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कभी ब्लास्ट नहीं होगा घर का AC, डॉक्टर से जानें कितनी देर चलाने के बाद करना चाहिए बंद

नोएडा में एक बार फ्लैट में एसी ब्लास्ट होने का कारण पूरी बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद लोग पूछ रहे हैं AC ब्लास्ट होने से बचाने के लिए कितनी देर बाद इसे बंद कर देना चाहिए? आइए डॉक्टर से जानते हैं इस सवाल का जवाब।

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 29, 2026 12:21 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Kapil Khanna

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गर्मियों में AC ब्लास्ट की घटना बढ़ जाती है।

नोएडा के सेक्टर-119 स्थित एक सोसायटी में 21वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में सोमवार सुबह भीषण आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिल्डिंग में आग एक फ्लैट में एसी के ब्लास्ट होने के कारण लगी थी। एसी ब्लास्ट होने के कारण किसी बिल्डिंग में आग लगने की यह कोई पहली घटना नहीं हैं। इससे पहले गाजियाबाद और दिल्ली में एसी ब्लास्ट होने के कारण बिल्डिंग में आग लगने के मामले आते रहे हैं। गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, तब इस तरह की घटना बढ़ जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक सवाल बार-बार पूछा जाता है क्या AC को कुछ घंटे चलाने के बाद बंद कर देना चाहिए, नहीं तो वह ब्लास्ट हो सकता है? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं।

क्या लगातार चलाने से AC फट सकता है?

गाजियाबाद स्थित यशोदा मेडिसिटी के डॉ. कपिल खन्ना का कहना है कि गर्मियों में AC ब्लास्ट का सबसे बड़ा कारण सिर्फ इसके लंबे समय तक चलाना नहीं, बल्कि ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट, खराब वायरिंग, गैस लीकेज और सर्विस सही समय पर न होना है। गर्म मौसम में जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, तब एसी की देखभाल में की जाने वाली एक छोटी सी लापरवाही भी AC ब्लास्ट होने का कारण बन सकता है। इसलिए गर्मियों में इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि AC को एक नियमित समय तक चलाने के बाद बंद कर दिया जाए।

AC की सर्विसिंग बहुत जरूरी है। AC की सर्विसिंग बहुत जरूरी है।

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कितनी देर बाद AC बंद करना चाहिए?

डॉ. कपिल खन्ना कहते हैं- इस सवाल का कोई तय समय नहीं है। अगर आपका AC सही तरीके से काम कर रहा है, कमरे का आकार उसके हिसाब से है और उसकी सर्विस रेगुलर बेसिस पर हो रही है, तो 2 घंटे लगातार चलाने के बाद इसे बंद कर देना चाहिए। 10 से 15 मिनट AC बंद करने के बाद दोबारा इसे चलाया जा सकता है। गर्मी में ज्यादा तापमान के कारण AC ब्लास्ट की घटना न हो इसके लिए तापमान को  24- 26°C के बीच रखें। लगातार AC चलाने की स्थिति में 16-18°C पर चलाने से बचें, क्योंकि इससे कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अगर कई दिनों से AC लगातार चल रहा है, तो फिल्टर की सफाई का भी ध्यान जरूर रखें।

गर्मियों में AC चलाते समय रखें इन 5 बातों का ध्यान

हमारे साथ बातचीत के दौरान डॉ. कपिल बताते हैं कि जो लोग लंबे समय तक कमरे में AC का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। ताकि AC ब्लास्ट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।

  1. एसी से अचानक से तेज आवाज आना
  2. एसी चलाने के बाद बार-बार MCB ट्रिप होना
  3. कमरे की कूलिंग अचानक कम हो जाना
  4. आउटडोर यूनिट का जरूरत से ज्यादा गर्म होना
  5. एसी चलाने के बाद 1-2 मिनट में जलने जैसी गंध आना

ये संकेत बताते हैं कि मशीन के अंदर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल खराबी हो सकती है। समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो यही एसी ब्लास्ट का कारण बन सकता है।

AC के तापमान को 24- 26°C के बीच रखें। AC के तापमान को 24- 26°C के बीच रखें।

AC ब्लास्ट से बचने के आसान उपाय

  1. साल में कम से कम एक या दो बार प्रोफेशनल सर्विस कराएं।
  2. घर में एसी है तो MCB और सही वायरिंग का इस्तेमाल करें।
  3. लाइट का वोल्टेज कम हो तो एसी के लिए स्टेबलाइजर यूज करें।
  4. किसी भी लोकल या अनट्रेंड मैकेनिक से गैस भरवाने या रिपेयर कराने से बचें।

डॉक्टर कहते हैं- AC को 2, 4 या 6 घंटे बाद जबरदस्ती बंद करना जरूरी नहीं है। यदि मशीन सही स्थिति में है, तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रूप से चल सकती है। ब्लास्ट का खतरा समय से ज्यादा मेंटेनेंस की कमी, खराब वायरिंग, ओवरलोड, गलत इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से जुड़ा होता है। इसलिए AC की रिपेयरिंग सही समय पर करवाएं।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर आपके घर में एसी है तो इसे समय-समय पर रिपेयर जरूर करवाएं।

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More