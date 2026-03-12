30 दिन तक सिगरेट से दूरी बनाते ही शरीर में दिखेंगे कमाल के बदलाव, जानें क्या-क्या होगा असर

अगर आप 30 दिनों तक धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे तो शरीर में कई अच्छे बदलाव नजर आने लगेंगे। जानें, इनके बारे में

धूम्रपान सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन, टार और कई हानिकारक केमिकल्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे त्वचा, बाल, हृदय, फेफड़े और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि जैसे ही धूम्रपान छोड़ा जाता है, शरीर धीरे-धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। सिर्फ 30 दिनों तक सिगरेट से दूरी बनाकर रखने से शरीर में कई अच्छे बदलाव नजर आने लगते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन डॉ. अक्षय बुधराजा (Dr. Akshay Budhraja, Senior Consultant & HOD Respiratory & Sleep Medicine at Aakash Healthcare) से जानते हैं 30 दिन तक सिगरेट छोड़ने से क्या होता है?

त्वचा पर दिखने लगता है निखार

धूम्रपान का असर त्वचा पर भी देखने को मिलता है। सिगरेट पीने से त्वचा तक पर्याप्त ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। इसकी वजह से त्वचा बेजान, रूखी और समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है। धूम्रपान करने वाले लोगों की त्वचा की रंगत भी डल होने लगती है। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ देता है, तो इससे रक्त संचार बेहतर होने लगता है। कुछ ही सप्ताह में इसका असर त्वचा पर देखने को मिल जाता है। धूम्रपान छोड़ने से त्वचा की रंगत बेहतर नजर आने लगती है। इससे उम्र बढ़ने के लक्षणों में भी कमी आने लगती हैं।

फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होती है

धूम्रपान फेफड़ों को कई तरह से नुकसान पहुंचता है। लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़ों में सूजन हो जाती है और बलगम का जमाव बढ़ जाता है। इसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और खांसी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीना छोड़ देता है, तो कुछ ही दिनों में फेफड़े खुद को साफ करने लगते हैं। 3 से 4 सप्ताह में फेफड़ों की कार्यक्षमता में बेहतर होने लगती है। साथ ही, शारीरिक गतिविधियों के दौरान थकान भी कम महसूस होती है।

दिल की सेहत में सुधार

धूम्रपान में मौजूद निकोटीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, इससे रक्त प्रवाह प्रभावित हो जाता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप धूम्रपान करना छोड़ देंगे, तो इससे रक्त वाहिकाएं धीरे-धीरे सामान्य होने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। लगभग 30 दिनों तक धूम्रपान न करने से रक्तचाप और हृदय की कार्यप्रणाली में सुधार हो जाता है। इससे हृदय रोगों का जोखिम भी धीरे-धीरे कम होने लगता है।

इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है

लगातार धूम्रपान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे कई तरह के रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान छोड़ने के बाद शरीर की इम्यून प्रतिक्रिया धीरे-धीरे मजबूत होने लगती है। लगभग एक महीने के अंदर कोशिकाएं बेहतर तरीके से काम करने लगती हैं। इससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में काफी मदद मिलेगी।

बालों की सेहत में होता है सुधार

धूम्रपान करने से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। धूम्रपान छोड़ने के बाद शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है और बालों को पर्याप्त पोषण मिलने लगता है। लगभग 30 दिन तक धूम्रपान छोड़ने से बालों की गुणवत्ता बेहतर होती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।