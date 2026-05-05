भारत में इतने करोड़ लोग हैं अस्थमा से पीड़ित, गलत पहचान से बढ़ रहा संकट: रिपोर्ट

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Written By: Anju Rawat | Published : May 5, 2026 2:26 PM IST
आज यानी 5 मई को दुनियाभर में विश्व अस्थमा दिवस (World Asthma Day) मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अस्थमा एक फेफड़ों की बीमारी है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह बीमारी श्वसन नलिकाओं के आसपास की मांसपेशियों में सूजन और अकड़न के कारण होती है। इसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। खांसी, घरघराहट, सांस फूलना और सीने में जकड़न अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं। प्रदूषण और धूल-मिट्टी, अस्थमा के मुख्य कारण माने जाते हैं। भारत में अस्थमा के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है।
The Lancet Respiratory Medicine में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से प्रभावित हैं। भारत में अस्थमा के मामले वैश्विक बोझ का एक बड़ा हिस्सा है जो 13 फीसदी है। वहीं, अस्थमा से होने वाली वैश्विक मौतों में लगभग 42 फीसदी योगदान भारत का है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत में अस्थमा की बीमारी सिर्फ मरीजों की संख्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उपचार में कमियों से भी जुड़ा हुआ है।
Disclaimer: भारत में अस्थमा के मरीजों की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, अस्थमा से हर साल लाखों लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। इसलिए अस्थमा के लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। समय पर पहचान और इलाज से अस्थमा रोगियों की जान बचाई जा सकती है।
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