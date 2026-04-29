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क्या है VNS थेरेपी जिसकी मदद से 14 वर्षीय बच्चे के मिर्गी का सफल हुआ इलाज, रोजाना पड़ते थे 12 से 15 दौरे

14 वर्षीय काव्या को हर रोज कई बार मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे। लेकिन, वीएनएस थेरेपी की मदद से उसे काफी आराम मिला है।

क्या है VNS थेरेपी जिसकी मदद से 14 वर्षीय बच्चे के मिर्गी का सफल हुआ इलाज, रोजाना पड़ते थे 12 से 15 दौरे
epilepsy treatment
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Gaurav Bansal

Written by Anju Rawat |Published : April 29, 2026 12:42 PM IST

मिर्गी के दौरे... नाम सुनते ही लोग डर और सहम जाते हैं। लेकिन, जब अपने बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो यह डर हिम्मत में बदल जाता है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है नेपाल में रहने वाले एक परिवार की, जिनके इकलौते बेटे काव्या को दिन में 10 से ज्यादा बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे। काव्या के माता-पिता ने हिम्मत, भरोसे और एडवांस मेडिकल केयर की मदद से अपने बेटे के मिर्गी के इलाज को सफल बनाया और उसके दौरे पड़ने की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है।

दरअसल, काव्या के माता-पिता ने नेपाल में उसका काफी इलाज करवाया। बेटे की एंटी-सीजर दवाइयां भी चल रही थी। लेकिन, दवाइयों से भी उसे लगातार दौरे पड़ रहे थे। ऐसे में काव्या के माता-पिता उसे भारत लेकर आए और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रुख किया। वहां, डॉक्टरों ने बच्चे की स्थिति की जांच की और इस जटिल स्थिति का इलाज एडवांस वैगल नर्व स्टिमुलेशन (VNS) थेरेपी की मदद से करने की सलाह दी।

एक दिन में पड़ते थे इतने दौरे

काव्य आचार्य को बचपन से ही मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उनके मस्तिष्क में एक जेनेटिक समस्या है, जिसकी वजह से उसे बार-बार दौरे पड़ते थे। इसकी वजह से उनके शारीरिक विकास और रोजमर्रा के जीवन पर गहरा असर पड़ रहा था। एंटी-सीजर दवाइयों के बाद भी बच्चे को रोजाना 12 से 15 बार दौर पड़ते थे।

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इस थेरेपी से हुआ बच्चे के मिर्गी का इलाज

वैशाली स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉ. गौरव बंसल बताते हैं, " जब किसी बच्चे का दवाइयों से मिर्गी का इलाज नहीं हो पाता है, तो यह बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। काव्य के मामले में ब्रेन सर्जरी संभव नहीं थी। इसलिए बच्चे की जांच के बाद VNS (वैगल नर्व स्टिमुलेशन) थेरेपी की सलाद दी गई।

डॉ. गौरव आगे बताते हैं कि इस थेरेपी की मदद से बिना सर्जरी के ही मिर्गी के दौरे को कम करने में मदद मिलती है। इस केस की खास बात है कि इसका सिर्फ क्लिनिकल सक्सेस नहीं है। बल्कि, यह उन परिवारों के लिए उम्मीद की एक किरण है, जो ऐसे जटिल न्यूरोलॉजिकल रोगों से जूझ रहे हैं। VNS जैसी एडवांस न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी की मदद से उन मरीजों को इलाज मिल रहा है, जिनका इलाज पहले संभव नहीं था।

Kavya with Doctors Kavya with Doctors

थेरेपी के बाद क्या हुआ?

  • जब बच्चे की थेरेपी सफल रही, तो उसे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करा दिया गया।
  • सिर्फ 2 दिन में ही बच्चे का डिस्चार्ज हो गया।
  • थेरेपी के बाद बच्चे में दौरे आना काफी कम हो गया।
  • बच्चे के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ।

क्यों नहीं की गई ब्रेन सर्जरी?

आमतौर पर मिर्गी के दौरे पड़ने वाले रोगी का इलाज करने के लिए क्यूरेटिव ब्रेन सर्जरी की जाती है। लेकिन, काव्या के मामले में इस सर्जरी को करना संभव नहीं था। दरअसल, काव्य के दौरे का स्त्रोत मस्तिष्क के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है, इसे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से क्यूरेटिव ब्रेन सर्जरी संभव नहीं थी। इस सर्जरी की मदद से ट्यूमर, एन्यूरिज्म आदि का इलाज किया जाता है।

VNS थेरेपी क्या है?

डॉ. गौरव बंसल बताते हैं कि यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित न्यूरोमॉड्यूलेशन तकनीक है, जो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस थेरेपी के लिए छाती की त्वचा के नीचे एक छोटा प्रोग्रामेबल डिवाइस लगाया जाता है। यह मस्तिष्क को हल्के विद्युत संकेत भेजता है, जिससे मिर्गी और डिप्रेशन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इस थेरेपी की मदद से मस्तिष्क की असामान्य गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है।

किन लोगों को दी जाती है VNS थेरेपी?

VNS (वेगस नर्व स्टिमुलेशन) थेरेपी उन लोगों को दी जाती है, जिनकी बीमारी को दवाइयों और सामान्य इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसमें एक छोटा डिवाइस शरीर में लगाया जाता है, जिससे वेगस, नर्व को हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है।

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  • यह थेरेपी मिर्गी के उन मरीजों को दी जाती है, जिन्हें बार-बार दौरे पड़ते हैं। दवाइयों से लाभ न मिल रहा हो और ब्रेन सर्जरी संभव न हो। जैसा कि काव्या के मामले में हुआ।
  • डिप्रेशन के रोगियों को भी वीएनएस थेरेपी दी जाती है। जो लोग लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और दवाइयों-काउंसलिंग से कोई फर्क न पड़ रहा हो, उन्हें यह थेरेपी दी जाती है।
  • कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्याओं जैसे- माइग्रेन, अल्जाइमर और स्ट्रोक जैसी स्थितियों में भी इस थेरेपी की मदद ली जाती है।

मिर्गी के दौरे सामान्य से लेकर गंभीर हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे को दौरे पड़ते हैं, तो इस स्थिति की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। अगर बच्चे को एक दिन में कई बार दौरे पड़ते हैं, तो वीएनएस थेरेपी की मदद ली जा सकती है। हालांकि, डॉक्टर ही मरीज की स्थिति के अनुसार सही इलाज का सुझाव देते हैं। जब दवाएं काम नहीं करती हैं, तब वीएनएस थेरेपी की मदद ली जाती है। हालांकि, ज्यादातर मामलों में मिर्गी के दौरों को दवाइयों से ही नियंत्रित कर लिया जाता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More