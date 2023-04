लू, चिलचिलाती गर्मी में भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाले 8 आसान टिप्स! जानें कौन सी आदतें मैनेज करेंगी डायबिटीज

How to manage Diabetes in summer : हीटवेव, डायबिटीज को मैनेज करना और भी कठिन बना सकती है क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है।

How to manage Diabetes in summer : जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है, डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे हीटवेव यानि लू के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतें। डायबिटीज रोगियों के लिए गर्मी का मौसम चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकता है। इसके अलावा हीटवेव डायबिटीज को मैनेज करना और भी कठिन बना सकती है क्योंकि यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की शरीर की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए, गर्मी के मौसम में किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना और कुछ सुझावों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

हैदराबाद स्थित कामिनेनी अस्पताल के सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. संदीप रेड्डी, गर्मी के मौसम में लू से लड़ने और डायबिटीज को प्रबंधित करने के लिए यहां कुछ सुझाव दे रहे हैं, जो आपके बड़े काम आ सकते हैं:

1- हाइड्रेटेड रहें

गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पीना जरूरी है। डायबिटीज रोगियों में, निर्जलीकरण ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे जटिलताएं हो सकती हैं। इसलिए, प्रति दिन कम से कम आठ गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं या बाहर हैं, तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अधिक पानी पिएं।

2-शुगर युक्त पेय से बचें

शीतल पेय, फलों के रस और ऊर्जा पेय जैसे शुगर ड्रिंक्स से ब्लड शुगर लेवल में तेजी से वृद्धि हो सकती हैं। आप इसके बजाय, हाइड्रेटेड रहने के लिए शुगर-फ्री पेय जैसे कि पानी, बिना चीनी वाली चाय या शुगर-फ्री नींबू पानी का विकल्प चुनें।

3-ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच करें

गर्म मौसम में, ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव हो सकता है, और नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर लेवल की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। अपने डायबिटीजको प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए शारीरिक गतिविधि से पहले और बाद में, भोजन के बाद और बिस्तर पर जाने से पहले अपने ब्लड शुगर लेवल की जाँच करें।

4-हल्के और सांस लेने वाले कपड़े पहनें

गर्मियों के दौरान हल्के रंग के, हल्के और सांस लेने वाले कपड़े पहनें, जिससे पसीना आसानी से निकल जाए। चुस्त कपड़े पहनने से बचें क्योंकि इससे असुविधा हो सकती है और त्वचा के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

5-अपनी त्वचा को धूप से बचाएं

धूप के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा को नुकसान हो सकता है और त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा, सनबर्न निर्जलीकरण का कारण बन सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल में वृद्धि हो सकती है। इसलिए, बाहर जाते समय सनस्क्रीन, एक टोपी और सुरक्षात्मक कपड़े पहनना महत्वपूर्ण है।

6-नियमित रूप से व्यायाम करें

डायबिटीज के प्रबंधन के लिए व्यायाम महत्वपूर्ण है, लेकिन गर्मियों के दौरान यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दिन के सबसे गर्म समय में बाहर व्यायाम करने से बचें और इसके बजाय सुबह जल्दी या देर शाम को व्यायाम करें। अगर आप बाहर शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, तो अपने साथ पानी रखें और निर्जलीकरण से बचने के लिए बार-बार ब्रेक लें।

7-इंसुलिन को ठीक से स्टोर करें:

इंसुलिन को सीधे धूप और गर्मी से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए। गर्मियों के दौरान, इंसुलिन को फ्रिज में स्टोर करने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसे फ्रीज न करें। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, तो अपने इंसुलिन को ठंडा रखने के लिए आइस पैक वाला कूलर साथ रखें।

8-डाइट प्लान बनाएं

गर्मियों के दौरान, अधिक खाने से बचने और स्वस्थ ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने के लिए अपने भोजन की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं। अपने आहार में खूब सारे ताजे फल और सब्जियां शामिल करें और तले या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। यदि आप बाहर खा रहे हैं, तो स्वस्थ विकल्प चुनें जैसे कि ग्रिल्ड चिकन या मछली, सलाद और सब्जियां।

