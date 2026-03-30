90 फीसदी लोगों को पता ही नहीं उन्हें ग्लूकोमा है! जानें यह बीमारी कैसे छीनती है आंखों की रोशनी

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क्या आपको पता है ग्लूकोमा से कितने लोग पीड़ित हैं? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि दुनियाभर में करोड़ लोग ग्लूकोमा की बीमारी से जूझ रहे हैं। हर 10 में से एक व्यक्ति को ग्लूकोमा है, इसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक नहीं है।
ग्लूकोमा आंखों की एक गंभीर बीमारी है, जो अब आम बनती जा रही है। यह बीमारी धीरे-धीरे आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाती है और अंधेपन का कारण बन सकती है। यही वजह है कि ग्लूकोमा को साइलेंट विजन थीफ भी कहा जाता है। शुरुआत में ग्लूकोमा के लक्षण महसूस नहीं होते हैं, जब स्थिति बिगड़ती है तब आंखों की रोशनी कम नजर आ सकती है। यह दृष्टि हानि का कारण बन सकता है। आइए, Dr. Shroff's Charity Eye Hospital, नई दिल्ली की एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर और हेड ऑफ ग्लूकोमा सर्विस डॉ. सुनीता दुबे से जानते हैं कि ग्लूकोमा से कितने लोग प्रभावित हैं और यह बीमारी आंखों की रोशनी को कैसे छीनती है?
डॉ. सुनीता दुबे बताती हैं, "ग्लूकोमा के रोगियों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। हर 100 में से 10 लोगों को ग्लूकोमा की बीमारी है। हैरानी की बात यह है कि 90 फीसदी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ग्लूकोमा हो चुका है। इसलिए ग्लूकोमा का समय पर पता लगना बहुत जरूरी है। इससे ग्लूकोमा की वजह से होने वाले गंभीर नुकसान से बचा जा सकता है।"
ग्लूकोमा की वजह से गई आंखों की रोशनी को वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन, अगर समय पर निदान और इलाज किया जाए तो ग्लूकोमा की वजह से भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।
ग्लूकोमा यानी काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है, जो आंखों की रोशनी छीन सकता है। यह आंखों के अंदर दबाव बढ़ाता है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, तो आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम हो सकती है। अगर ग्लूकोमा का समय पर इलाज न किया जाए तो व्यक्ति को अंधापन हो सकता है।
कुछ लोगों में ग्लूकोमा का जोखिम ज्यादा रहता है, इनमें शामिल हैं-
ग्लूकोमा से आंखों को हुए नुकसान को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन, अगर समय पर ग्लूकोमा का निदान कर लिया जाए तो इससे बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है। समय पर इलाज से ग्लूकोमा की वजह से आंखों को ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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