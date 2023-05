ब्रिटेन में ओमिक्रोन संक्रमण के कारण अधिक शिशु हॉस्पिटल में भर्ती, नजर आ रहे हैं ये लक्षण

शिशुओं में ओमिक्रोन के लक्षण

समाचार पत्र द गार्जियन के अनुसार, ब्रिटेन में ओमिक्रोन की मौजूदा लहर के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले शिशुओं की संख्या में इजाफा हुआ है।

Omicron symptoms in new born babies in Hindi: ओमिक्रोन वेरिएंट (Omicron Variant) पूरी दुनिया के अधिकांश देशों में फैल चुका है। प्रतिदिन लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। अब तो बड़े-बुजुर्गों, किशोरों के साथ ही शिशुओं के भी ओमिक्रोन से संक्रमित होने की खबरें आने लगी हैं। समाचार पत्र द गार्जियन के अनुसार, ब्रिटेन में ओमिक्रोन की मौजूदा लहर के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले शिशुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। जहां हर दिन कोरोना के पॉजिटिव मामलों के बढ़ने की उम्मीद है, वहीं नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि हॉस्पिटल में इस नए वेरिएंट से पीड़ित शिशुओं की संख्या के अनुपात में भी बदलाव आया है।

हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं शिशु

साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमर्जेंसीज (सेज) द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित इसारिक/ को-सीआईएन अध्ययन डाटा और एनएचएस अस्पतालों के समग्र आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि पिछली कोविड लहरों में अस्पताल में भर्ती लगभग 30 % बच्चे एक वर्ष से कम उम्र के थे। दिसंबर और जनवरी के बीच, जब ओमिक्रोन देश भर में तेजी से फैल गया, तो यह अनुपात 42 % से अधिक था, जिसमें गरीब क्षेत्रों के बच्चे अधिक प्रभावित थे। इन आंकड़ों में यह जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कोविड के कारण शिशु हॉस्पिटल में थे या किसी अन्य कारण से उनमें इस संक्रमण का पता चला था। हालांकि, दूसरी लहर में अधिकांश शिशु कोरोना की वजह से अस्पतालों में भर्ती थे।

ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले अनुपात के लिए एक समान प्रवृत्ति दर्ज की गई है और पहली कोविड लहर में शिशुओं को लगभग सात दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था, जो इस लहर में कम होकर दो दिनों से कम हो गया है। अस्पतालों में अधिकांश शिशुओं को बुखार और खांसी की दिक्क्त देखी गई थी। ओमिक्रोन वायरस शिशुओं (Symptoms of Omicron in Babies) में काफी हल्का असर कर रहा है। उनमें हल्की खांसी, नाक बहना जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं।

