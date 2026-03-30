90 फीसदी लोगों को पता ही नहीं उन्हें ग्लूकोमा है! जानें यह बीमारी कैसे छीनती है आंखों की रोशनी

ग्लूकोमा की वजह से अंधापन तक हो सकता है। इसलिए इस बीमारी का समय पर इलाज जरूरी है। लेकिन, ज्यादातर लोगों को ग्लूकोमा का पता तब चलता है जब आंखों की रोशनी कम होने लगती है।

ग्लूकोमा की बीमारी

क्या आपको पता है ग्लूकोमा से कितने लोग पीड़ित हैं? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि दुनियाभर में करोड़ लोग ग्लूकोमा की बीमारी से जूझ रहे हैं। हर 10 में से एक व्यक्ति को ग्लूकोमा है, इसके बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक नहीं है।

ग्लूकोमा आंखों की एक गंभीर बीमारी है, जो अब आम बनती जा रही है। यह बीमारी धीरे-धीरे आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचाती है और अंधेपन का कारण बन सकती है। यही वजह है कि ग्लूकोमा को साइलेंट विजन थीफ भी कहा जाता है। शुरुआत में ग्लूकोमा के लक्षण महसूस नहीं होते हैं, जब स्थिति बिगड़ती है तब आंखों की रोशनी कम नजर आ सकती है। यह दृष्टि हानि का कारण बन सकता है। आइए, Dr. Shroff's Charity Eye Hospital, नई दिल्ली की एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर और हेड ऑफ ग्लूकोमा सर्विस डॉ. सुनीता दुबे से जानते हैं कि ग्लूकोमा से कितने लोग प्रभावित हैं और यह बीमारी आंखों की रोशनी को कैसे छीनती है?

इतने लोगों को है ग्लूकोमा

डॉ. सुनीता दुबे बताती हैं, "ग्लूकोमा के रोगियों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। हर 100 में से 10 लोगों को ग्लूकोमा की बीमारी है। हैरानी की बात यह है कि 90 फीसदी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ग्लूकोमा हो चुका है। इसलिए ग्लूकोमा का समय पर पता लगना बहुत जरूरी है। इससे ग्लूकोमा की वजह से होने वाले गंभीर नुकसान से बचा जा सकता है।"

ग्लूकोमा की वजह से गई आंखों की रोशनी को वापस नहीं लाया जा सकता है। लेकिन, अगर समय पर निदान और इलाज किया जाए तो ग्लूकोमा की वजह से भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है।

ग्लूकोमा पर जरूरी डाटा

विश्वभर में 80 मिलियन लोग ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। भारत में भी ग्लूकोमा रोगियों की संख्या बढ़ रही है।

ज्यादातर लोगों में ग्लूकोमा का पता तब चलता है, जब उनके आंखों की रोशनी काफी हद तक जा चुकी होती है।

50 फीसदी लोगों को ग्लूकोमा का पता तब चलता है जब उनकी रोशनी पूरी चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं।

90 फीसदी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें ग्लूकोमा की बीमारी है। उन्हें इसका पता तब चलता है जब बीमारी की वजह से अंधापन हो जाता है।

अंधे लोगों में हर 10 वां व्यक्ति ग्लूकोमा की वजह से अंधा है।

ग्लूकोमा आंखों की रोशनी कैसे छीनता है?

ग्लूकोमा यानी काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है, जो आंखों की रोशनी छीन सकता है। यह आंखों के अंदर दबाव बढ़ाता है और ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाता है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है, तो आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कम हो सकती है। अगर ग्लूकोमा का समय पर इलाज न किया जाए तो व्यक्ति को अंधापन हो सकता है।

ग्लूकोमा के जोखिम कारक क्या हैं?

कुछ लोगों में ग्लूकोमा का जोखिम ज्यादा रहता है, इनमें शामिल हैं-

डायबिटीज रोगियों में ग्लूकोमा का खतरा ज्यादा रहता है।

हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी ग्लूकोमा का जोखिम ज्यादा बना रहता है।

जिन लोगों के चश्मे का नंबर माइनस में है उन्हें ग्लूकोमा हो सकता है।

अगर घर में किसी को ग्लूकोमा है तो खतरा बढ़ सकता है।

थायराइड के मरीजों में ग्लूकोमा का खतरा ज्यादा हो सकता है।

क्या ग्लूकोमा ठीक हो सकता है?

ग्लूकोमा से आंखों को हुए नुकसान को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता है। लेकिन, अगर समय पर ग्लूकोमा का निदान कर लिया जाए तो इससे बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है। समय पर इलाज से ग्लूकोमा की वजह से आंखों को ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सकता है।

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Highlights:

ग्लूकोमा आंखों की रोशनी को प्रभावित करता है।

यह अंधेपन का कारण बन सकता है।

हाई बीपी के रोगियों में ग्लूकोमा का खतरा ज्यादा रहता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।