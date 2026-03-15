पानी पीते ही 10-15 मिनट में आ जाता है पेशाब? जानिए क्या यह किसी बीमारी का संकेत है

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मैं जैसे ही पानी पीती हूं, सिर्फ 10 से 15 मिनट के बाद ही पेशाब आने लगता है। क्या यह कोई बीमारी है? क्या पानी पीने के कुछ समय बाद पेशाब आना किसी बीमारी का संकेत तो नहीं हैं?
मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि पानी पीना शरीर के लिए बेहद जरूरी है। दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और किडनी सही तरीके से काम करती है, लेकिन कई लोगों को यह समस्या होती है कि पानी पीने के कुछ ही समय बाद उन्हें बार-बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है।
डॉक्टर का कहना है कि हम सबको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पानी पीने के बाद पेशाब आना शरीर की सामान्य प्रक्रिया है। जब आप ज्यादा मात्रा पानी या कोई भी अन्य तरल पदार्थ लेते हैं, तो इससे किडनी फंक्शन फिल्टर करके पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। यदि आप कम समय में बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से बार-बार पेशाब आ सकता है। इसके अलावा ठंडा मौसम, कैफीन का सेवन और कुछ दवाइयां भी पेशाब की मात्रा बढ़ा सकती हैं।
डॉ. संजय गुप्ता बताते हैं कि पानी पीने के बाद कुछ समय बाद ही आपको कुछ लक्षण खुद में नजर आते हैं, तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।
बार-बार पेशाब की समस्या से बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं:
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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