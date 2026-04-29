भारत में बढ़ेगा Adult Vaccination, PCV20 वैक्सीन से निमोनिया और गंभीर संक्रमण से मिलेगी सुरक्षा

pneumonia vaccination: भारत में वयस्कों में निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीनेशन चल रहा है। यह वैक्सीन कई संक्रमणों से भी बचाती है।

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Adult Vaccination: हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि वैक्सीन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जरूरी होते हैं। जबकि, आपको बता दें कि वैक्सीन वयस्कों के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। खासकर, 50 साल के बाद जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए World Immunization Week के मौके पर भारत में Adult Vaccination को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इस मौके पर PCV20 वैक्सीन को एक अहम विकल्प माना जा रहा है। इस वैक्सीन की मदद से घर के बड़े सदस्यों को बार-बार होने वाले सर्दी-जुकाम, खांसी, निमोनिया और अन्य संक्रमणों से लड़ने में मदद मिलती है।

किन बीमारियों से बचाती हैं यह वैक्सीन!

medicaldialogues.inके अनुसार, PCV20 वैक्सीन न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया, ब्लड इंफेक्शन और मेनिनजाइटिस जैसे गंभीर संक्रमणों से बचाव में मदद कर सकती है। यह वैक्सीन 20 अलग-अलग प्रकार के न्यूमोकोकल स्ट्रेन्स से सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई है, इसलिए इसे एडवांस प्रोटेक्शन विकल्प माना जा रहा है।

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Adult Vaccination क्यों जरूरी है?

आपको बता दें कि भारत में अब सिर्फ बच्चों ही नहीं, वयस्कों के लिए भी वैक्सीनेशन जरूरी माना जा रहा है। ताकि-

अधिक उम्र में कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है।

बढ़ती उम्र में डायबिटीज, हार्ट डिजीज और फेफड़ों की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए वयस्कों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है।

बढ़ जाता है। इसलिए वयस्कों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अधिक उम्र में संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, वैक्सीन लगवाने से इसे कम किया जा सकता है।

इस वैक्सीन की मदद से निमोनिया की गंभीर जटिलताओं को कम करने में मदद मिल सकती है।

PCV20 वैक्सीन कैसे अलग है?

दरअसल, पहले न्यूमोकोकल बीमारी से बचने के लिए अलग-अलग वैक्सीन और कई डोज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन PCV20 को ज्यादा सुरक्षा देने वाला विकल्प माना जा रहा है।

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इस वैक्सीन को लगवाने से शरीर को 20 प्रकार के बैक्टीरिया से सुरक्षा मिलती है।

इससे निमोनिया का खतरा कम करने में मदद मिलती है।

इस वैक्सीन की मदद से गंभीर संक्रमण से बचाव होता है।

किन लोगों को है इस वैक्सीन की ज्यादा जरूरत?

50 वर्ष से ऊपर के लोगों को इस वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है।

डायबिटीज, सीओपीडी और अस्थमा रोगियों को भी इस वैक्सीन की जरूरत है।

हार्ट पेशेंट और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन बेहद कारगर है।

वैक्सीनेशन सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है। बढ़ती उम्र में भी वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, ताकि यह सुरक्षा कवच की तरह काम कर सके। PCV20 वैक्सीन भारत में Adult Vaccination को नई दिशा दे सकती है और निमोनिया व गंभीर संक्रमणों से बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है।