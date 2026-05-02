क्या गर्मियों में हार्ट अटैक आने के चांस ज्यादा होते हैं? जानें कारण और उपाय

Kya Garmiyo Mai Heart Attack Jyada Aate Hain: अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गर्मियों में हार्ट अटैक के केस ज्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं।

Written By: Dr Samir Kubba | Published : May 2, 2026 5:10 PM IST

Image credits by: हार्ट अटैक

गर्मियों में हार्ट अटैक आने के चांस को लेकर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या तेज गर्मी दिल के लिए ज्यादा खतरनाक होती है। आमतौर पर हार्ट अटैक को सर्दियों से जोड़ा जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि अत्यधिक गर्मी भी दिल पर गंभीर असर डाल सकती है। खासतौर पर भारत जैसे देश में, जहां गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, वहां हार्ट अटैक का खतरा कुछ परिस्थितियों में बढ़ सकता है।

गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान नियंत्रित रखने के लिए दिल को सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ती है। मेरे अनुसार जब बाहर का तापमान बढ़ता है, तो शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में दिल तेजी से धड़कता है ताकि त्वचा तक ज्यादा खून पहुंचाया जा सके और गर्मी बाहर निकले। जिन लोगों को पहले से हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या होती है, उनके लिए यह अतिरिक्त दबाव खतरनाक साबित हो सकता है।

गर्मियों में हार्ट अटैक आने का पहला कारण है डिहाइड्रेशन

डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी गर्मियों का एक बड़ा जोखिम है। जब पर्याप्त पानी नहीं पिया जाता, तो खून गाढ़ा हो सकता है। गाढ़ा खून आसानी से थक्के बना सकता है, जो दिल की धमनियों को ब्लॉक कर सकता है। यही ब्लॉकेज आगे चलकर हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। बुजुर्ग लोग और वे लोग जो धूप में ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन का खतरा और भी अधिक होता है।

बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस न होना

गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन भी दिल की सेहत पर असर डालता है। पसीने के साथ सोडियम, पोटेशियम और अन्य जरूरी मिनरल्स शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इनकी कमी से हार्ट रिद्म यानी दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, जिससे सीने में दर्द, चक्कर आना या गंभीर मामलों में हार्ट अटैक तक हो सकता है।

गर्मी से अचानक ब्लड प्रेशर कम होना

एक और अहम कारण है गर्मी में ब्लड प्रेशर का गिरना या अचानक बढ़ना। कुछ लोगों में तेज गर्मी के कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कमजोरी और बेहोशी की स्थिति बन सकती है। वहीं, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ज्यादा रहता है, उनमें गर्मी के कारण दिल पर अतिरिक्त तनाव पड़ सकता है। यह स्थिति हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकती है।

लाइफस्टाइल ये आदतें पड़ती हैं भारी

गर्मियों में लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ आदतें भी खतरे को बढ़ाती हैं। अत्यधिक कैफीन या अल्कोहल का सेवन, धूप में भारी एक्सरसाइज करना, या लंबे समय तक बिना आराम के काम करना दिल के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा, कई लोग गर्मी में अपनी नियमित दवाइयों को सही समय पर नहीं लेते या पानी कम पीते हैं, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है।

You may like to read

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति में गर्मियों में हार्ट अटैक का खतरा समान नहीं होता। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने वाले, नियमित चेकअप कराने वाले और सावधान रहने वाले लोगों में यह जोखिम कम हो सकता है। सही जानकारी और थोड़ी सी सतर्कता से गर्मियों में भी दिल को सुरक्षित रखा जा सकता है।

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या उपाय करें?

उपायों की बात करें तो सबसे पहला और अहम कदम है शरीर को हाइड्रेट रखना। दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, भले ही प्यास न लगी हो। नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय भी फायदेमंद होते हैं। बहुत मीठे या कैफीन युक्त ड्रिंक्स से बचना बेहतर होता है।

- दूसरा, धूप में निकलते समय सावधानी बरतें। दोपहर के समय, जब गर्मी सबसे ज्यादा होती है, बाहर जाने से बचें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, सिर को ढकें और बीच-बीच में आराम लें।

- तीसरा, अपनी डाइट पर ध्यान दें। गर्मियों में हल्का, संतुलित और पोषक भोजन करें। ज्यादा तला-भुना और भारी खाना दिल पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। फल, सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन दिल की सेहत के लिए बेहतर होते हैं।

- चौथा, एक्सरसाइज जरूर करें लेकिन सही समय और तरीके से। सुबह जल्दी या शाम को हल्की-फुल्की कसरत करें। अत्यधिक गर्मी में भारी वर्कआउट से बचें। अगर किसी तरह की असहजता महसूस हो, तो तुरंत रुकें और डॉक्टर से सलाह लें।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि गर्मियों में हार्ट अटैक का खतरा कुछ कारणों से बढ़ सकता है, लेकिन सही जानकारी, सतर्कता और स्वस्थ आदतों के ज़रिए इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दिल की सेहत साल भर जरूरी है, लेकिन गर्मियों में थोड़ी अतिरिक्त देखभाल आपके दिल को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकती है।

डिस्क्लेमर- जिन लोगों को पहले से दिल की बीमारी, हाई बीपी या डायबिटीज है, उन्हें गर्मियों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। नियमित दवाइयां लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार चेकअप कराएं और किसी भी असामान्य लक्षण जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना, अत्यधिक पसीना या चक्कर आने पर तुरंत मेडिकल मदद लें।

FAQs हार्ट हेल्थ के लिए सबसे जरूरी क्या है? संतुलित आहार, व्यायाम, तनाव नियंत्रण और नियमित जांच सबसे जरूरी होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा होता है? हार्ट ट्रांसप्लांट एक जटिल और महंगी सर्जरी होती है। भारत में इसका कुल खर्च आमतौर पर 15 लाख से 30 लाख रुपये तक हो सकता है। इसमें डोनर हार्ट की व्यवस्था, सर्जरी, ICU में देखभाल, दवाइयां और डॉक्टरों की फीस शामिल होती है। सरकारी अस्पतालों में यह खर्च अपेक्षाकृत कम हो सकता है, जबकि निजी अस्पतालों में ज्यादा होता है। सर्जरी के बाद मरीज को जीवनभर इम्यूनो-सप्रेसेंट दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिनका खर्च हर महीने 10,000 से 30,000 रुपये तक हो सकता है। कुछ मामलों में आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं से आर्थिक मदद भी मिल जाती है। हार्ट पेशेंट को कितना पैदल चलना चाहिए? हार्ट पेशेंट को नियमित रूप से 30-35 मिनट की वॉक जरूर करना चाहिए। इससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या हैं सीने में दर्द होना, जी मिचलाना, शरीर के बाएं तरफ दर्द होना आदि हार्ट अटैक के कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।

Add The Health Site as a Preferred Source