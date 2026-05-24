बुजुर्ग महिला को हुआ थाइरॉइड में कैंसर, हाई रिस्क सर्जरी हुई सफल और बची जान

पारस हेल्थ, पंचकुला में 78 साल की एक बुजुर्ग महिला का थाइरॉयड कैंसर का इलाज किया गया। थाइरॉयड कैंसर कितना खतरनाक है और बुजुर्गों में इसके होने की संभावना आधिक क्यों होती है। आइए डॉक्टर से जानते हैं।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 24, 2026 3:07 PM IST

Medically Verified By: Dr. Rajan Sahu

Image Credit- ChatGPT

आपने मुंह, ब्रस्ट या फिर लंग कैंसर के बारे में तो जरूर सुना होगा, यह सभी समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा हो सकते हैं। इनमें से एक थायरॉइड में होने वाला कैंसर है। यह थायरॉइड ग्लैंड में होने वाली गांठ होती है। इसी का इलाज करते हुए 20 फरवरी 2026 को क्लिनिकल सटीकता और आपसी तालमेल वाली टीमवर्क का एक शानदार उदाहरण पेश करते हुए, पारस हेल्थ पंचकूला ने एक 78 साल की बुज़ुर्ग महिला शांति देवी (बदला हुआ नाम) का सफलतापूर्वक इलाज किया, जिन्हें थायरॉइड कैंसर के सबसे दुर्लभ और गंभीर रूपों में से एक का पता चला था।

बता दें कि मरीज की जान एक बेहद जटिल, मल्टी-डिसिप्लिनरी सर्जिकल प्रक्रिया के बाद बचाई गई, जो डॉक्चर राजन साहू, एसोसिएट डायरेक्टर, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की लीडरशिप में हुई। डॉक्टर बताते हैं कि शांती देवी को गर्दन में तेजी से बढ़ती हुई सूजन के साथ अस्पताल लाया गया था, जो पहले ही सांस की नली और वॉयस बॉक्स के साथ-साथ सांस लेने के जरूरी अंगों तक फैल चुकी थी। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने सही समय पर सही इलाज देकर उनकी जान बचा ली।

शांति देवी को ट्यूमर से कितनी परेशानी हुई?

डॉक्टर ने बताया कि ‘शांति देवी को सांस लेने में लगातार दिक्कत बढ़ रही थी और अस्पताल में रहने के दौरान, उन्हें अचानक ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस हुई। उन्हें तुरंत इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में शिफ्ट किया गया, जहां उनकी हालत स्थिर करने के लिए आपातकालीन इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ी।’

डॉक्टर आगे बताते हैं कि ‘ट्यूमर के फैलाव के कारण उनकी सांस की नली को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। ऑप्रेशन टीम मेंबर डॉ. अश्विनी ने एक मुश्किल और समय पर इंट्यूबेशन किया, जिससे सांस लेने की स्थिति और बिगड़ने से बच गई और मेडिकल टीम को और समय मिल गया।’

थायरॉइड कैंसर का ऑपरेशन कितना कठिन था?

डॉक्टर ने बताया कि सभी जांच और सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम ने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शुरू कर दी, जिसमें थायरॉइड ग्लैंड को पूरी तरह से हटाना, प्रभावित स्वर-यंत्र को निकालना, और सांस की नली के प्रभावित हिस्से को काटना शामिल था। उनकी सांस की नली को सेफ रखने और सर्जरी के बाद सुरक्षित रूप से सांस लेने को सही करने के लिए एक स्थायी ट्रेकियोस्टोमी बनाई गई।

सर्जरी के दौरान और बाद, इन डॉक्टर्स ने रखा ध्यान

इस सर्जरी की लीडरशिप डॉक्टर राजन साहू ने की, जिन्होंने एनेस्थीसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर और रिकंस्ट्रक्टिव टीमों के साथ मिलकर काम किया। सर्जरी के बाद, मरीज की ICU में डॉक्टर आशीष और उनकी टीम की देखरेख में बारीकी से निगरानी की गई, जिससे ठीक होने के महत्वपूर्ण चरण के दौरान उनकी स्थिति स्थिर बनी रही। स्ट्रक्चरल स्पॉर्ट बहाल करने और ठीक होने के प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए, डॉक्टर सौरव ने रिकंस्ट्रक्टिव फ्लैप सर्जरी की। यह कदम फंक्शनल स्टैबिलिटी और लंबे समय तक ठीक रहने दोनों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण था।

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एनाप्लास्टिक थायरॉइड कैंसर के इलाज में क्या समस्याएं आईं?

लास्ट बायोप्सी ने 'एनाप्लास्टिक थायरॉइड कार्सिनोमा' के ठीक होने की पुष्टि की। डॉक्टर बताते हैं कि यह एक दुर्लभ और बहुत ही गंभीर कैंसर है जो तेजी से फैलने और सांस की नली में रुकावट पैदा करने के हाई रिस्क के लिए जाना जाता है। ऐसे मामले अक्सर देर से सामने आते हैं और उनमें तत्काल, निर्णायक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

शांति देवी के केस के बारे में बात करते हुए, डॉक्टर राजन साहू ने कहा कि ‘एनाप्लास्टिक थायरॉइड कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है और अक्सर सांस की नली के जरूरी हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। इस मरीज में, ट्यूमर ने वॉइस बॉक्स और विंडपाइप पर काफी हद तक कब्जा कर लिया था, जिससे सांस की नली को संभालना और सर्जरी करना, दोनों ही बेहद मुश्किल हो गए थे। जिस चीज से फर्क पड़ा, वह थी सही समय पर ICU में इलाज, सर्जरी की बारीकी से की गई योजना, और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल। हर एक मिनट कीमती था, और टीम ने पूरी सटीकता और तेजी के साथ काम किया।’

आइए अब हम सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर राजन साहू से थायरॉयज कैंसर से जुड़े कुछ आम और जरूरी सवालों का जवाब जानते हैं-

बुजुर्गों में थायरॉइड कैंसर कितना खतरनाक हो सकता है?

