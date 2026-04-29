भारत में बढ़ेगा Adult Vaccination, PCV20 वैक्सीन से निमोनिया और गंभीर संक्रमण से मिलेगी सुरक्षा

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
Adult Vaccination: हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वैक्सीन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। जबकि, आपको बता दें कि वैक्सीन वयस्कों के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। खासकर, 50 साल के बाद जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए World Immunization Week के मौके पर भारत में Adult Vaccination को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इस मौके पर PCV20 वैक्सीन को एक अहम विकल्प माना जा रहा है। इस वैक्सीन की मदद से घर के बड़े सदस्यों को बार-बार होने वाले सर्दी-जुकाम, खांसी, निमोनिया और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है।
medicaldialogues.inके अनुसार, PCV20 वैक्सीन न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया, ब्लड इंफेक्शन और मेनिनजाइटिस जैसे गंभीर संक्रमणों से बचाव में मदद कर सकती है। यह वैक्सीन 20 अलग-अलग प्रकार के न्यूमोकोकल स्ट्रेन्स से सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई है, इसलिए इसे एडवांस प्रोटेक्शन विकल्प माना जा रहा है।
PCV20 vaccination- ai generated image
आपको बता दें कि भारत में अब सिर्फ बच्चों ही नहीं, वयस्कों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी माना जा रहा है। ताकि-
दरअसल, पहले न्यूमोकोकल बीमारी से बचने के लिए अलग-अलग वैक्सीन और कई डोज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन PCV20 को ज्यादा सुरक्षा देने वाला विकल्प माना जा रहा है।
वैक्सीनेशन सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है। बढ़ती उम्र में भी वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, ताकि यह सुरक्षा कवच की तरह काम कर सके। PCV20 वैक्सीन भारत में Adult Vaccination को नई दिशा दे सकती है और निमोनिया व गंभीर संक्रमणों से बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information