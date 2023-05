'मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी, दिमाग नहीं कर रहा था काम', दीपिका पादुकोण ने बताया कोविड संक्रमण में क्या-क्या हुआ उनके साथ

कोविड संक्रमण से जुड़े अपने अनुभवों के बारे में अभिनेत्री ने कहा कि यह उनके जीवन का एक बहुत मुश्किल दौर रहा। (Deepika Padukone On Covid Infection )

Deepika Padukone On Covid Infection: कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वाले लोगों में कई बड़ी हस्तियां और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज (Covid infected Bollywood celebs) के भी नाम शामिल हैं। ऐसा ही एक नाम है दीपिका पादुकोण का जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान संक्रमित पाया गया था। हाल ही में दीपिका पादुकोण ने कोविड संक्रमण से जुड़े अपने अनुभव शेयर करें। एक इंटरव्यू में अभिनेत्री ने अपने जीवन के इस मुश्किल दौर के बारे में बात की। बता दें कि पिछले साल मई 2021 में दीपिका पादुकोण को कोविड पॉजिटिव पायी गयी थीं। उनके साथ पिता और पूर्व बैडमिंटन स्टार प्रकाश पादुकोण (Prakash Padukone), मां उज्जवला पादुकोण और बहन अनीशा भी कोविड संक्रमित पाए गए थे।

दीपिका पादुकोण ने कहा कि वह कुछ सप्ताह में कोविड से रिकवर (Recovery from covid infection) पर करने में सफल रहीं लेकिन, उन्होंने 2 महीनों तक काम से छुट्टी ली और खुद पर ध्यान दिया। कोविड संक्रमण के अपने अनुभवों के बारे में अभिनेत्री ने कहा कि यह उनके जीवन का एक बहुत मुश्किल दौर रहा। (Deepika Padukone On Covid Infection In Hindi)

वेबसाइट फिल्म कंपैनियन को दिए इंटरव्यू में अभिनेत्री ने कहा कि, 'कोरोना संक्रमणकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज हो गयी क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गयी थी कि मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रही थी। मैं ऐसा मानती हूं कि, उन दवाइयों और स्टेरॉयड (steroids) के चलते मेरा यह हाल हुआ था जो ट्रीटमेंट के दौरान मुझे दिए गए थे।' दीपिका ने आगे कहा, मैं कह सकती हूं कि कोविड संक्रमित (Covid Infected) होना एक बहुत अजीब एक्सपीरिएंस था , क्योंकि इसमें शरीर को बहुत अजीब तरह के अनुभव होते हैं और आपका दिमाग भी अलग तरीके से काम करता है। (Deepika Padukone Shared her experience on Covid Infection)

पोस्ट-कोविड लक्षणों से हुई अधिक परेशानी

हाल ही में अपने पति रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ फिल्म 83 में नज़र आने वाली दीपिका पादुकोण ने कहा कि, कोविड संक्रमण से अधिक पोस्ट-कोविड कॉम्प्लिकेशन्स (Post Covid Complications)के चलते उन्हें अधिक परेशानी हुई। दीपिका ने कहा,'मेरा अनुभव ऐसा है कि जब मैं संक्रमण से जूझ रही थी तब स्थिति ठीक थी लेकिन इंफेक्शन के बाद वाले दौर में मेरा दिमाग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा था। यह समय मेरे लिए बहुत कठिन था। इसीलिए मुझे अपने काम से भी छुट्टी लेनी पड़ी।' (Deepika Padukone On Covid Infection)