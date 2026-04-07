अगर छवें महीने में डिलीवरी हुई तो क्या होगा? जानिए प्रीमैच्योर बेबी के सर्वाइवल रेट पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

समय से पहले जन्मे बच्चों को लेकर माता-पिता के मन में कई सवाल रहते हैं। सबसे पहला सवाल क्या उनका बच्चा सर्वाइव कर पाएगा। इसका जबाव बच्चे की स्थिति पर निर्भर करता है। डॉक्टर केकिन से जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से-

समय से पहले जन्में बच्चों का सर्वाइवल रेट क्या होता है?

At what age can a premature baby survive : बच्चे का जन्म लेना, हर एक घर के लिए खुशी का महौल है। लेकिन जब यही बच्चा समय से पहले जन्म ले, तो माता-पिता के मन में खुशी के साथ डर बना रहता है। एनआईसीयू के गेट के सामने खड़े होकर, उनकी आंखों में डॉक्टर के लिए बस एक ही सवाल रहता है कि क्या उनका बच्चा सर्वाइव कर पाएगा? क्या वे आगे चलकर सामान्य जिंदगी जी पाएगा? ऐसे सवालों के साथ वे अपने बच्चे का NICU से निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं।

इस विषय पर मुंबई स्थिति नारायण हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. केकिन गाला का कहना है कि किसी भी प्रीमैच्योर बेबी (Premature baby) के जीवित रहने की संभावना कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सबसे प्रमुख हैं, गैस्टेशनल एज, जन्म के समय बच्चे का वजन और नवजात शिशु को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है।

प्रीमैच्योर बेबी किसे कहते हैं?

जब कोई बच्चा 37 सप्ताह से पहले जन्म ले लेता है, तो ऐसे बच्चे को प्रीमैच्योर (Premature) माना जाता है। डॉक्टर केकिन का कहना है कि जितना जल्दी बच्चा जन्म लेता है, उतना ही उसके सामने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, मेडिक साइंड से फिलहाल काफी ज्यादा प्रगति कर ली है, ऐसे में आज के समय में पहले की तुलना में ऐसे बच्चों के जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ गई है।

बढ़ा है 24 से 28 सप्ताह के बीच जन्मे बच्चों का सर्वाइवल रेट

डॉक्टर बताती हैं कि आज के समय में नवजात देखभाल (Neonatal Care) और एनआई सीयू (Neonatal Intensive Care Unit) की सुविधाएं काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं, जिसके चलते अब 24 से 28 सप्ताह के बीच जन्मे शिशुओं के भी जीवित रहने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि, इस अवस्था में जन्मे बच्चों को अत्यधिक गहन देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके लंग्स, ब्रेन और अन्य अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं।

वहीं, 32 से 34 सप्ताह के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की स्थिति इससे पहले जन्में बच्चों की तुलना में बेहतर होती है। ऐसे शिशुओं में जीवित रहने की संभावना काफी अधिक होती है और उनमें लॉन्ग टप्म जटिलताएं भी कम देखने को मिलती हैं। फिर भी, शुरुआती समय में उन्हें लगातार निगरानी और विशेष देखभाल की जरूरत होती है।

प्रीमैच्योर बेबी के सर्वाइवल को प्रभावित करने वाले कारक - Factors Affecting the Survival of Premature Babies

गर्भावस्था की अवधि - डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा जितना अधिक समय बच्चा गर्भ में रहता है, उतना ही उसका विकास बेहतर होता है और जीवित रहने की संभावना बढ़ती है। जन्म का वजन - कम वजन वाले बच्चों को संक्रमण और अन्य समस्याओं का अधिक खतरा होता है। इसलिए इन्हें अधिक देखभाल की जरूरत होती है। NICU की सुविधा - बच्चे को किस तरह की NICU में सुविधा मिली है, यह भी उनके सर्वाइवल को प्रभावित करती है। NICU में उन्हें वेंटिलेशन, टेप्रेचर कंट्रोल और संक्रमण से सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो बच्चे की जान बचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। समय पर ट्रीटमेंट - जन्म के तुरंत बाद सही उपचार और निगरानी से बच्चे की स्थिति में सुधार होता है। लंबी अवधि की देखभाल - कुछ मामलों में बच्चों को आगे भी नियमित जांच और फॉलो-अप की जरूरत होती है, ताकि उनके विकास पर नजर रखी जा सके।

घर पर कैसे करें समय से पहले जन्मे बच्चे की देखभाल?

अगर आपका बच्चा NICU से बाहर आ चुका है, तो घर पर कुछ जरूरी टिप्स से उनकी बेहतर देखभाल कर सकते है। आइए जानते हैं-

Preterm Baby

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कंगारू मदर केयर (KMC) जरूर दें।

बच्चे को हर 2 घंटे पर ब्रेस्टफीड जरूर कराएं।

स्वच्छता और संक्रमण से बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश करें।

कमरे का तापमान कंट्रोल करके रखें।

डॉक्टर केकिन कहते हैं कि हमें यह समझना जरूरी है कि हर प्रीमैच्योर बेबी अलग होता है और उसकी स्थिति भी अलग हो सकती है। सही समय पर इलाज, अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख और परिवार के सहयोग से ही शिशुओं को एक स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है।

Highlights

समय से पहले जन्में बच्चों को KCM देना जरूरी होता है।

24 सप्ताह से बाद जन्में बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं।

32 सप्ताह के बाद जन्में बच्चों का सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।