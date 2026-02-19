गठिया या गाउट: हाई यूरिक एसिड किस बीमारी का बनता है कारण? जानें क्यों होता है जोड़ों में दर्द

कम उम्र के लोगों में भी गाउट की समस्या देखने को मिलती है। मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके जोखिम को बढ़ाते हैं।

High Uric Acid: शरीर में यूरिक एसिड को एक सामान्य रसायन माना जाता है, जो प्यूरीन नामक तत्व के टूटने से बनता है। प्यूरीन कई खाद्य पदार्थों और शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। आमतौर पर यूरिक एसिड खून में घुलकर किडनी के जरिए पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन, जब यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है या शरीर से ठीक तरह से बाहर नहीं निकल पाता, तो यह समस्या शुरू होती है। आपको बता दें कि खून में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ना हाइपरयूरिसीमिया कहलाता है। यही स्थिति आगे चलकर गाउट का कारण बनती है। शुरुआत में इसके लक्षण महसूस नहीं होते हैं, लेकिन बाद में यह जोड़ों को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. रवि कुमार (Dr. Ravi Kumar, Consultant - Nephrology, Narayana Hospital Jaipur) से जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से गठिया होता है या गाउट?

हाई यूरिक एसिड किस बीमारी का बनता है कारण: गठिया या गाउट?

जब खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो इसके क्रिस्टल जोड़ों में जमा होने लगते हैं। फिर ये क्रिस्टल जोड़ों में सूजन और तेज दर्द पैदा करते हैं। इसकी वजह से पैर के अंगूठे में सूजन और दर्द शुरू हो जाता है। रात के समय में यह दर्द बढ़ जाता है। हाई यूरिक एसिड गाउट का कारण बन सकता है। लेकिन, आपको बता दें कि गाउट को गठिया का एक प्रकार माना जाता है। यह केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। बल्कि, कम उम्र के लोगों में भी गाउट की समस्या देखने को मिलती है। मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके जोखिम को बढ़ाते हैं।

क्या हाई यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों को प्रभावित करता है?

हाई यूरिक एसिड सिर्फ जोड़ों तक सीमित नहीं रहता है। जब लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो इससे किडनी भी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल किडनी में जमा हो जाते हैं और फिर पथरी बनाते हैं। इसकी वजह से पेशाब में जलन और दर्द हो सकता है। हाई यूरिक एसिड बार-बार होने वाले संक्रमण का कारण भी बन सकता है। कुछ मामलों में हाई यूरिक एसिड किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर देता है।

किन लोगों में ज्यादा रहता है हाई यूरिक एसिड और गाउट का जोखिम

जो लोग ज्यादा प्रोटीन और प्यूरीन युक्त आहार का सेवन करते हैं, उनमें यूरिक एसिड की समस्या बढ़ सकती है।

रेड मीट, ऑर्गन मीट, सी फूड और बीयर का सेवन करने वाले लोगों में यूरिक एसिड और गाउट का जोखिम ज्यादा रहता है।

इसके अलावा, ज्यादा फ्रूक्टोज युक्त पेय पदार्थ भी यूरिक एसिड और गाउट को बढ़ाते हैं।

जो लोग पानी कम पीते हैं, उनमें यूरिक एसिड का खतरा ज्यादा रहता है।

ज्यादा रहता है। मोटापा भी यूरिक एसिड बढ़ने का एक मुख्य कारण हो सकता है।

जो लोग फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं, उनमें इसका खतरा ज्यादा बना रहता है।

ब्लड प्रेशर की दवाइयां यूरिक एसिड को बढ़ा सकती हैं।

हाई यूरिक एसिड का पता कैसे चलेगा?

हाई यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए एक साधारण ब्लड टेस्ट किया जाता है। जब खून में यूरिक एसिड की मात्रा 6.8 mg/dL से अधिक होती है, तो इस स्थिति को हाई यूरिक एसिड माना जाता है। जब लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो इस स्थिति में डॉक्टर दवाइयां लिख सकते हैं।

हाई यूरिक एसिड के लक्षण

यूरिक एसिड बढ़ने पर आपको कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इसमें शामिल हैं-

गाउट से बचने के उपाय

गाउट से बचाव के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बरुत जरूरी है।

अपनी डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन जरूर शामिल करें।

रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी गाउट की समस्या से बचा जा सकता है।

समय-समय पर यूरिक एसिड की जांच कराएं।

हाई यूरिक एसिड को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए।

