किस उम्र के बाद हड्डियां ज्यादा कमजोर होने लगती हैं? ऐसे में किन बातों का ध्यान रखें

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Haddi kamjor hona: हड्डियां हमारे शरीर की सबसे मजबूत संचरना होती है, जो सारे शरीर की संरचना को संभालने का काम करती हैं। यहां तक कि पूरे शरीर को ताकतवर बनाने वाली मांसपेशियों को भी हड्डियों का ही सहारा होता है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है और यह सच भी है। बचपन में हड्डियां कमजोर होती हैं, क्योंकि शरीर विकसित हो रहा होता है और धीरे-धीरे ये हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन जिस प्रका हड्डियां उम्र के साथ-साथ मजबूत होती हैं, उसी प्रकार यही हड्डियां उम्र के साथ-साथ कमजोर भी पड़ जाती हैं। हड्डियां सिर्फ बुढ़ापा आने के कारण ही नहीं बल्कि उससे काफी पहले कमजोर पड़ने लग जाती हैं और उसके पीछे का कारण आमतौर पर खराब डाइट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल होता है। इस लेख में हम जानेंगे कि अगर आपकी डाइट व लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो किस उम्र के बाद हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं और ऐसे में क्या किया जाना चाहिए।
आपकी हड्डियां किस उम्र के बाद कमजोर होने लगती हैं, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लाइफस्टाइल और डाइट कैसा है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का लाइफस्टाइल खराब है, जैसे एक्सरसइज न करना, स्मोकिंग व ड्रिंक करना आदि तो और साथ ही वह अच्छा पोषक तत्वों से युक्त डाइट नहीं ले रहा है तो 30 की उम्र में आते-आते उसकी हड्डियां कमजोर पड़ने लग जाती हैं।
हालांकि, इसमें आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि आपकी लाइफस्टाइल व डाइट हैबिट्स बहुत ज्यादा खराब हैं, तो यह भी हो सकता है कि 30 की उम्र से पहले ही आपकी हड्डियां कमजोर होने लग जाएं। वहीं कई बार किसी व्यक्ति को हड्डियों से जुड़ी कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं जो हड्डियों में कमजोरी का कारण बनती हैं, जैसे ओस्टियोपोरोसिस के कारण हड्डियां कमजोर पड़ना।
हड्डियां जब कमजोर पड़ने लगती हैं, तो कुछ खास लक्षण देने लगती हैं। वैसे तो ये लक्षण हर व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर मामलों में जो लक्षण देखे जाते हैं वे कुछ इस प्रकार हो सकते हैं -
हालांकि, जरूरी नहीं है कि ये लक्षण हड्डियों की कमजोरी के ही हो बल्कि खई बार ये तो ये लक्षण हड्डियों से जुड़ी किसी बीमारी और यहां तक कि इन्फेक्शन आदि से भी जुडे हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये लक्षण महूस होते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर से जांच कराएं और पता लगाएं कि ये लक्षण आखिर किस कारण से हो रहे हैं।
30 की उम्र के आसपास हड्डियों का कमजोर होना कोई आम बात नही है, यह सबसे पहले खराब जीवनशैली और डाइट का ही संकेत देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां इतनी जल्दी कमजोर न पड़ें तो सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स में सुधार लाना है, जो इस प्रकार है -
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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