बुजुर्गों में थायरॉइड कैंसर अन्य कैंसर की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकता है, खासकर तब जब बीमारी का पता देर से चले। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रेसिस्टेंस कैपेसिटी कम हो जाती है और कई बार डायबिटीज, हाई बीपी या हार्ट डिजीज जैसी अन्य बीमारियां भी साथ होती हैं। जिससे इलाज जटिल हो सकता है। कुछ मामलों में कैंसर तेजी से फैलने वाला रूप भी ले सकता है, इसलिए शुरुआती पहचान और समय पर इलाज बेहद जरूरी है।

बुजुर्गों में थायराइड कैंसर कब खतरनाक बनता है?

जब कैंसर गर्दन के आसपास के टिश्यू, लिम्फ नोड्स या शरीर के अन्य हिस्सों तक फैलने लगे, तब यह ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वहीं अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ, आवाज बैठना, निगलने में कठिनाई या तेजी से बढ़ती गांठ जैसी समस्याएं होने लगें, तो यह कैंसर के एडवांस स्टेज का संकेत हो सकता है। बुजुर्गों में देर से डायग्नोसिस होने पर रिकवरी भी अपेक्षाकृत धीमी हो सकती है।

थायराइड कैंसर के ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या हैं?

डॉक्टर साहू बताते हैं कि थायराइड कैंसर का इलाज उसकी स्टेज, प्रकार और मरीज की उम्र व स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार तय किया जाता है। शुरुआती स्टेज में सर्जरी सबसे प्रभावी उपचार माना जाता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड को आंशिक या पूरी तरह हटाया जा सकता है। इसके अलावा रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टार्गेटेड थेरेपी और कुछ मामलों में रेडिएशन का इस्तेमाल भी किया जाता है। समय पर इलाज मिलने पर अधिकांश मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं।

कब पता चलता है कि किसी व्यक्ति को थायराइड कैंसर है?

अधिकतर मामलों में शुरुआत में कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते। डॉक्टर के अनुसार कई बार गर्दन में छोटी गांठ या सूजन के दौरान जांच में इसका पता चलता है। अल्ट्रासाउंड, FNAC (फाइन नीडल एस्पिरेशन), ब्लड टेस्ट और बायोप्सी जैसी जांचों से कैंसर की पुष्टि की जाती है। नियमित हेल्थ चेकअप से शुरुआती अवस्था में बीमारी पकड़ना आसान हो सकता है।

कौन-से लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए?

अगर गर्दन में लगातार गांठ महसूस हो, आवाज में बदलाव लंबे समय तक बना रहे, निगलने में दिक्कत हो, सांस लेने में परेशानी हो या गर्दन में सूजन बढ़ती जाए, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोग इन लक्षणों को सामान्य थायराइड समस्या समझकर टाल देते हैं, जिससे बीमारी आगे बढ़ सकती है।

क्या थायरॉइड कैंसर के केस बढ़ रहे हैं?

पिछले कुछ वर्षों में थायरॉइड कैंसर के मामलों में वृद्धि देखी गई है। इसका एक बड़ा कारण बेहतर स्क्रीनिंग और एडवांस डायग्नोस्टिक तकनीकें भी हैं, जिससे छोटे ट्यूमर तक जल्दी पकड़ में आने लगे हैं। हालांकि लाइफस्टाइल बदलाव, हार्मोनल असंतुलन, मोटापा और पर्यावरणीय कारणों को भी संभावित जोखिम कारकों के रूप में देखा जा रहा है।

महिलाओं में इसका खतरा ज्यादा क्यों माना जाता है?

महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, खासकर एस्ट्रोजन से जुड़े प्रभावों के कारण थायरॉइड संबंधी बीमारियां अधिक देखी जाती हैं। यही वजह है कि महिलाओं में थायरॉइड कैंसर का खतरा पुरुषों की तुलना में ज्यादा माना जाता है। प्रेग्नेंसी, मेनोपॉज और ऑटोइम्यून थायरॉइड डिसऑर्डर भी इसके जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं।

क्या समय पर डायग्नोसिस से सर्जरी आसान हो सकती थी?

डॉक्टर बताते हैं कि हां, अगर बीमारी का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए तो सर्जरी अपेक्षाकृत आसान और कम जटिल हो सकती है। शुरुआती अवस्था में कैंसर सीमित क्षेत्र में होता है, जिससे इलाज के बाद रिकवरी बेहतर रहती है और जटिलताओं का खतरा कम होता है। देर से पहचान होने पर कैंसर आसपास के हिस्सों में फैल सकता है, जिससे सर्जरी और आगे का उपचार चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

डिस्क्लेमर- सभी को यह सलाह दी जाती है कि सांस लेने में दिक्कत या धूटने में परेशानी हो, या समस्या अधिक सीरियस हो तो उसे अनदेखा न करें। समस्या के बढ़ने का इंतेजार करने से बेहतर है कि आप दर्द उठने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सही सलाह लें।