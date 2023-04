बढ़ता प्रदूषण बच्चों की सेहत पहुंचा रहा नुकसान, दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं तो रखें खास ध्यान

Air pollution effects on kids: भारत के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वयस्कों के ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। इस लेख में जानें वायु प्रदूषण से बच्चों की हेल्थ का बचाव कैसे करें

How to keep baby safe in air pollution: स्वस्थ रहने के लिए जितना सही डाइट का होना जरूरी है, उसी प्रकार स्वच्छ हवा में सांस लेना भी जरूरी है। खराब हवा में सांस लेना हमारे शरीर को कई अलग-अलग बीमारियों का शिकार बना देता है और कई बार इससे जानलेवा बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। हमारे देश में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां तक कि कुछ प्रमुख शहरों में तो हवा की स्वच्छता का स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रिटिकल पहुंच जाता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपको और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर यदि आप दिल्ली या मुंबई जैसे किसी प्रमुख शहर में रहते हैं, तो आपके लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको वायु प्रदूषण से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान और इससे बचने के तरीके के बारे में भी बताने वाले हैं।

बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक

वायु प्रदूषण का असर वयस्कों के ज्यादा बच्चों की हेल्थ पर पड़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि छोटे बच्चों का शरीर वयस्कों की तुलना में कमजोर होता है। कुछ अध्ययनों में यह पाया जा चुका है कि वायु प्रदूषण के कारण वयस्कों से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों को होती है। इसलिए प्रदूषण वाले क्षेत्रों में बच्चों का खास ध्यान रखना जरूरी होता है।

वायु प्रदूषण से बच्चों को होने वाली बीमारियां

वायु प्रदूषण के संपर्क में आना बच्चे की हेल्थ के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया के 90 प्रतिशत बच्चे खराब हवा में सांस ले रहे हैं। खराब हवा में सांस लेने के कारण बच्चों के श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन, रक्त से जुड़े विकार, दिमाग क्षतिग्रस्त होना और पीलिया जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। यहां तक कि जो गर्भवती महिलाएं खराब हवा में सांस ले रही हैं, तो ऐसे में बच्चे का समय से पहले जन्म लेना, बच्चे का वजन सामान्य से कम होना और बच्चे में जन्म से ही कोई बीमारी होना आदि जटिलताएं देखी जा सकती हैं।

बच्चों को वायु प्रदूषण से कैसे बचाएं

वायु प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपे साथ बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आपके शहर में प्रदूषण ज्यादा है और यदि आपके लिए संभव है तो किसी ऐसे शहर में शिफ्ट हो जाएं जहां की हवा साफ है। इसके अलावा भी कुछ तरीके हैं, जिनकी मदद से बच्चों को वायु प्रदूषण से बचाया जा सकता है -

प्रदूषण ज्यादा है तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा समय तक घर पर ही रखें

घर पर एयर प्यूरिफायर डिवाइस लगाएं और स्कूल की हवा को भी सुनिश्चित करें

बच्चों को पर्सनल गाड़ी से ही स्कूल छोड़कर आएं और रास्ते में शीशे बंद रखें

बच्चे को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने लिए प्रोत्साहित करें।

अच्छी डाइट दें और पर्याप्त पानी पिलाएं

घर पर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी लगाए जा सकते हैं।

हालांकि, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि कई बार घर के अंदर की हवा बाहर की हवा से भी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए घर में एयर प्यूरीफायर डिवाइस लगाना बहुत जरूरी होता है।