मानसून में बीमारियों से बचने के लिए क्या करें? आयुष मंत्रालय ने शेयर किए टिप्स

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : July 20, 2026 7:02 AM IST
बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत लेकर आता है, वहीं अपने साथ कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम भी लेकर आता है। इस मौसम में नमी बढ़ने, जगह-जगह पानी भरने और गंदगी के कारण बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं। यही वजह है कि मानसून के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फंगल इंफेक्शन, पेट संबंधी संक्रमण और त्वचा से जुड़ी परेशानियों का खतरा कई गुणा ज्यादा हो जाता है। मानसून में इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए साफ- सफाई का खास ध्यान करना जरूरी है। भारतीय आयुष मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ आदतों के बारे में बताया है। इन्हें अपनाकर मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
मानसून में सबसे जरूरी आदत है हाथों की सफाई। दिनभर में हम कई ऐसी चीजों को छूते हैं, जिन पर कीटाणु मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में अगर बिना हाथ धोए खाना खाया जाए या चेहरे को छुआ जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। भारतीय आयुष मंत्रालय के अनुसार, साबुन और साफ पानी से नियमित रूप से हाथ धोना कई संक्रामक बीमारियों से बचाव का आसान तरीका है। खासकर खाना खाने से पहले, शौचालय के उपयोग के बाद और बाहर से घर लौटने पर हाथ जरूर धोने चाहिए।
बारिश में भीगना कई लोगों को पसंद होता है, लेकिन लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। भीगे हुए कपड़ों में नमी के कारण त्वचा पर फंगस और बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं, जिससे खुजली, दाद, रैशेज और त्वचा से जुड़ी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अगर आप बारिश में भीग जाएं तो घर पहुंचते ही सूखे और साफ कपड़े पहनें। साथ ही भीगे हुए कपड़ों को अच्छी तरह धोकर धूप या खुली हवा में सुखाएं।
मानसून में पैरों का लंबे समय तक गीला रहना फंगल संक्रमण का एक बड़ा कारण बन सकता है। पानी भरी सड़कों पर चलने के बाद पैरों को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाना जरूरी है। अगर जूते या मोजे गीले हो जाएं तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। भारतीय आयुष मंत्रालय के अनुसार, पैरों को साफ और सूखा रखना मानसून में होने वाले फंगल इंफेक्शन से बचाव करने में मदद करता है।
बारिश के मौसम में शरीर की सफाई के साथ- साथ अपने आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
इस दौरान घर और आसपास पानी जमा होने पर मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। यही मच्छर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं। इसलिए घर की छत, गमलों, कूलर, बाल्टी, टायर या अन्य जगहों पर पानी बिल्कुल भी जमा न होने दें।
मानसून के दौरान हेल्दी रहने के लिए महंगे इलाज की नहीं, बल्कि अच्छी आदतों की जरूरत होती है। सही तरीके से हाथ धोना, बारिश में भीगने के तुरंत बाद कपड़े बदलना, पैरों को साफ रखना, आसपास सफाई बनाए रखने से बीमारियों से बचाव किया जा सकता है।
Discaliemr: यह लेख केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। बारिश के मौसम में अगर आप भी बार- बार बीमार पड़ते हैं तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें।