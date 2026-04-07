अगर छवें महीने में डिलीवरी हुई तो क्या होगा? जानिए प्रीमैच्योर बेबी के सर्वाइवल रेट पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

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At what age can a premature baby survive : बच्चे का जन्म लेना, हर एक घर के लिए खुशी का महौल है। लेकिन जब यही बच्चा समय से पहले जन्म ले, तो माता-पिता के मन में खुशी के साथ डर बना रहता है। एनआईसीयू के गेट के सामने खड़े होकर, उनकी आंखों में डॉक्टर के लिए बस एक ही सवाल रहता है कि क्या उनका बच्चा सर्वाइव कर पाएगा? क्या वे आगे चलकर सामान्य जिंदगी जी पाएगा? ऐसे सवालों के साथ वे अपने बच्चे का NICU से निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं।
इस विषय पर मुंबई स्थिति नारायण हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. केकिन गाला का कहना है कि किसी भी प्रीमैच्योर बेबी (Premature baby) के जीवित रहने की संभावना कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। इनमें सबसे प्रमुख हैं, गैस्टेशनल एज, जन्म के समय बच्चे का वजन और नवजात शिशु को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है।
जब कोई बच्चा 37 सप्ताह से पहले जन्म ले लेता है, तो ऐसे बच्चे को प्रीमैच्योर (Premature) माना जाता है। डॉक्टर केकिन का कहना है कि जितना जल्दी बच्चा जन्म लेता है, उतना ही उसके सामने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि, मेडिक साइंड से फिलहाल काफी ज्यादा प्रगति कर ली है, ऐसे में आज के समय में पहले की तुलना में ऐसे बच्चों के जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ गई है।
डॉक्टर बताती हैं कि आज के समय में नवजात देखभाल (Neonatal Care) और एनआई सीयू (Neonatal Intensive Care Unit) की सुविधाएं काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं, जिसके चलते अब 24 से 28 सप्ताह के बीच जन्मे शिशुओं के भी जीवित रहने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि, इस अवस्था में जन्मे बच्चों को अत्यधिक गहन देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके लंग्स, ब्रेन और अन्य अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते हैं।
वहीं, 32 से 34 सप्ताह के बीच जन्म लेने वाले बच्चों की स्थिति इससे पहले जन्में बच्चों की तुलना में बेहतर होती है। ऐसे शिशुओं में जीवित रहने की संभावना काफी अधिक होती है और उनमें लॉन्ग टप्म जटिलताएं भी कम देखने को मिलती हैं। फिर भी, शुरुआती समय में उन्हें लगातार निगरानी और विशेष देखभाल की जरूरत होती है।
अगर आपका बच्चा NICU से बाहर आ चुका है, तो घर पर कुछ जरूरी टिप्स से उनकी बेहतर देखभाल कर सकते है। आइए जानते हैं-
Preterm Baby
डॉक्टर केकिन कहते हैं कि हमें यह समझना जरूरी है कि हर प्रीमैच्योर बेबी अलग होता है और उसकी स्थिति भी अलग हो सकती है। सही समय पर इलाज, अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख और परिवार के सहयोग से ही शिशुओं को एक स्वस्थ जीवन दिया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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