब होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं-
डॉक्टर का कहना है कि बच्चों के शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक (Circadian Rhythm) और Melatonin हार्मोन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। इसी वजह से नींद बार-बार टूटती है, उनकी नींद गहरी लंबे समय तक नहीं हो पाती है। वहीं, Sleep Regression के फेज आते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, समय के साथ यह अपने आप ठीक होने लगता है।
जब बच्चा तेजी से बढ़ता है या नई चीजें सीखता है, जैसे चलना, बोलना इत्यादि। ऐसी स्थिति में भी बच्चा बार-बार जाग सकता है। क्योंकि इस समय उनका दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उनकी नींद हल्की हो जाती है। ऐसे में आपका बच्चा बार-बार उठ सकता है।
सोने से पहले मोबाइल/टीवी देखने से भी बच्चों की नींद प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अनियमित सोने-जागने का समय और शाम के समय अगर आपका बच्चा ज्यादा खेल या उत्तेजित रहता है। तो ऐसे में उनकी नींद बार-बार टूट सकती है। डॉक्टर का कहना है कि ये सभी चीजें बच्चे केनेचुरल स्लीप साइकिल को बिगाड़ देती हैं। ऐसे में कुछ चीजों का आपको भी ध्यान रखने की जरूरत होती है, ताकि आपके बच्चे की नींद बार-बार न टूटे।
अगर बच्चा गोद में झूलकर, दूध पीकर या किसी खास तरीके से सोता है, तो रात में उठने पर वही चीजें फिर से चाहिए होती हैं, जिससे नींद बार-बार टूटती है।
अगर आप अपने बच्चों की नींद को सुधारना चाहते हैं, तो कुछ खास स्लीप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, जैसे-
अगर बच्चे में ये लक्षण दिखें तो तुरंत सलाह लें, जैसे-
ऐसे लक्षण दिखने पर फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि अगर उन्हें किसी तरह की तकलीफ हो, तो समय पर उनका इलाज हो सके।
ध्यान रखें कि बच्चों में नींद का बार-बार टूटना आम बात है और यह उनके विकास का हिस्सा होता है। सही रूटीन, शांत माहौल और धैर्य के साथ धीरे-धीरे बच्चों की नींद बेहतर हो जाती है।
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